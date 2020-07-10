«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз: самая горячая команда Италии против Роналду и Игуаина

11 июля «Ювентус» и «Аталанта» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии 11 июля «Ювентус» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.56, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча Серии А «Ювентус» — «Аталанта» (11.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались пять полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 32-го тура стартует в субботу, 11 июля, тремя матчами. Наиболее поздний из них начнётся в 22:45 мск в Турине.

Местный «Ювентус» сразится с «Аталантой». Естественно, это главная игра 32-го тура, а скорее всего — даже всей заключительной части сезона. Не столько по турнирной значимости, сколько по интриге. Вечный чемпион Италии последних лет померяется силами с самой горячей командой страны на сегодняшний день. Звучит сочно.

Мало кто спорит с тем, что туринцы при Маурицио Сарри топчутся на месте. Времени прошло предостаточно, а поставленной игры так и не появилось. В национальном первенстве удаётся выплывать на индивидуальном мастерстве исполнителей, поскольку все остальные клубы заметно уступают по уровню состава.

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Победы худо-бедно одерживаются, но в подавляющем большинстве натужно и со скрипом. А во вторник «старая синьора» абсолютно по делу отлетела от «Милана» (2:4). Вела со счётом 2:0, после чего пропустила три мяча за пять минут. Прийти в себя так и не получилось, ближе к концу россонери забили четвёртый.

Один плюс — конкуренты выглядят ещё печальнее. «Лацио» сминал всё на своём пути до ухода на карантин, а теперь пачками допускает осечки. «Интер» тоже повадился получать на орехи от середняков. В результате за семь туров до окончания сезона «Ювентус» опережает ближайшего преследователя на семь очков.

«Аталанта» тем временем выдала убойную победную серию, растянувшуюся уже на девять игр. Клуб из Бергамо действует агрессивно и зрелищно, но в трёх предыдущих турах ситуация изменилась. Одержаны три победы всухую с общим счётом 5:0 — досталось «Наполи» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Сампдории» (2:0).

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Подопечные Джан Пьеро Гасперини успели обойти «Интер» и взгромоздиться на третью строчку в турнирной таблице итальянской Серии А. До «Лацио» не хватает двух баллов, до «Ювентуса» — девяти. Строго говоря, эта игра — последний шанс вдохнуть жизнь в гонку за скудетто. Никого ярче «Аталанты» в Италии сейчас нет.

Статистика очных встреч говорит в пользу действующего чемпиона — в 27 поединках он уступил лишь однажды. Речь про громкое поражение в 1/8 финала Кубка Италии-2018/2019 со счётом 0:3. В остальном туринцы исправно забивали и набирали очки. Отличие лишь одно — команда тогда была заметно мощнее, чем сейчас.

В первом круге «Ювентус» в гостях победил со счётом 3:1, хотя по факту дело могло закончиться с точностью до наоборот. «Богиня» смотрелась даже интереснее, вела в счёте вплоть до 74-й минуты. Дальше Гонсало Игуаин оформил дубль, а в компенсированное время отличился Пауло Дибала.

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Непосредственно по качеству игры «Аталанта» сейчас выглядит никак не хуже, да и проблемы с уверенностью в собственных силах после девяти побед подряд вряд ли возникнут. Оборона у «Ювентуса» в последнее время часто допускает ошибки, так что моменты у гостей непременно появятся.

Ключевой вопрос — смогут ли гости сыграть строго и дисциплинированно, как это получилось в предыдущих турах. Мы бы выбирали между двух ставок. Попроще — гол «Аталанты» во втором тайме за 1.74. Дело в том, что команда необычайно результативна после перерыва — аж 50 результативных ударов за 31 тур.

И посмелее — классические Х2 за 1.83. Если отвлечься от магии имён и смотреть исключительно на качество футбола в последние недели, то коэффициент на победу туринцев кажется завышенным. Некоторые сомневаются в психологии футболистов «Аталанты», но после драматичного выхода в плей-офф Лиги чемпионов бояться абсолютно нечего. Сыграем против линии.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 11 июля

Туринцы никак не могут найти свою игру, безвольное поражение от «Милана» в минувшем туре это доказало. «Аталанта» сейчас невероятно хороша — девять побед подряд вывели команду на чистое третье место в чемпионате Италии. По качеству футбола гости сейчас как минимум не хуже, проверим Х2 за 1.83.

Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.83.