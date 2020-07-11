«Локомотив» — «Уфа». Прогноз: Евсеев даст надежду на Лигу чемпионов ЦСКА и «Краснодару»

12 июля «Локомотив» и «Уфа» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — «Уфа»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 12 июля «Локомотив» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.32, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Локомотив» — «Уфа» (12.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Дзюбу, Азмуна и Ракицкого ждёт жаркий приём в Грозном Грозненцы ни разу не проиграли в пяти предыдущих домашних матчах с «Зенитом».

Позади остались пять полных туров, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Времени на исправление ошибок уже нет, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 28-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в воскресенье, 12 июля, пятью матчами.

Самый ранний из них начнётся в 16:30 мск в Москве, где местный «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» будет выяснять отношения с «Уфой». В принципе, эту игру вполне можно рассматривать как центральную во всём туре, поскольку громких вывесок в эти выходные нет. А тут всё же битва второй и шестой команды РПЛ.

Чемпионство «Зенита» не вызывало вопросов ещё к моменту рестарта первенства. Ожидалось, что сражение за второе место, которое даёт право на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, станет украшением заключительных туров. Вот только происходящее между «Локомотивом» и «Краснодаром» в лучшем случае напоминает вялое перетягивание каната.

«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз: Месси, Суарес, Гризманн и Пике усыпят болельщиков В трёх из четырёх предыдущих очных встреч забивалось строго по одному мячу.

«Железнодорожники» стартовали с двух побед над аутсайдерами Российской Премьер-Лиги — «Оренбургом» (1:0) и «Рубином» (2:0). Дальше начались серьёзные трудности: три матча — три ничьи. Причём нельзя сказать, что уровень соперников оказался запредельным. Пожалуй, даже наоборот.

Стоящие навылет «Крылья Советов» имели все шансы на победу, если бы не удаление Сафы Хиди на 73-й минуте. За мгновения до финального свистка москвичи вырвали ничью (1:1). Удача взыскала долг уже в следующей игре, с «Сочи». Там подопечные Марко Николича создали больше, но мяч в ворота не зашёл. Даже с пенальти (0:0).

А в среду состоялось дерби с проблемным «Спартаком» (1:1), увязнувшим в середине турнирной таблицы. Тут стоит признать, что красно-белые смотрелись даже интереснее и оказались ближе ко второму мячу. «Локо» вообще за 90 минут сподобился на один удар в створ, хотя у соперника из-за дисквалификации отсутствовал Самуэль Жиго.

«Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз: «чайки» больно клюнут Де Брёйне и Гвардиолу В предыдущих трёх выездах «горожане» получили в свои ворота пять мячей.

Единственный гол удалось забить с сомнительного пенальти, по качеству футбола «Локомотив» совсем не убедил. Одна отрада — «Краснодар» после рестарта сезона ошибается ещё чаще. Теперь ситуация выглядит следующим образом: «железнодорожники» набрали 50 очков, третьим идёт ЦСКА (46), а четвёртым — «Краснодар» (45 при игре в запасе).

Словом, всё по-прежнему в руках москвичей. Вот только ближайший соперник крайне неприятен — это «Уфа», которая проводит очень крепкий сезон. На данный момент она с 36 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. И вполне может попасть в еврокубки.

Дело в том, что в случае победы «Зенита» в Кубке России путёвку в квалификацию Лиги Европы получит обладатель шестого места. Задача непростая, но решаемая — оборонять занимаемую строчку от целой стаи конкурентов. Пока подопечные Вадима Евсеева в полном порядке, после выхода с карантина они не уступили ни разу.

«Арсенал» — «Тамбов». Прогноз: Луценко, Мелкадзе и Ломовицкий порадуют зрителей в Туле После рестарта сезона соперники провели 10 матчей, в девяти голы забивались в обе стороны.

В пяти поединках набрано девять очков. На таком фоне котировки букмекеров вызывают удивление. Разумеется, уровень исполнителей у хозяев заметно сильнее, но взломать оборону «Уфы» на своём поле в 2020 году не смогли ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Спартак». Во всех случаях дело обошлось нулевыми ничьими.

Позиционная атака у «железнодорожников» по-прежнему не впечатляет, а рассчитывать на одного Алексея Миранчука несколько наивно. На классическую ставку Х2 дают замечательнейший коэффициент 2.48. Больше того — даже аккуратный вариант П2 с форой (+1) доступен за 1.85.

Тут надо бы напомнить, что в восьми предыдущих очных встречах москвичи ни разу не побеждали с разницей более чем в один мяч. А в пяти последних поединках вообще оказались сильнее лишь однажды. Конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску, но с точки зрения математики Х2 за 2.48 выглядит восхитительно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Уфа» 12 июля

Букмекеры удивляют. «Уфа» ни разу не проиграла после возобновления первенства, а в пяти предыдущих очных встречах с «Локомотивом» уступила лишь однажды. Сами «железнодорожники» не могут выиграть на протяжении трёх туров и испытывают значительные проблемы с позиционными атаками. Х2 за 2.48 на таком фоне кажется подарком.

Ставка: «Уфа» не проиграет за 2.48.

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