«Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз: Глушенков с Комбаровым свяжут Берга и Вандерсона

«Быки» бьются за второе место в РПЛ, а самарцы изо всех сил стараются покинуть зону вылета.

15 июля «Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 15 июля «Крылья Советов» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.76.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (15.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались шесть полных туров, впереди финишная прямая, на которой всё и решится. Времени на исправление ошибок больше на осталось, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги стартует в среду, 15 июля, четырьмя матчами.

В 16:00 мск в Самаре местные «Крылья Советов» начнут выяснять отношения с «Краснодаром». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи, но кое-что их всё же роднит. Очки нужны позарез что одним, что другим. На кону выполнение задач на сезон.

«Быки» продолжают борьбу за второе место в Российской Премьер-Лиге, дающее право на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Выход с карантина получился непростым. Пришлось долго обходиться без игровой практики — встречу с «Динамо» перенесли из-за коронавируса, «Оренбургу» присудили техническое поражение.

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Впервые выйти на поле довелось только 1 июля, в трёх последующих матчах удалось зацепить всего одно очко. Для начала подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), хотя спокойно могли снять все вопросы к середине второго тайма. Затем они уступили «Зениту» (2:4) из-за слабой реализации и глупых ошибок, а на десерт не справились с «Рубином» (0:1).

Впрочем, зрелищный атакующий футбол Марко Николича привёл к тому, что «Локомотив» не может выиграть на протяжении четырёх туров. Потому «Краснодар» отделался лёгким испугом, ничего страшного пока не произошло. Уверенная победа над «Уралом» (3:0) вновь сделала клуб фаворитом гонки за вторую позицию. Но для этого ещё нужно будет обыграть «Динамо» 19 июля.

А пока на повестке дня выезд к Самару. Соперник крайне неприятный и колючий. «Крылья Советов» находятся в зоне вылета и будут делать всё возможное, чтобы зацепиться за результат. До спасительной 14-й строчки, которую занимает «Тамбов», им не хватает одного очка. Остальные уже далеко.

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После отставки Миодрага Божовича команда встрепенулась и набрала пять очков в трёх турах, однако в воскресенье без шансов уступила московскому «Динамо» (0:2). Бело-голубые забили два мяча с пенальти уже к середине первого тайма. Моменты у гостей имелись (в основном в быстрых атаках), но реализация подвела.

Андрей Талалаев ещё на исходе часа игры заменил Глушенкова и Зиньковского. Позже он сказал, что решил поберечь молодых футболистов. На своём поле самарцы не выигрывали аж с сентября: всего 10 очков в 13 поединках при отрицательной разнице голов (13:18). Конечно, шансы «Краснодара» кажутся выше.

Состязаться в открытом футболе с грозным соперником «Крылья» точно не станут — «скамейка» и так фактически отсутствует как класс, а календарь очень плотный. Они отдадут мяч и станут караулить контратаки. В принципе, в защите при Талалаеве наметился прогресс, так что фавориту определённо придётся потрудиться.

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Шансы на быстрый гол на таком фоне кажутся минимальными. Мы бы выбирали между «гол в первую 31 минуту — нет» за 2.31 и ничьей в первом тайме за 2.15. Скорее всего, преимущество гостей станет особенно заметным после перерыва, когда состоятся замены и будет видна разница в уровне запасных. А поначалу фаворит увязнет на чужой половине поля.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 15 июля

Очки соперникам нужны позарез: хозяева бьются на выживание, гости — за Лигу чемпионов. Рисунок игры понятен — «Крылья Советов» отдадут мяч и усядутся в оборону в расчёте на быстрые атаки. Нападение у «быков» пока не особенно стабильное, да и защита самарцев при Талалаеве добавила. На наш взгляд, дебют получится закрытым и первого гола придётся подождать.

Ставка: гол в первую 31 минуту — нет за 2.31.

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