«Атлетико» — «Бетис». Прогноз: Симеоне, Облак, Коке и Триппьер выйдут в Лигу чемпионов

11 июля «Атлетико» и «Бетис» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 8.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Бетис»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 11 июля «Атлетико» — «Бетис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.09, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.91. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.

Анализ и прогноз матча Примеры «Атлетико Мадрид» — «Бетис» (11.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Восемь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации практически не осталось. Программа 36-го тура испанской Примеры стартует в субботу, 11 июля, тремя матчами. Самый поздний из них начнётся в 23:00.

В Мадриде местный «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сразится с «Бетисом». Сезон складывается для соперников абсолютно по-разному. Диего Симеоне смог разобраться с уходом целого ряда лидеров, ко второй половине сезона его подопечные превратились в реальную силу.

Сейчас они делят третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с «Севильей», имея в активе 63 очка. До попадания в Лигу чемпионов остался один шаг: преследователи не потянули заданный темп, шансы на топ-4 сохраняет лишь один коллектив. Речь о «Вильярреале», который отстаёт на шесть пунктов.

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«Матрасники» после рестарта сезона ни разу не проиграли, набрав 18 очков из 24 возможных. Что любопытно, осечки совершались исключительно на выезде: 1:1 с «Атлетиком» в Бильбао (при паре отличных моментов во втором тайме), 2:2 с «Барселоной» на «Камп Ноу» и 1:1 с «Сельтой» в Виго.

Зато в родных стенах всё идёт как по маслу. Три матча — три победы, две из которых одержаны всухую. Сперва досталось «Вальядолиду» (1:0), затем — «Алавесу» (2:1), а на десерт у разбитого корыта осталась «Мальорка» (3:0). Пропущен всего один мяч, да и тот с пенальти на 93-й минуте, когда всё уже было ясно.

Ставить против хозяев на таком фоне сложно. Благо что «Бетис» выдал очень слабый сезон. За три тура до конца он занимает лишь 13-ю строчку в Ла Лиге с 41 очком. Даже теоретические шансы на еврокубки уже потеряны. Ладно хоть борьба за выживание не грозит. Но вообще севильцы рассчитывали на большее.

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На выезде зелёно-белые выступают печально. Достаточно сказать, что предыдущую победу за пределами родного стадиона они одержали ещё в ноябре 2019 года. Тогда удалось одолеть находящуюся в зоне вылета «Мальорку» (2:1) — гости забили два мяча с трёх ударов в створ, а хозяева — один с семи.

Ну и последний момент. В семи последних гостевых матчах с «Атлетико» клуб из Севильи забил лишь один гол. Не видим смысла мудрить — ставка «Бетис» не забьёт доступна за крепкий коэффициент 1.98. Вариант посмелее — победа хозяев всухую, на неё букмекеры дают 2.36. Вряд ли лишённый мотивации аутсайдер покажет что-то особенное.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Бетис» 11 июля

АТМД после рестарта сезона ни разу не терял очки на своём поле — три победы из трёх возможных, один пропущенный мяч (да и тот с пенальти на 93-й минуте). «Бетис» не выигрывал на выезде аж с ноября, а в семи предыдущих очных встречах в Мадриде забил ровно один гол. Не видим смысла мудрить.

Ставка: «Бетис» не забьёт за 1.98.