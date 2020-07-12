«Ливерпуль» — это надолго? Ставки на трофеи Клоппа, Салаха и Мане в сезоне-2020/2021

В этот сезон хоть и вмешалась пандемия коронавируса, но даже она не смогла отобрать у «Ливерпуля» первый чемпионский титул за 30 лет. Юрген Клопп и его команда пожинают плоды успеха, а букмекеры уже задумываются о следующем сезоне. И по их оценкам, «Ливерпулю» придётся непросто. Командой-династией им не стать. Разбираем прогнозы и ставки на титулы мерсисайдцев в сезоне-2020/2021.

Букмекеры: «Ливерпуль» не выиграет АПЛ в сезоне-2020/2021. И может остаться без титулов

Да, именно так! Несмотря на гигантское преимущество в текущем сезоне, аналитики не торопятся выставлять команду Клоппа фаворитом следующего чемпионата. Ведь есть ещё «Манчестер Сити». Именно команда Пепа Гвардиолы – номер 1 в букмекерских рейтингах. Поставить на победу «горожан» в сезоне АПЛ 2020/2021 можно с коэффициентом 1.91.

Букмекеры: «Ливерпуль» не выиграет АПЛ в следующем сезоне

Шансы «Ливерпуля» совсем не намного, но всё же ниже. Эксперты оценивают их коэффициентом 2.25. Вероятность чемпионства «Челси» оценили коэффициентом 11.00, а на «МЮ» можно поставить за 15.00. Про остальных говорить не будем – коэффициенты там очень и очень высокие.



Тем удивительнее, что с коэффициентом 1.91 можно поставить на то, что «Ливерпуль» не выиграет вообще ни одного трофея в следующем сезоне. Да, в АПЛ и Лиге чемпионов конкуренция запредельная, а в розыгрышах внутренних Кубков Клопп частенько выставляет на поле резервистов. Но нам этот коэффициент кажется немного завышенным.

Требл почти невозможен. Даже без АПЛ

Букмекеры принимают ставки на то, сколько именно трофеев покорятся «Ливерпулю» и какие именно турниры получится выиграть. По оценкам аналитиков, наиболее реальна победа в двух турнирах – АПЛ и Кубке лиги. Поставить на такой исход можно за 12.00.



Чуть выше коэффициент – 13.00 – на то, что Юрген Клопп вместе со своей командой к победе в АПЛ добавит Кубок Англии или триумф в Лиге чемпионов. Всё-таки именно внутреннему чемпионату и главному еврокубковому турниру немецкий специалист уделяет особенное внимание, именно к матчам этих турниров он подводит команду.

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С коэффициентом 34.00 можно поставить ещё на три комбинации двух трофеев для «Ливерпуля». Можно сделать ставку на то, что мерсисайдцы выиграют два Кубка – Англии и лиги, или один из этих трофеев вдобавок к победе в Лиге чемпионов. Сомнительно, но право на жизнь такая ставка имеет, почему нет?!



За 67.00 букмекеры предложили ставки на требл в его различных вариациях. С таким коэффициентом можно поставить на победы «Ливерпуля» в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги или заменить один из Кубков Лигой чемпионов. А вот комбинацию, при которой красные возьмут два Кубка и Лигу чемпионов, но при этом проиграют чемпионат, аналитики посчитали практически невероятной. Коэффициент такого исхода – 201.00.



Более невероятной выглядит лишь вероятность тотального доминирования «Ливерпуля» на всех фронтах в сезоне-2020/2021. Итак, поставить на то, что в следующем сезоне подопечные Юргена Клоппа выиграют чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу чемпионов, можно с коэффициентом 301.00.

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То есть, если вы поставите на такой исход 1000 рублей, ваша чистая прибыль составит 300 тыс. Отличный вариант для поклонников «Ливерпуля»!



А как вы думаете, сколько трофеев соберет «Ливерпуль» в сезоне-2020/2021? Пишите в комментариях.