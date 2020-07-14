«Ман Сити» — «Борнмут». Прогноз: Стерлинг и Де Брёйне отметят снятие дисквалификации в ЛЧ

15 июля «Манчестер Сити» примет «Борнмут» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 20.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Борнмут»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут» (15.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершился 35-й тур, а уже 14 числа стартует 36-й. На среду, 15 июля, запланированы четыре поединка, среди них «Манчестер Сити» — «Борнмут». Встреча начнётся в 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Манчестер Сити» в игре прошлого тура с «Брайтоном» добыл очередную крупную победу. Но любопытно здесь то, что она стала первой гостевой для клуба после паузы. До этого «горожане» уступили на выезде «Челси» (1:2) и «Саутгемптону» (0:1).



Подопечные Хосепа Гвардиолы с первых минут привычно забрали себе мяч и не позволяли «чайкам» сделать абсолютно ничего. Преимущество было мощнейшим: 26-3 по ударам в сторону ворот, 7-2 по угловым и 70-30 по проценту владения мячом. Команда из Манчестера сумела отгрузить пять безответных мячей, записав на свой счёт ещё три очка.



Теперь у голубых 72 балла в активе и по-прежнему вторая строчка в турнирной таблице чемпионата Англии, преследователи находятся слишком далеко. Стоит отметить, что за 35 туров манкунианцы наколотили 91 мяч, а пропустили только 34.

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«Борнмут» в прошлом туре прервал кошмарную серию из девяти матчей без побед. У себя дома получилось обыграть с разгромным счётом одного из лидеров АПЛ «Лестер Сити» (4:1). В первом тайме «лисы» смотрелись бодро, даже открыли счёт. Однако после перерыва внезапно начали допускали чудовищные ошибки в обороне, за что и поплатились.



Теперь «вишни» имеют в своём активе 31 балл и 18-ю позицию. До спасительного 17-го места не хватает трёх очков. До конца сезона осталось провести каких-то три тура, так что для сохранения прописки им необходимо выжимать максимум в каждой игре.



Впрочем, сделать это будет весьма затруднительно. Ведь теперь «Борнмуту» предстоит выезд к «Манчестер Сити», и дело тут в том, что в родном Манчестере «горожане» не проигрывают уже девять матчей подряд. А тут ещё и радостные новости об отмене дисквалификации на участие в Лиге чемпионов!

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Более того, в пяти последних поединках на своём поле они добыли пять побед с общим счётом 19:0. «Вишни» же в последних восьми выездах потерпели восемь поражений. При этом они умудрились пропустить целых 20 мячей, а забили только четыре. Статистика убийственная.



А при таких раскладах интересно смотрится ставка П1 с форой (-2.5) за коэффициент 2.11. Её и проверим, благо что статистика личных встреч на нашей стороне. За четыре встречи с «Борнмутом» в Манчестере «горожане» добыли четыре победы с общим счётом 16:2. Чего-то подобного ждём и на этот раз, на своём поле фаворит редко валяет дурака.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут»

«Манчестер Сити» у себя дома показывает отличнейшую игру: в пяти последних поединках на своём поле он добыл пять побед, оформив 19 мячей и не пропустив ни одного. «Борнмуту», который пропустил за последние восемь выездов 20 мячей, мягко говоря, придётся не сладко. Мы бы проверили П1 с форой. Статистика личных встреч согласна с раскладом.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за коэффициент 2.11.