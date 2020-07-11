«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: эмоции, огонь и голы в чудесном лондонском дерби АПЛ

12 июля «Тоттенхэм» примет «Арсенал» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.78. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.76.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с точно таким же коэффициентом.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» (12.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 9 июля завершился 34-й тур, а уже 11 числа стартует 35-й. Гвоздем программы воскресенья станет битва «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенала».

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«Тоттенхэм Хотспур» в прошлом туре совершил очередной неудачный выезд в АПЛ. Гостил клуб у борющегося за выживание «Борнмута» и ничего не сумел поделать (0:0). Любопытно тут то, что за весь матч подопечные Жозе Моуринью не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Хотя тут нужно отметить пенальти, который арбитр ошибочно не поставил в ворота аутсайдера.



Потеря очков может сильно аукнуться «шпорам». До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура, а конкуренция в борьбе за еврокубки очень мощная. Сейчас у команды с севера Лондона 49 баллов и девятая строчка. Дистанция до шестого места, гарантированно выводящего в Лигу Европы, составляет три очка.



Лондонский «Арсенал» вслед за неудачным дебютом явно собрался с силами. После поражений в первых двух матчах после паузы он провел четыре встречи, в которых сумел набрать 10 из 12 возможных очков. При этом пропустил клуб всего лишь один гол на данном отрезке.

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Единственная ничья состоялась как раз в прошлом туре в домашнем матче с одним из претендентов на Лигу чемпионов «Лестером» (1:1). Лондонцы даже первыми открыли счёт на 21-й минуте и вели дело к победе. Ключевым стало удаление вышедшего на замену Эдварда Нкетиа за грубый фол в центре поля. После него гости активизировались и сравняли счёт.



Впрочем, «канониры» по-прежнему сохраняют неплохие шансы на выход в еврокубки. На данный момент у них 50 очков и чистая восьмая строчка в турнирной таблице чемпионата Англии. До шестого места не хватает лишь двух пунктов, но конкуренция весьма солидная.



Теперь «Арсеналу» предстоит лондонское дерби с «Тоттенхэмом». Так что матч станет интересным не только с точки зрения положения команд в турнирной таблицы. И здесь букмекеры справедливо не могут выделить фаворита, выставляя практически равные котировки на обе команды.

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Подопечным Жозе Моуринью, несмотря на их, откровенно говоря, слабые выезды, определённо нужно отдать должное. После паузы они провели три домашних поединка, в которых сумели набрать семь из девяти возможных очков. При этом был пропущен всего лишь один мяч, да и тот с пенальти от «Манчестер Юнайтед».

Более того, «шпоры» входят в топ-5 английской Премьер-лиги по набранным очкам на своём поле. За 17 игр они потерпели только четыре поражения и сумели оформить 31 мяч в ворота противников. А пропустить получилось лишь 16 раз, что составляет даже меньше одного гола в среднем за матч. Солидные цифры.



Однако сейчас выйти сухими из воды едва ли получится. «Арсенал» под руководством Микеля Артеты выглядит крайне достойно. За четыре предыдущие игры он забил девять мячей, а пропустил лишь один. Появилась надёжность в обороне, а в атаке всегда есть несколько ярких исполнителей, способных что-то придумать.

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В целом, соперники смотрятся сопоставимо, а при таких раскладах есть смысл подумать над ставкой обе забьют за приемлемый коэффициент 1.70. Статистика личных встреч на нашей стороне. В девяти из предыдущих 13 очных противостояний непременно забивали и те, и другие.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Букмекеры справедливо не могут выделить явного фаворита. «Арсенал» под руководством Микеля Артеты выступает крайне достойно, а главное — стал гораздо реже пропускать. Однако «Тоттенхэм» входит в топ-5 чемпионата Англии по набранным очкам на своём поле. При таких раскладах мы бы не стали ждать от команд голевой засухи.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.