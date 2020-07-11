ЦСКА — «Рубин». Прогноз: Слуцкий передаст привет Гинеру, Акинфеев всё же пропустит

12 июля ЦСКА и «Рубин» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России ЦСКА — «Рубин»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 12 июля ЦСКА — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.

Анализ и прогноз матча РПЛ ЦСКА — «Рубин» (12.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Локомотив» — «Уфа». Прогноз: Евсеев даст надежду на Лигу чемпионов ЦСКА и «Краснодару» В пяти предыдущих очных встречах «железнодорожники» добыли лишь одну победу.

Позади остались пять полных туров, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Времени на исправление ошибок уже нет, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 28-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в воскресенье, 12 июля, пятью матчами.

Сразу три из них стартуют в 18:30 мск. В Москве местный ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» сразится с «Рубином». В первую очередь интерес вызывает фигура Леонида Слуцкого. Экс-главный тренер сборной России руководил «армейцами» семь лет, а теперь впервые сыграет против них у руля нового коллектива.

Красно-синие напрочь провалили середину сезона, в какой-то момент под угрозой находилось даже место в топ-5. Зато дальше дела постепенно пошли на лад: под руководством Сергея Овчинникова удалось не проиграть крепкому московскому «Динамо» (0:0), а потом вернулся Виктор Гончаренко. И понеслось.

«Оренбург» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Мамаев и Ионов продолжат борьбу за Лигу чемпионов «Оренбург» играет практически без замен и находится одной ногой в ФНЛ.

Три победы в трёх предыдущих турах, все — всухую. Общий счёт — 10:0, хотя уровень оппозиции был вполне пристойным. Для начала в дерби досталось «Спартаку» (2:0): дебют выдался непростым, но команда выстояла. Результативная ошибка Александра Максименко добавила уверенности, оборонялись красно-синие грамотно.

Полноценных моментов у красно-белых практически не возникало, всё-таки великолепный удар Наиля Умярова с отскока из-за пределов штрафной трудно считать позиционной атакой. Акинфеев в нужный момент подтащил. Два последующих тура заканчивались со счётом 4:0, хотя в обоих случаях пришлось попотеть.

С «Ахматом» первым тайм оказался равным, просто грозненцы посыпались после гола Федора Чалова и пропустили три мяча за пять минут. С «Оренбургом» всё ещё прозаичнее: хозяева из-за вспышки коронавируса вынуждены играть фактически без замен. После перерыва они подсели физически, чем москвичи и воспользовались.

«Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз: Сигурдссон, Пикфорд и Динь не сдюжат после перерыва 33 из 45 забитых мячей «волки» провели во вторых таймах.

В остальном ЦСКА выглядит непривычно свежо. Отказ от высокого прессинга добавил баланса и сократил количество провалов, а перестановки в центре обороны начали экономить нервы Игоря Акинфеева. Ну и наконец-то вернулся прежний Фёдор Чалов: первый гол «Ахмату» вернул форварду кураж, а это большое подспорье для коллектива.

Вроде бы хозяева сейчас крайне хороши, даже появились кое-какие шансы забраться в зону Лиги чемпионов. «Рубин» тем временем увяз в середине турнирной таблицы и показывает довольно бледный футбол, хотя очки набирает исправно. Зацепиться за шестую строчку будет сложно — слишком много конкурентов.

На первый взгляд, у «армейцев» тут не должно возникнуть проблем. Если бы не один момент — дисквалификации Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина. Виктору Гончаренко придётся вновь перебирать центр обороны. Всё же выходить в четыре защитника он вряд ли рискнёт. Это повышает шансы казанцев отличиться.

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Грилиш, Бентеке и Заха сохранят обет молчания «Львы» оформили два гола в восьми играх, а меньше «орлов» в АПЛ забил лишь «Норвич».

На таком фоне коэффициент 2.19 на классическую ставку «обе забьют» выглядит крайне соблазнительно. У ЦСКА с атакой сейчас полный порядок, но кадровые потери наверняка скажутся. Вариант посмелее — 1Х + обе забьют, на него дают 2.50. Красно-синие почувствовали уверенность, да и мотивация у них выше.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» 12 июля

ЦСКА не пропускает на протяжении четырёх туров, но продлить серию будет сложно. Дисквалификации получили Кирилл Набабкин и Игорь Дивеев. Это значит, что Виктору Гончаренко вновь придётся перебирать центр обороны, что повышает шансы гостей отличиться. Ждём голов в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 2.19.

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