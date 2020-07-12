«Коньяспор» — «Истанбул». Прогноз: Шкртел, Клиши, Робиньо и Демба Ба приблизят чемпионство

13 июля «Коньяспор» и «Истанбул Башакхехир» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Истанбула» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех «Коньяспора» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Коньяспор» — «Истанбул ББ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции «Коньяспор» — «Истанбул ББ» 13 июля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча «Коньяспор» — «Истанбул Башакшехир» (13.07.2020)

Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Пока зрителей на трибунах не будет, но на решающие туры болельщиков могут допустить на стадионы в случае улучшения ситуации.

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Позади остались пять туров. Этого вполне достаточно, чтобы прогреться, почувствовать ритм и войти в колею. Финиш уже совсем близко, времени на исправление ошибок не осталось. Программа 32-го тура завершится в понедельник, 13 июля, пятью матчами. В Конье местный «Коньяспор» сразится с «Истанбулом ББ».

Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. У «Истанбула» дела складываются просто замечательно. После рестарта сезона удалось набрать 13 из 15 возможных очков при не самом простом календаре и стать явным фаворитом чемпионской гонки.

Единственная осечка допущена в битве с «Галатасараем» (1:1), во всех остальных случаях соперники оставались с пустыми руками. Любопытно, что стамбульцы в этих четырёх играх забивали строго по два гола. Досталось «Аланьяспору» (2:0), «Анкарагюджю» (2:1), «Антальяспору» (2:0) и «Денизлиспору» (2:0).

«Севилья» — «Мальорка». Прогноз: Банега, Мунир и Лопетеги приблизятся к Лиге чемпионов Красно-белым достаточно набрать четыре очка в трёх турах для попадания в Лигу чемпионов.

За три тура до окончания первенства подопечные Окана Бурука занимают чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 66 очков. Идущий вторым «Трабзонспор» отстаёт на четыре пункта, а все остальные потеряли даже теоретические шансы на титул.

Соответственно, для триумфа достаточно набрать в трёх турах шесть баллов. Задача посильная. Начать предстоит с визита к «Коньяспору», который отчаянно пытается избежать вылета во второй дивизион. Получается так себе — в пяти поединках после выхода с карантина набрано всего четыре очка.

Оборона у бело-зелёных вполне неплоха, 43 пропущенных мяча за 31 тур — лучший показатель среди всех команд, находящихся за пределами топ-7. А вот атака просто кошмарная — всего 26 голов, худшие цифры во всём чемпионате Турции. Сейчас команда находится на предпоследней строчке, хотя шансы остаются. Даже идущий 13-м «Йени Малатьяспор» оторвался лишь на два очка.

«Алавес» — «Хетафе». Прогноз: Максимович, Кукурелья и Лукас Перес удивят букмекеров В шести предыдущих очных встречах забивалось как минимум два гола.

Но обставить лидера Суперлиги будет невероятно сложно, на что намекает и статистика очных встреч — ни одной победы в 11 матчах. «Истанбул» в пяти последних выездах добыл 13 очков из 15 возможных, так что с фаворитом тут всё понятно. Мотивированные хозяева сделают всё возможное и наверняка дадут бой, однако разница в исполнительском мастерстве должна сказаться.

П2 за 1.94 смотрится вполне нормально. Вариант посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.53. Как мы уже говорили, пропускают хозяева немного, а забивают ещё реже. Да и в восьми предыдущих очных встречах забивалось не более трёх голов.

Прогноз и ставки на матч «Коньяспор» — «Истанбул ББ» 13 июля 2020

Соперники крайне мотивированы: гости несутся к чемпионскому титулу, хозяева бьются за выживание. Прежде команды встречались 11 раз, «Истанбул» ни разу не проиграл. Разница в уровне исполнителей огромная, а «Коньяспор» забивает меньше всех в чемпионате Турции. Аутсайдер выйдет на поле умирать и даст бой, но шанс зацепиться кажется скромным.

Ставка: «Истанбул Башакшехир» победит за 1.94.