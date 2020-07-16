«Валенсия» — «Эспаньол». Прогноз: Черышев и Гамейро помогут зайти коэффициенту 2.65

16 июля «Валенсия» и «Эспаньол» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 6.40.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Эспаньол»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 16 июля «Валенсия» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30.
Анализ и прогноз матча Примеры «Валенсия» — «Эспаньол» (16.07.2020)
Чемпионат Испании набрал ход и вышел на финишную прямую. Девять туров уже позади, осталось ещё два. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг осталось не так много. Программа 37-го тура испанской Примеры упакована в один день.
В четверг, 16 июля, состоятся все 10 матчей. По традиции два заключительных тура играются синхронно, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. В 19:30 начнут «Эйбар» и «Вальядолид» — им ни при каких обстоятельствах не грозит ни понижение в классе, ни еврокубки.
А вот для всех остальных стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В Валенсии местный одноимённый клуб на стадионе «Месталья» сразится с «Эспаньолом». Сезон для соперников получается не просто неудачным, а провальным. С поправкой на разницу в уровне амбиций, конечно.
С каталонцами всё уже понятно. Они не потянули игру на несколько фронтов: за выход в плей-офф Лиги Европы пришлось заплатить дорогую цену. Результаты оставляли желать лучшего с первых туров, более-менее удачным получился только один отрезок, в самом начале 2020 года.
Рестарт первенства «попугаи» провели бодро — хлопнули в родных стенах «Алавес» (2:0, спасибо удалению вратаря соперников на 19-й минуте), а затем скатали на выезде ничью с крепким «Хетафе» (0:0). Вот только на этом успехи закончились. С тех пор состоялись семь поединков, в которых команда потерпела семь поражений.
Естественно, на таком фоне шансы спастись быстро растаяли. За два тура до окончания сезона «Эспаньол» потерял шансы даже на 19-е место: 24 очка, восемь пунктов до «Леганеса» и «Мальорки». Теперь он однозначно закончит сезон худшей командой элитного дивизиона. И, разумеется, отправится бороздить просторы Сегунды.
«Валенсия» продолжает расплачиваться за нелепую отставку Марселино. Сменивший его Альберт Селадес покинул пост в конце июня, однако импульса это не дало. В шести предыдущих турах набраны жалкие четыре очка — маловато даже для аутсайдера, не говоря уже о претенденте на еврокубки.
«Летучие мыши» сползли на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 50 баллов. Минимальные шансы забраться в еврокубки ещё остаются. «Хетафе» и «Реал Сосьедад» (шестые-седьмые места) оторвались на четыре пункта, а до «Атлетика» не хватает одного очка.
Впрочем, для этого как минимум нужно одержать две победы в двух турах, а впереди визит к «Севилье». По качеству футбола хозяева откровенно не впечатляют: позиционные атаки скучны и предсказуемы, индивидуальных озарений лидеров хватает далеко не всегда. Правда, для «Эспаньола» этого должно хватить.
Каталонцам уже совсем ничего не надо. На самом деле, с организацией у них всё худо-бедно терпимо. Достаточно сказать, что в 21 последних матчах они лишь однажды пропустили больше двух голов. А вот с атакой полнейший кошмар — 12 голов на выезде в 18 поединках. Потому будем отталкиваться от хозяев.
«Летучие мыши» хороши в родных стенах — всего одно поражение за сезон при 10 победах и семи ничьих. Если П1 за 1.63 вас не устраивает, подумайте про П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20 и П1 всухую за 2.65. Ждём довольно вялого и скучного футбола, в котором хозяева за счёт индивидуального мастерства затолкают парочку голов и возьмут верх.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Эспаньол» 16 июля 2020
Обе команды проваливают сезон. «Эспаньол» вообще потерпел семь поражений подряд и точно финиширует последним, а вот у «Валенсии» остаются минимальные шансы попасть в Лигу Европы. Состав у «летучих мышей» интереснее, плюс своё поле, плюс какая-никакая мотивация. Яркого футбола не ждём, но для победы такого набора должно хватить
Ставка: победа «Валенсии» всухую за 2.65.
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