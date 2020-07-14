«Удинезе» — «Лацио». Прогноз: Иммобиле и Кайседо прекратят играть в поддавки с «Ювентусом»

15 июля «Удинезе» примет «Лацио» в матче 33-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.85.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Лацио»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Удинезе» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча Серии А «Удинезе» — «Лацио» (15.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 13 июля завершился 32-й тур, а уже 14 июля стартует 33-й. В среду, 15 июля, среди прочих сразятся «Удинезе» и «Лацио».

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«Удинезе» борется за выживание, находясь в хвосте турнирной таблице чемпионата Италии. Пока получается вполне приемлемо. После 32 туров команда имеет в копилке 35 очков и 15-ю строчку. Правда, отрыв от зоны вылета составляет шесть пунктов, так что опасность до сих пор существует.



В прошлом туре «маленькие зебры» у себя дома уступили одному из конкурентов в борьбе за сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе «Сампдории» (1:3). Причём, надо сказать, они даже открыли счёт в первом тайме. Однако пропустили прямо в раздевалку, а во втором тайме завалили концовку и получили ещё два гола.



«Лацио» в прошлой игре потерпел третье подряд поражение. На этот раз в роли обидчика выступил «Сассуоло», который сейчас на подъёме (1:2). Римляне даже забили первыми и на перерыв ушли, ведя в счёте 1:0. Да только чёрно-зелёные были действительно хороши и сумели вернуться в игру.

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Это поражение стало для «орлят» четвёртым за шесть матчей после паузы. Игра в поддавки с туринцами и нерадзурри зашла слишком далеко. Провальный отрезок серьёзно подкосил их положение. На данный момент они имеют в своём активе 68 очков. Отставание от лидирующего «Ювентуса» теперь восемь пунктов, так что бороться за чемпионство будет тяжело.

Впрочем, набрать очки можно будет уже в ближайшем туре. «Лацио» предстоит выезд к скромному «Удинезе», и любопытно тут то, что в 11 предыдущих встречах с «маленькими зебрами» «орлята» сумели добыть 10 побед. Также случалась одна ничья. То есть речь об одном из самых удобных соперников для бьянкочелести.



Отдельно заметим, что в этих 11 поединках римляне пропустили только три мяча, что весьма неплохой результат. К слову, команда из Удине и в текущем сезоне не отличается высокой результативностью. За 16 домашних матчей она забила только 15 голов.

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На таком фоне мы бы проверили ИТМ1 1 мяча за коэффициент 1.87. Статистика личных встреч на нашей стороне. В восьми из 11 последних игр такой вариант непременно заходил.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Лацио» 15 июля 2020 года

В последнее время «Лацио» сильно сбавил ход, однако на этот раз у него будет возможность зацепиться за очки. Дело в том, что «Удинезе» борется за выживание и у себя дома даже одного гола в среднем за игру не имеет. Мы бы не стали ждать высокой результативности от хозяев и в этот раз, благо что статистика очных встреч с этим полностью согласна.



Ставка: индивидуальный тотал «Удинезе» меньше 1 мяча за коэффициент 1.87.