«Наполи» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович c Чалханоглу удивят Гаттузо и Мертенса в Серии А

12 июля «Наполи» примет «Милан» в матче 32-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.65.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Милан»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча Серии А «Наполи» — «Милан» (12.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 9 июля только завершился 31-й тур, а уже 11 числа стартовал 32-й. Один из гвоздей программы — матч «Наполи» с «Миланом». Встреча запланирована на 22:45 мск 12 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Наполи» в прошлом туре одержал очередную победу и растянул свою удачную серию. На этот раз пострадал один из аутсайдеров чемпионата Италии «Дженоа» (2:1). По ходу встречи преимущество неаполитанцев было весьма мощным, в конце концов они сумели воплотить его в нужный результат.



Тем самым клуб одержал седьмую победу в восьми предыдущих матчах — убойный показатель. Однако в турнирной таблице итальянской Серии А голубые по-прежнему находятся лишь на шестой строчке. После 31 тура у них 51 очко в активе.



До зоны Лиги чемпионов не хватает целых 14 пунктов. За семь туров до конца сезона это весьма солидная фора, которую отыграть практически невозможно. При этом благодаря победе в Кубке Италии команда из Неаполя уже гарантировала себе выход в Лигу Европы. Так что найти дополнительную мотивацию будет непросто.

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«Милан» же, напротив, после вылета из полуфинала Кубка Италии направил силы на национальное первенство, ведь иных способ пробиться к еврокубки элементарно не осталось. Сейчас у него 49 очков в кармане и седьмая строчка. Отставание от зоны Лиги Европы, собственно, составляет всего два пункта, так что при победе миланцы сумеют войти в топ-6.



В прошлом туре Серии А россонери сумели сенсационно разобрать на запчасти «Ювентус». Они принимали лидера первенства у себя дома и одержали победу со счётом 4:2. Любопытно здесь то, что до 62-й минуты Криштиану Роналду и его команда вела с форой в два мяча. Тем не менее результат получился абсолютно справедливым.



По качеству футбола миланцы действительно смотрелись лучше, выдав, пожалуй, лучшую игру в сезоне. Эта победа стала для «дьяволов» четвёртой после паузы. При этом за все пять игр в чемпионате Италии они добыли 13 из 15 возможных очков.

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Теперь «Милану» предстоит не менее тяжёлая игра на выезде с «Наполи». Статистика личных встреч на стороне неаполитанцев, причём целиком и полностью. В предыдущих восьми матчах в Неаполе хозяева ни разу не проиграли и добыли шесть побед.



Однако на этот раз миланцы определённо могут навести шороху в гостях. Они довольно неплохо играют на выезде и входят в топ-6 чемпионата Италии по набранным очкам вне дома. При этом они имеют шесть поражений в 17 матчах и 24 забитых мяча.



После паузы россонери также не жалуются на низкую результативность. К слову, в пяти матчах Серии А после паузы у них получилось наколотить соперникам целых 15 мячей. То есть ровно три штуки в среднем за встречу. Выше всяких похвал.

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Конечно, неаполитанцы после паузы тоже выглядят достойно и будут цепляться за топ-4 до последнего. А на таком фоне можно подумать над комбинированной ставкой обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12. Согласно статистике личных встреч, в восьми из последних 10 игр в Неаполе соперники непременно забивали друг другу и пробивали верх.



Также при желании можно рассмотреть классический Х2 за коэффициент 1.79. «Милан» сейчас смотрится весьма неплохо. При этом этот матч станет для него одним из ключевых в борьбе за еврокубки, так что валять дурака клубу нельзя.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Милан»

Статистика личных встреч на стороне «Наполи», однако в этот раз ему придётся серьёзно потрудиться. «Милан» после паузы весьма хорош, много забивает и набирает очки. При этом для россонери предстоящий поединок станет во многом определяющим в борьбе за Лигу Европы, так что валять дурака им нельзя. При таких раскладах мы бы проверили сразу две ставки.



Ставка 1: «Милан» не проиграет за коэффициент 1.79.



Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12.