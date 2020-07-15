«Рубин» — «Ростов». Прогноз: Карпин и Слуцкий устроят зарубу, Мамаев и Ионов подключатся

Терять обеим командам нечего, а шансы подняться останутся только в случае победы.

16 июля «Рубин» и «Ростов» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Ростов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 16 июля «Рубин» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.44.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Рубин» — «Ростов» (16.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Зенит» — «Оренбург». Прогноз: Семак, Дзюба и Азмун разомнутся перед битвой со «Спартаком» В пяти предыдущих очных встречах сине-бело-голубые добыли пять побед с общим счётом 9:2.

Позади остались шесть полных туров, впереди финишная прямая, на которой всё и решится. Времени на исправление ошибок больше на осталось, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги завершится в четверг, 16 июля, четырьмя матчами.

Два из них стартуют в 18:00 мск. В Казани местный «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» сразится с «Ростовом». Казанцы с самого начала сезона барахтались внизу, однако после перерыва добавили. И осели в середине турнирной таблицы, официально обезопасив себя от вылета по итогам минувшего тура.

34 очка в 28 турах, девятое место, семь баллов отрыва от идущих на 15-й строчке «Крыльев Советов». Более того — сохраняются кое-какие шансы на попадание в еврокубки. В случае победы «Зенита» в Кубке России шестая позиция выведет в квалификацию Лиги Европы, а замыкающая топ-6 «Уфа» находится всего в трёх пунктах.

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Вероятность небольшая, но опускать руки раньше времени в любом случае не стоит. Надо сказать, что непосредственно структура игры при Леониде Слуцком заметно улучшилась. Мяч ходит, мысль просматривается. Говорить о каком-то резком скачке не приходится, но уровень крепкого середняка уже достигнут.

В первую очередь не хватает хорошего центрального нападающего, поскольку Иван Игнатьев пока не справляется. Вроде как клуб вот-вот объявит о переходе экс-форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича, но это уже работа на будущий сезон. А пока «Рубин» уже три тура подряд забивает строго по одному мячу.

Победы над «Оренбургом» (1:0) и «Краснодаром» (1:0) стали возможны во многом благодаря везению, да и ЦСКА в минувшем туре оказался ближе к успеху (1:1). Впрочем, это уже детали. Казанцы завершат сезон двумя домашними матчами. В 30-м туре ожидается визит «Спартака», а пока на повестке дня «Ростов».

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Жёлто-синие из-за вынужденного карантина вынуждены играть усечённым составом, да ещё и в далёких от оптимального кондициях. Разумеется, результаты на таком фоне оставляют желать лучшего — ни одной победы в четырёх последних турах, всего три набранных очка на указанном отрезке.

Валерий Карпин уже начал войну с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным (и мало кто сомневается, что тренер продолжит выигрывать её в одну калитку), но положения дончан это не изменит. О борьбе за зону Лиги чемпионов можно забыть, зато Лига Европы уже гарантирована — «Уфа» и московское «Динамо» заскочить в топ-5 не сумеют.

Остаются минимальные шансы на третью строчку, до «Краснодара» четыре очка при одной лишней игре. А вот попробовать догнать ЦСКА можно — до него всего три пункта. Фактически вопрос стоит максимально просто: если «Ростов» хочется попытаться подняться повыше, то должен побеждать любой ценой. Иначе — пятое место.

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Фактически обеим командам нужно выигрывать: «Рубин» только так сохранит шансы на топ-6, а жёлто-синие — на борьбу с ЦСКА. В принципе, это повышает предпосылки для сравнительно открытой игры. На таком фоне тотал больше 2 гола за нестыдный коэффициент 1.71 выглядит любопытно.

В четырёх предыдущих очных встречах соперники достигали заданной планки. Вариант посмелее — обе забьют за 1.96, он доезжал в трёх из четырёх последних случаев. Что-то вроде 1:1 или 2:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» 16 июля

Обе команды выполнили задачи-минимум на сезон и даже сохраняют минимальные шансы на то, чтобы подняться в таблице. Но для этого нужно только побеждать. Терять соперникам нечего, так что ждём бодрого футбола. В четырёх предыдущих очных встречах забивалось как минимум два мяча. Возьмём ТБ 2 гола за 1.71.

Ставка: тотал больше 2 гола за 1.71.

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