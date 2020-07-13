«Милан» — «Парма». Прогноз: Ибрагимович разберётся с Бруну Алвешем, Эрнани и Куцкой

15 июля «Милан» и «Парма» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 7.90.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Милан» — «Парма»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 15 июля «Милан» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.49. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90.
Анализ и прогноз матча Серии А «Милан» — «Парма» (15.07.2020)
Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались шесть полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 33-го тура стартует в среду, 15 июля, аж семью матчами. Три из них начнутся в 20:30 мск.
В Милане местный одноимённый клуб на стадионе «Сан-Сиро» сразится с «Пармой». «Крестоносцы» к моменту рестарта первенства имели кое-какие шансы побороться за зону Лиги Европы, но ужасные результаты быстро опустили их в нижнюю половину турнирной таблицы.
В пяти предыдущих турах удалось набрать всего одно очко, хотя календарь казался вполне рабочим. Отчасти, конечно, команде не повезло — все четыре поражения были с разницей в один мяч, причём в каждом случае удавалось забить. 1:2 от «Интера», 2:3 от «Вероны», 1:2 от «Фиорентины» и 1:2 от «Ромы».
Только в воскресенье вышло прервать чёрную серию, да и то всё шло к пятой неудаче подряд. «Болонья» забила два мяча в дебюте и спокойно удерживала преимущество вплоть до 93-й минуты. А дальше жёлто-синие непостижимым образом умудрились спастись, отличившись дважды за две минуты.
Впрочем, остаток сезона в любом случае превратился в формальность. Сейчас «Парма» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. До зоны вылета аж 11 баллов, можно не беспокоиться. Но и отставание от топ-6 составляет 12 пунктов — за шесть поединков столько не отыграть.
А вот «Милан» встрепенулся и находится в самом сердце борьбы за попадание в Лигу Европы. 14 очков в шести турах после выхода с карантина — это не шутки. Благо что календарь оказался заметно сложнее среднего. Победы одержаны над «Лечче» (4:1), «Ромой» (2:0), «Лацио» (3:0) и «Ювентусом» (4:2).
Жалеть можно разве что о ничьей со СПАЛ (2:2), где с горем пополам удалось уйти от поражения, несмотря на удаление соперника на 43-й минуте. В минувшем туре россонери сыграли вничью с «Наполи» (2:2), этим результатом они точно могут быть довольны. Дело в том, что неаполитанцы смотрелись гораздо лучше. Строго говоря, подопечные Стефано Пиоли отскочили.
Впрочем, это уже детали. Важно, что жуткий участок календаря пройден с минимальными потерями. Сейчас миланцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А с 50 очками, отставая от «Наполи» на два пункта. При этом «партенопейцы» выиграли Кубок Италии, то есть с большой долей вероятности для Лиги Европы хватит и седьмого места.
Надо сказать, что «Парма» в последнее время стала довольно удобным соперником для россонери. Они испытывали трудности, но всё же умудрялись стабильно выигрывать на тоненького — четыре победы (три из них — в один мяч) и одна ничья в пяти предыдущих поединках. Статистика обнадёживает.
На своём поле «Милан» сейчас хорош — всего одно поражение с 3 ноября, 1:2 от «Дженоа». Да и там соперник забил два мяча с трёх попаданий в створ. Линия букмекеров кажется логичной: хозяева сейчас на ходу, а главное — они имеют заметное преимущество в мотивации. В концовке сезона это важно.
«Парма» после возобновления сезона свой гол-два исправно забивает, а вот в обороне ошибается неприлично часто. Так что голы, скорее всего, будут. Мы бы выбирали между ИТБ 2 мяча «Милана» за 1.85 и комбинированной ставкой 1Х + обе забьют, здесь коэффициент чуть выше (1.97).
Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Парма» 15 июля
Россонери набрали ход, добыв в шести предыдущих турах 14 очков. На своём поле после рестарта сезона они только выигрывают. «Парма» же в пяти последних матчах разжилась лишь одним баллом, сползла в середину таблицы и лишилась шансов на еврокубки. Статистика очных встреч тоже на стороне россонери, так что сыграем от фаворита.
Ставка: «Милан» не проиграет + обе забьют за 1.97
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