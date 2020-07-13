«Кардифф» — «Дерби Каунти». Прогноз: Уэйн Руни потеряет шансы на выход в АПЛ

«Баранам» нужна только победа, но на выезде в нынешнем сезоне они выступают слабо.

14 июля «Кардифф Сити» сыграет с «Дерби Каунти» в матче 44-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Кардиффа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Дерби Каунти» оценён букмекерами коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Кардифф» — «Дерби Каунти»

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 14 июля «Кардифф» — «Дерби Каунти» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча «Кардифф» — «Дерби Каунти» (14.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Шесть полных туров уже позади, команды прогрелись и почувствовали ритм. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

«Гранада» — «Реал». Прогноз: Бензема, Азар, Модрич и Зидан лишат «Барселону» надежды В 13 очных встречах с «Гранадой» мадридцы одержали 12 побед.

Программа 44-го тура откроется во вторник, 14 июля, шестью матчами. В 21:45 мск в Кардиффе местный одноимённый клуб начнёт выяснять отношения с «Дерби Каунти». Эта игра никак не может считаться центральной в туре по статусу (всё же чуть раньше сыграют «Вест Бромвич» и «Фулхэм»), зато по уровню напряжения — определённо.

Тут надо бы коротко напомнить о регламенте Чемпионшипа. Два лучших клуба по итогам сезона напрямую поднимаются в английскую Премьер-лигу, а третья путёвка разыгрывается в плей-офф. В мини-турнире примут участие четыре коллектива — те, что займут места с третьего по шестое.

В этом-то и вся загвоздка. Речь о битве прямых конкурентов за попадание в зону плей-офф. Прямое повышение в классе не грозит ни тем ни другим, потеряны даже теоретические шансы. А вот попасть в топ-6 реально. По сути для обеих команд игры на выживание уже начались. Каждая осечка рискует оказаться роковой.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз: осечка «Челси» вдохновит Рашфорда и Погба За пять игр после паузы соперники на двоих наколотили 23 мяча.

У валлийцев, конечно, положение несколько лучше. Они располагаются на вожделенном шестом месте, имея в активе 64 очка. Одна проблема — в радиусе четырёх пунктов находятся аж шесть клубов, каждый из которых только и ждёт оплошности. А их в последнее время у «лазурных птиц» хватает.

Собственно, в четырёх предыдущих турах одержана всего одна победа и набрано лишь четыре балла. Домашняя ничья с бьющимся за выживание «Чарльтоном» (0:0) была замазана трудовой победой над «Бристоль Сити» (1:0). А вот дальше дело не пошло — 2:3 от «Блэкберна» при равной игре и 0:2 от «Фулхэма». Во втором случае соперник оказался заметно лучше.

У «Дерби Каунти» примерно те же проблемы. Команда вышла с карантина тремя победами кряду, а в трёх последующих турах разжилась лишь одним очком. Здесь, правда, нужно делать скидку на уровень оппозиции — играть приходилось исключительно с представителями топ-5 Чемпионшипа.

«Интер» — «Торино». Прогноз: Сиригу с Ансальди попьют крови у Конте, Лукаку и Алексиса В шести предыдущих очных встречах нерадзурри одержали лишь одну победу.

Несмотря на все старания играющего тренера Уэйна Руни, отрезок получился неудачным. 1:1 с «Ноттингем Форест» (спаслись на 97-й минуте), а также 0:2 от «Вест Бромвича» и 1:3 от «Брентфорда». «Бараны» опустились на 10-ю строчку: 61 балл в активе, три пункта до «Кардиффа».

Фактически выезд в Уэльс становится для них ключевым. Реальные шансы на попадание в плей-офф останутся только в случае победы. Вот только вдали от родного стадиона «Дерби» откровенно не блещет — всего пять побед в 21 поединке при резко отрицательном балансе голов (25:40).

Единственная надежда — статистика очных встреч, в трёх предыдущих случаях «бараны» ни разу не уступили (одна победа и две ничьи). Цена ошибки невероятно высока, поэтому дебют наверняка получится закрытым. Предпосылок для высокой результативности не видно. Возьмём «гол в первые 28 минут — нет» за 2.19. Также можно подумать о 1Х + тотал меньше 3.5 за нестыдные 1.85.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Кардифф» — «Дерби Каунти» 14 июля 2020

Битва прямых конкурентов за попадание в плей-офф. Цена ошибки невероятно велика: «Кардифф» при потере очков выпадет из топ-6, а «Дерби Каунти» фактически лишится шансов на повышение в классе. На таком фоне дебют наверняка получится осторожным и закрытым. Быстро предоставить сопернику фору никто не захочет.

Ставка: гол в первые 28 минут — нет за 2.19.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.