«Порту» — «Спортинг». Прогноз: Зе Луиш, Пепе, Корона и Марега станут чемпионами Португалии

15 июля «Порту» и «Спортинг» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Спортинга» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 15 июля «Порту» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.

Анализ и прогноз матча «Порту» — «Спортинг» (15.07.2020)

Чемпионат Португалии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом начале июня отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Семь полных туров уже позади, команды прогрелись и вошли в колею, сезон выходит на финишную прямую. На среду, 15 июля, запланированы сразу три матча 32-го тура. Самый поздний из них стартует в 23:30 мск в Порту, где местный одноимённый клуб на стадионе «Драгау» сразится со «Спортингом».

Эта игра однозначно считается центральной во всём туре, ведь обе команды входят в топ-3. Правда, считать их прямыми конкурентами не получается, ведь «львы» уже несколько лет как уступают двум заклятым соперникам. Вот и сейчас лиссабонцы отвалились от борьбы за титул ещё к концу первого круга.

Зато после рестарта первенства они движутся строевым шагом: ни одного поражения в семи поединках, 17 очков из 21 возможного. Благодаря ударному отрезку удалось выйти на чистое третье место и даже заполучить кое-какой отрыв. Сейчас «Спортинг» замыкает топ-3, опережая «Брагу» на три пункта. Остальные слишком далеко.

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Подняться выше уже не получится, но Лига Европы никуда не денется. В атаке зелёно-белые не феерят, зато в обороне тут полный порядок. В шести предыдущих турах удалось трижды отыграть на ноль, а в оставшихся трёх случаях пропустили ровно по одному мячу. Без надёжной защиты с «Порту» не совладать.

«Драконы» несутся к чемпионскому титулу. На момент возобновления сезона они шли с «Бенфикой» практически нога в ногу, однако «орлы» посыпались и в семи турах добыли лишь две победы. В результате за три тура до финиша интрига фактически мертва. Подопечные Сержиу Консейрау опережают ближайшего преследователя на восемь очков.

Обеспечить чемпионство в битве со «Спортингом» — это красиво, благо что хватит даже ничейного исхода. «Порту» в шести предыдущих турах пропустил лишь однажды и набрал 16 очков из 18 возможных. Разумеется, на своём поле он идёт у букмекеров явным фаворитом, на лобовую победу дают 1.80.

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Коэффициент неплохой, но больно уж хороши сейчас «львы». Кроме того, в последние годы они в любом состоянии дают сине-белым бой: в предыдущий раз «Порту» побеждал с разницей более чем в один мяч ещё в марте 2015 года, а ведь с тех пор соперники успели пересечься 14 раз.

На таком фоне П2 с форой (+1) за аккуратный коэффициент 1.63 смотрится довольно надёжно. Но нам больше нравятся классические обе забьют за 1.77. Эта ставка доезжала в четырёх предыдущих очных встречах. Можно даже рискнуть и взять «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.22, этот вариант проходил в трёх последних случаях.

Логика простая. «Порту» уже фактически стал чемпионом Португалии, вопрос вызывает только конкретная дата этого события. Команда имеет возможность сыграть ярко и для души, что повышает вероятность результативного футбола. «Спортинг» в последних турах мало пропускал, но там и соперники были гораздо проще.

Прогноз и ставки на матч «Порту» — «Спортинг» 15 июля

Обе команды великолепно возобновили сезон. «Порту» оторвался от «Бенфики» на восемь очков и уже может праздновать чемпионство, а «Спортинг» стал фаворитом гонки за третье место. Соперники сейчас на ходу, а ситуация позволяет «драконам» сыграть в атаку. Ждём яркого футбола, благо что в четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.22.

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