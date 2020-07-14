«Спартак» — «Ахмат». Прогноз: Тедеско побережёт лидеров перед «Зенитом», Глушаков зажжёт

15 июля «Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Ахмат»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 15 июля «Спартак» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (15.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: почти товарищеская игра неудачников Примейры Обе команды одержали в семи турах всего по две победы и не смогли выполнить задачу на сезон.

Позади остались шесть полных туров, впереди финишная прямая, на которой всё и решится. Времени на исправление ошибок больше на осталось, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги стартует в среду, 15 июля, четырьмя матчами.

В 18:00 мск в Москве «Спартак» начнёт выяснять отношения с «Ахматом». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Перед началом сезона они явно рассчитывали на большее. Красно-белые сохраняют теоретические шансы на шестое место, но воспринимать их всерьёз несколько наивно.

За два тура до окончания первенства подопечные Доменико Тедеско располагаются на 11-й строчке, имея в активе 33 очка. Отставание от идущей шестой «Уфы» составляет четыре пункта. Хорошо хоть стыки в нынешнем сезоне отменили и оглядываться назад уже не надо — прямой вылет точно не грозит.

«Аталанта» — «Брешия». Прогноз: гроза «Ювентуса» и «Наполи» раздавит аутсайдера Серии А За семь последних выездов «Брешия» потерпела шесть поражений с общим счётом 3:21.

Заключительный отрезок москвичи начали яркой и справедливой победой в Туле над «Арсеналом» (3:2), а вот дальше начался чистый кошмар. В пяти последующих турах удалось набрать всего два очка, хотя назвать календарь страшным язык не поворачивается. «Уфа» (0:0), ЦСКА (0:2), «Тамбов» (2:3), «Локомотив» (1:1) и «Сочи» (0:1).

Вместо поставленной игры и позиционных атак приходится слушать бесконечные разговоры о судействе. Основания для этого имеются — арбитры чудили с «Арсеналом», «Тамбовом», «Локомотивом» и «Сочи». Однако низкая квалификация судей и совершённые ошибки (в некоторых случаях действительно бесспорные) не должны оставлять в тени главное.

Непосредственно по качеству футбола «Спартак» абсолютно не впечатляет, то есть связывать 11-е место исключительно с арбитрами никак нельзя. Шанс запрыгнуть в еврокубки, впрочем, остаётся. Два тура РПЛ превратились для красно-белых в формальность, а вот полуфинальная битва с «Зенитом» в Кубке России становится главной в сезоне.

«Челси» — «Норвич». Прогноз: разгром от «Шеффилда» приведёт Лэмпарда и Виллиана в чувство В предыдущих семи играх «канарейки» пропустили 16 раз, а забили лишь однажды.

Именно там будет возможность спасти сезон и протиснуться в Лигу Европы, поскольку с национальным первенством всё понятно. Игра в Санкт-Петербурге состоится уже 19 июня, это нельзя не учитывать. Тренерский штаб хозяев наверняка проведёт ротацию и побережёт хотя бы нескольких футболистов основы. С «Зенитом» они будут нужнее.

Тем удивительнее наблюдать котировки букмекеров. «Ахмат» идёт явным аутсайдером, хотя в шести турах набрал 11 очков. И уступил лишь однажды, выхватив 0:4 от ЦСКА. Тут надо добавить, что такого счёта грозненцы не заслуживали: около часа моментов практически не возникало, а затем хозяева поплыли и пропустили три мяча за пять минут.

Подопечные Игоря Шалимова успели исправиться. Сперва одолели «Тамбов» (2:1), затем сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). Впрочем, гордиться мирным исходом с петербуржцами им определённо не стоит: хозяева имели численное преимущество с 27-й минуты, но действовали слишком осторожно. Давление усилилось лишь в концовке.

«Кардифф» — «Дерби Каунти». Прогноз: Уэйн Руни потеряет шансы на выход в АПЛ «Баранам» нужна только победа, но на выезде в нынешнем сезоне они выступают слабо.

И вот что получается. Нестабильный «Спартак» через трое суток проведёт важнейшую битву с «Зенитом», тогда как встреча с «Ахматом» не решает абсолютно ничего. Грозненцы, в свою очередь, ещё не сохранили прописку в элитном дивизионе. Из Кубка России они давно вылетели, беречь силы незачем, да и с мотивацией полный порядок.

На таком фоне логично играть от аутсайдера, благо что линия этому способствует. Мы бы выбирали между классической ставкой Х2 за 2.05 и ИТБ 1 гола «Ахмата» за 2.17. Дело в том, что клуб из Чечни забивал «Спартаку» в пяти предыдущих поединках, причём в трёх случаях дело это как минимум дважды.

Оборона у красно-белых и так не блещет, отыграть на ноль в шести турах удалось только с «Уфой», которая в принципе забивает немного. А тут ещё и высока вероятность ротации, что повысит шансы гостей отличиться. Плюс фактор Дениса Глушакова — у него три гола в шести последних матчах и повышенная мотивация на битву с бывшим клубом.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 15 июля

«Ахмат» в шести турах после выхода с карантина уступил лишь однажды, но от вылета себя ещё не обезопасил. «Спартаку» в РПЛ уже ничего не надо, зато 19 июля предстоит важнейший полуфинал Кубка России с «Зенитом». Скорее всего, тренерский штаб москвичей решит поберечь лидеров и проведёт ротацию, а это повышает шансы гостей зацепиться. Сыграем от аутсайдера.

Ставка: ИТБ 1 гола «Ахмата» за 2.17.

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