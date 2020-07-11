«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: эмоции, огонь и голы в чудесном лондонском дерби АПЛ

12 июля «Тоттенхэм» примет «Арсенал» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.78. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.76.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал»
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с точно таким же коэффициентом.
Анализ и прогноз матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» (12.07.2020)
Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 9 июля завершился 34-й тур, а уже 11 числа стартует 35-й. Гвоздем программы воскресенья станет битва «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенала».
«Тоттенхэм Хотспур» в прошлом туре совершил очередной неудачный выезд в АПЛ. Гостил клуб у борющегося за выживание «Борнмута» и ничего не сумел поделать (0:0). Любопытно тут то, что за весь матч подопечные Жозе Моуринью не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Хотя тут нужно отметить пенальти, который арбитр ошибочно не поставил в ворота аутсайдера.
Потеря очков может сильно аукнуться «шпорам». До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура, а конкуренция в борьбе за еврокубки очень мощная. Сейчас у команды с севера Лондона 49 баллов и девятая строчка. Дистанция до шестого места, гарантированно выводящего в Лигу Европы, составляет три очка.
Лондонский «Арсенал» вслед за неудачным дебютом явно собрался с силами. После поражений в первых двух матчах после паузы он провел четыре встречи, в которых сумел набрать 10 из 12 возможных очков. При этом пропустил клуб всего лишь один гол на данном отрезке.
Единственная ничья состоялась как раз в прошлом туре в домашнем матче с одним из претендентов на Лигу чемпионов «Лестером» (1:1). Лондонцы даже первыми открыли счёт на 21-й минуте и вели дело к победе. Ключевым стало удаление вышедшего на замену Эдварда Нкетиа за грубый фол в центре поля. После него гости активизировались и сравняли счёт.
Впрочем, «канониры» по-прежнему сохраняют неплохие шансы на выход в еврокубки. На данный момент у них 50 очков и чистая восьмая строчка в турнирной таблице чемпионата Англии. До шестого места не хватает лишь двух пунктов, но конкуренция весьма солидная.
Теперь «Арсеналу» предстоит лондонское дерби с «Тоттенхэмом». Так что матч станет интересным не только с точки зрения положения команд в турнирной таблицы. И здесь букмекеры справедливо не могут выделить фаворита, выставляя практически равные котировки на обе команды.
Подопечным Жозе Моуринью, несмотря на их, откровенно говоря, слабые выезды, определённо нужно отдать должное. После паузы они провели три домашних поединка, в которых сумели набрать семь из девяти возможных очков. При этом был пропущен всего лишь один мяч, да и тот с пенальти от «Манчестер Юнайтед».
Более того, «шпоры» входят в топ-5 английской Премьер-лиги по набранным очкам на своём поле. За 17 игр они потерпели только четыре поражения и сумели оформить 31 мяч в ворота противников. А пропустить получилось лишь 16 раз, что составляет даже меньше одного гола в среднем за матч. Солидные цифры.
Однако сейчас выйти сухими из воды едва ли получится. «Арсенал» под руководством Микеля Артеты выглядит крайне достойно. За четыре предыдущие игры он забил девять мячей, а пропустил лишь один. Появилась надёжность в обороне, а в атаке всегда есть несколько ярких исполнителей, способных что-то придумать.
В целом, соперники смотрятся сопоставимо, а при таких раскладах есть смысл подумать над ставкой обе забьют за приемлемый коэффициент 1.70. Статистика личных встреч на нашей стороне. В девяти из предыдущих 13 очных противостояний непременно забивали и те, и другие.
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал»
Букмекеры справедливо не могут выделить явного фаворита. «Арсенал» под руководством Микеля Артеты выступает крайне достойно, а главное — стал гораздо реже пропускать. Однако «Тоттенхэм» входит в топ-5 чемпионата Англии по набранным очкам на своём поле. При таких раскладах мы бы не стали ждать от команд голевой засухи.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.
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