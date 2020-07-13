«Аталанта» — «Брешия». Прогноз: гроза «Ювентуса» и «Наполи» раздавит аутсайдера Серии А

14 июля «Аталанта» примет «Брешию» в матче 33-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 19.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Брешия»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Аталанта» — «Брешия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз матча «Аталанта» — «Брешия» (14.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 13 июля завершится 32-й тур, а уже 14 июля стартует 33-й. Среди прочих во вторник на поле выйдет «Аталанта» и «Брешия».

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«Аталанта» в матче прошлого тура прервала свою серию из девяти побед кряду. Команда гостила у «Ювентуса» и скатала с тем результативную ничью (2:2). Но тут не лишним будет отметить, что лидер чемпионата Италии был вынужден постоянно догонять гостей, а оба мяча забил Криштиану Роналду с пенальти. По сути действующий чемпион просто отскочил.



В остальном у «богини» полнейший порядок. В Серии А она не проигрывает уже 12 матчей подряд, в 10 из которых добыты победы. Мощнейший результат позволяет клубу из Бергамо находиться в одном пункте от занимающего второе место «Лацио» и в девяти — от лидирующего «Ювентуса».



Стоит подчеркнуть также и то, что у бергамасков лучшая атака среди всех участников чемпионата Италии. На данный момент в списке бомбардиров находятся сразу три нападающих «Аталанты», которые забили 15 и более мячей.

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: почти товарищеская игра неудачников Примейры Обе команды одержали в семи турах всего по две победы и не смогли выполнить задачу на сезон.

У «Брешии», напротив, дела продвигаются совсем худо. Она находится в зоне вылета, набрав за 32 тура лишь 21 балл. За шесть туров до конца сезона дистанция до спасительной 17-й строчки составляет девять пунктов, так что шансов сохранить прописку в элитном итальянском дивизионе практически нет.



В предыдущем туре аутсайдер потерпел второе подряд поражение. На этот раз обидчиком выступила «Рома» (0:3). До перерыва «львица» ещё кое-как держалась, однако во втором тайме римляне надавили и оформили три безответных мяча.



Теперь «Брешии» предстоит тяжелейший выезд к «Аталанте». Дело в том, что бергамаски не проигрывают у себя дома уже шесть игр подряд. Причём они сумели добыть на этом отрезке пять побед с общим счётом 13:4. Цифры очень солидные.

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Матч первого круга завершился в пользу «богини». Тогда команда из одноимённого города принимала чёрно-синих и уступила им с разгромным счётом 0:3, не имея практически никаких вариантов. На этот раз мы бы ожидали чего-то похожего, поскольку фаворит во второй части сезона только добавил.



Кошмарная гостевая статистика «Брешии» буквально кричит о победе хозяев. В предыдущих семи выездах бело-голубые потерпела шесть поражений с общим счётом 3:21. А при таких раскладах П1 с форой (-2) за коэффициент 1.72 выглядит вполне неплохо. Предпосылок для сенсации не видно.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Брешия»

«Аталанта» на данный момент показывает, пожалуй, самый яркий и мощный футбол во всей Серии А. На своём поле она имеет пять побед кряду с общим счётом 13:4. У безнадёжного аутсайдера «Брешии», который за последние семь выезд потерпел шесть поражений с общим счётом 3:21, практически нет шансов зацепиться за очки. При таких данных вполне можно проверить ставку на фаворита с форой по вкусу.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-2) за коэффициент 1.72.

