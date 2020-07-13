«Рединг» — «Мидлсбро». Прогноз: традиции в Чемпионшипе чтут. Уорнок и Макнейр дадут жару

14 июля «Рединг» сыграет с «Мидлсбро» в матче 44-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Мидлсбро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех «Рединга» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Рединг» — «Мидлсбро»

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 14 июля «Рединг» — «Мидлсбро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.15, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча «Рединг» — «Мидлсбро» (14.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Шесть полных туров уже позади, команды прогрелись и почувствовали ритм. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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Программа 44-го тура откроется во вторник, 14 июля, шестью матчами. В 20:00 мск в Рединге местный одноимённый клуб на стадионе «Мадейски» начнёт выяснять отношения с «Мидлсбро». Формально обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы, вот только их положение сильно разнится.

У «Рединга» всё нормально, остаток сезона превратился в формальность. Побороться за выход в АПЛ не вышло, с 56 очками команда располагается на 13-й строчке. Теоретические шансы на попадание в топ-6 ещё остаются, поскольку «Кардифф Сити» набрал 64 балла. Но понятно, что за три тура такой гандикап не отыграть.

Зона вылета, впрочем, также не грозит. Отрыв от располагающегося на 22-й позиции «Халл Сити» составляет 11 пунктов. Вроде бы можно расслабиться и начать готовиться к отпуску, однако «ройялс» не сбавляют оборотов. В трёх предыдущих турах они набрали семь очков из девяти возможных, пропустив всего один гол.

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Правда, тут нужно сделать скидку на уровень соперников. Дело в том, что все они входят в пятёрку худших Чемпиошипа. Для начала «Рединг» разнёс несчастный «Лутон Таун» (5:0), затем скатал нулевую ничью с «Хаддерсфилд Таун», а в субботу удержал победу над «Чарльтон Атлетик» (1:0).

Вот только «Мидлсбро» недалеко ушёл — 47 очков в 43 турах и 19-е место в турнирной таблице. То есть шестое с конца. Букмекеры, впрочем, считают гостей фаворитом. На первый взгляд это сомнительно. Во-первых, «боро» потерпели три поражения в четырёх предыдущих турах, хотя ни один из оппонентов на указанном отрезке сейчас не входит в топ-8.

Во-вторых, «Рединг» набрал хороший ход и уже набил руку на аутсайдерах. Кроме того, он будет играть на своём поле, а это тоже имеет определённое значение. Велик соблазн сыграть против линии, но это желание разбивается о статистику личных встреч. Дело в том, что в шести предыдущих случаях «ройялс» не набрали ни одного очка.

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Шесть поражений из шести возможных, пять из них — с разницей в один мяч. Впрочем, оттолкнуться тут всё же есть от чего. Дело в том, что в 14 последних поединках забивалось не более трёх голов. На таком фоне ставка Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88 выглядит вполне неплохо. Статистика противостояния и преимущество в мотивации должны помочь гостям зацепиться.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Рединг» — «Мидлсбро» 14 июля 2020

«Рединг» застрял в середине турнирной таблицы и играет в своё удовольствие безо всякой мотивации, а вот «Мидлсбро» бьётся за выживание. Статистика очных встреч удивляет — в шести предыдущих случаях «боро» оказывались сильнее, причём пять раз разница была минимальной. Проверим Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Ставка: «Мидлсбро» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

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