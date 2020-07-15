«Реал» — «Вильярреал». Прогноз: Зидан и Рамос принесут Пересу долгожданное чемпионство

Мадридцам будет очень сложно, но у «жёлтой субмарины», похоже, закончились силы.

16 июля «Реал Мадрид» и «Вильярреал» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 16 июля «Реал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.44. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.25.

Анализ и прогноз матча Примеры «Реал Мадрид» — «Вильярреал» (16.07.2020)

Чемпионат Испании набрал ход и вышел на финишную прямую. Девять туров уже позади, осталось ещё два. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг осталось не так много. Программа 37-го тура испанской Примеры упакована в один день.

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В четверг, 16 июля, состоятся все 10 матчей. По традиции два заключительных тура играются синхронно, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. В 19:30 начнут «Эйбар» и «Вальядолид» — им ни при каких обстоятельствах не грозит ни понижение в классе, ни еврокубки.

А вот для всех остальных стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В Мадриде местный «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» сразится с «Вильярреалом». Это однозначно центральная игра всего 37-го тура. Во-первых, соперники находятся в топ-5 и выглядят здорово. Во-вторых, хозяева в случае победы обеспечат себе чемпионство.

«Сливочные» после рестарта вызывают только восхищение. Они не тратят силы попусту, не показывают невероятно яркого футбола, не затаптывают всех подряд в землю и не штампуют разгромы пачками. Справедливости ради, в условиях невероятно плотного календаря это практически невозможно.

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Они могут испытывать проблемы в созидании, могут уходить в тень на продолжительные отрезки. Но в конце концов всё равно выигрывают, затратив столько сил, сколько требуется. Подобной прагматичности клубу сильно не хватало в предыдущие годы, когда в отдельных матчах он был способен на всё, но на дистанции непременно проседал.

Сейчас подопечные Зинедина Зидана сильно смахивают на машину, которая не знает проблем и поломок. Девять матчей — девять побед, 27 очков из 27 возможных, всего три пропущенных мяча на указанном отрезке. Нынешняя «Барселона» потянуть такой темп не в состоянии, а потому интрига в чемпионской гонке рискует не дожить до последнего тура.

«Реал» опережает единственного преследователя на четыре очка, причём при равенстве баллов всё равно финиширует выше, поскольку имеет преимущество по дополнительным показателям (очные встречи). Соответственно, для титула достаточно набрать два балла в двух турах. Или просто одержать победу.

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Оглядываться на сине-гранатовых смысла нет, мадридцы сами решают свою судьбу. Конечно, гораздо приятнее было бы оформить чемпионство в родных стенах, но есть сразу несколько напрягающих факторов. Первый и главный — предыдущая игра состоялась 13 июля, то есть на восстановление имелось всего двое суток.

Скамейка у «Королевского клуба», конечно, заметно выше средней. Да и с «Гранадой» (2:1) они лишних сил не тратили: быстро забили два гола, а дальше перешли в спящий режим. Ничего толком не создали в оставшееся время, но этого и не потребовалось. Хозяева сподобились только на один мяч после потери Каземиро в центре поля.

И всё же нагрузка на футболистов выпадает колоссальная, так что «Реал» наверняка снова будет включаться только на определённых отрезках. Но есть и вторая закавыка. Дело в том, что в пяти предыдущих очных встречах с «Вильярреалом» удалось добыть лишь одну победу. Также состоялось одно поражение и три мирных исхода с неизменным счётом 2:2.

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Никаких проблем с мотивацией «жёлтая субмарина» не испытывает. Она занимает пятое место в турнирной таблице Примеры с 57 очками. В зону Лиги чемпионов уже не запрыгнуть, зато в спину дышат «Хетафе» и «Реал Сосьедад», набравшие по 54 балла. Также теоретические шансы сохраняет «Атлетик» из Бильбао (51).

Игнорировать столь серьёзную историю противостояния сложно. Единственное — «Вильярреал» откровенно разочаровал в минувшем туре, уступив просевшему «Реалу Сосьедад» (1:2) в родных стенах. Дело даже не в самом поражении, а в низком качестве футбола.

Хозяева едва волочили ноги, показав слабое движение. У них скамейка ещё короче, а играть тоже пришлось 13 июля. Похоже, сил уже не осталось. Потому встреча с «Реалом» рискует получиться рваной и хаотичной. На дебют команды точно хватит, а вот после перерыва фора мадридцев в глубине состава должна проявиться.

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Потому ждём не самую зрелищную игру, в которой шансы хозяев кажутся выше. Мы бы выбирали между двух вариантов. Попроще — тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.78, посмелее — победа «Реала» с разницей в 1-2 мяча за 2.10.

Также можем предложить две бодрые ставки для любителей рисковать — ничья в первом тайме и итоговая победа «Реала» за дивные 4.60, а также «гол вышедшего на замену игрока» за 3.38. Про усталость мы уже сказали, а тут ещё и пять допустимых замен, что только повышает вероятность прохода.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал» — «Вильярреал» 16 июля 2020

Обе команды играли 13 июля и выглядели тяжеловато. Похоже, темп будет рваным, соперники станут включаться отрезками. На первый тайм «Вильярреал» наверняка хватит, а вот после перерыва преимущество мадридцев в глубине состава должно проявиться. «Жёлтая субмарина» едва передвигала ноги в минувшем туре, по делу проиграв «Реалу Сосьедад».

Ставка №1: победа «Реала» с разницей в 1-2 мяча за 2.10.

Ставка №2: гол вышедшего на замену игрока за 3.38.