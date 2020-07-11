«Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз: Комличенко, Глушенков и Зиньковский возьмут выходной

В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более одного гола.

12 июля «Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 12 июля «Динамо» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.76. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» (12.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз: Сигурдссон, Пикфорд и Динь не сдюжат после перерыва 33 из 45 забитых мячей «волки» провели во вторых таймах.

Позади остались пять полных туров, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Времени на исправление ошибок уже нет, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 28-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в воскресенье, 12 июля, пятью матчами.

Сразу три из них стартуют в 18:30 мск. В Москве местное «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» сразится с «Крыльями Советов». Бело-голубые откровенно завалили рестарт сезона, в результате чего шансы на шестое место заметно уменьшились. А ведь оно может вывести в квалификацию Лиги Европы, если «Зенит» выиграет Кубок России.

В четырёх матчах удалось набрать всего два очка, а главное — качество футбола оставляет желать лучшего. Созидание даётся с огромным скрипом, а в обороне ошибок хватает: то один игрок не может нормально обработать мяч у собственной штрафной, то другой схватит две жёлтые карточки на ровном месте.

«Локомотив» — «Уфа». Прогноз: Евсеев даст надежду на Лигу чемпионов ЦСКА и «Краснодару» В пяти предыдущих очных встречах «железнодорожники» добыли лишь одну победу.

Ничья с ЦСКА (0:0) получилась закономерной — равная игра на три результата, мирный исход. 1:1 с «Ахматом» — другой разговор, там имелось всё необходимое для победы. Но Тони Шуньич подставил партнёров и удалился, а в компенсированное время Александр Кокорин реализовал пенальти.

Дальше стало только хуже. Бело-голубые в родных стенах проиграли хромающему тульскому «Арсеналу» (0:1), хотя с 35-й минуты действовали в большинстве. И на десерт получили 1:2 от «Урала» в Екатеринбурге. Дело катилось к ничьей, пока вновь не ошибся Григорий Морозов — от него мяч на 92-й минуте отскочил к Павлу Погребняку, который передал привет бывшему клубу.

«Динамо» опустилось аж на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка. До занимающей шестое место «Уфы» не хватает четырёх баллов. Правда, есть игра в запасе, но там придётся сражаться с «Краснодаром», который и без того много наошибался в борьбе за Лигу чемпионов.

«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз: самая горячая команда Италии против Роналду и Игуаина Гости одержали девять побед подряд и вплотную подобрались к «Лацио».

В общем, для сохранения хоть каких-то шансов на еврокубки подопечным Кирилла Новикова нужно побеждать любой ценой. Вот только соперник непростой. «Крылья Советов» после ухода Миодрага Божовича не проигрывают: немножко не дотерпели до победы с «Локомотивом» (1:1), сдержали «Ростов» (0:0), а в минувшем туре одолели «Арсенал» (4:2).

Состав у самарцев вполне крепкий, те же Глушенков и Зиньковский в любой момент способны что-то придумать. Букмекеры не сомневаются в победе хозяев, хотя они сейчас смотрятся нестабильно. У «Крыльев» полнейший порядок с мотивацией, да и в обороне они при Андрее Талалаеве добавили.

На таком фоне у хозяев наверняка возникнут проблемы. Любопытно, что шесть предыдущих очных встреч не просто получились низовыми — в них забивалось не более одного мяча. Тотал меньше 1.5 гола идёт за дивный коэффициент 3.00, но можно взять что-нибудь попроще. Линия позволяет.

«Атлетико» — «Бетис». Прогноз: Симеоне, Облак, Коке и Триппьер выйдут в Лигу чемпионов «Бетис» забил один гол в семи предыдущих выездных матчах с «Атлетико».

Если рисковать вы не готовы, подумайте о тотале меньше 2.5 мяча за 1.76 или ИТМ 1.5 мяча «Динамо» за 1.79. Моменты даются бело-голубым со скрипом, так что предпосылок для высокой результативности не видно. Единственный позитив — возвращение Шиманьского и Н’Жье в заявку, но на 90 минут их вряд ли хватит.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 12 июля

Бело-голубые набрали всего два очка в четырёх минувших турах и увязли в середине таблицы. «Крылья» после увольнения Божовича, напротив, не проигрывают — пять баллов в трёх турах. Созидание даётся «Динамо» с трудом, а в пяти предыдущих очных встречах забивалось не более одного гола. Проверим классический низ за крепкий коэффициент 1.76.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.76.

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