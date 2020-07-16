«Кристал Пэлас» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Рашфорд и Погба войдут в зону Лиги чемпионов

16 июля «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ман Юнайтед»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.94. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» (16.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершился 35-й тур, а уже на следующий день стартовал 36-й. В четверг, 16 июля, состоятся четыре матча, среди них — «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Встреча запланирована на 22:15 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Кристал Пэлас» в матче прошлого тура потерпел очередное поражение. Оно стало для лондонского клуба пятым за шесть туров после паузы и пятым подряд. К слову, хуже этого во всей АПЛ лишь выступления безнадёжного аутсайдера «Норвича», который уже вылетел в Чемпионшип.



На этот раз обидчиком выступил другой аутсайдер — «Астон Вилла». Лондонцы гостили в Бирмингеме и получили в свои ворота два гола, так и не сумев найти на них ответа. Говорить о невезении и искать оправдания бессмысленно — бирмингемцы смотрелись предпочтительнее, забрав три очка совершенно по делу.



Кошмарнейшая серия лишила «орлов» возможности закончить чемпионат Англии на высокой ноте. Конечно, они уже гарантированно останутся в элитном дивизионе и на следующий год, но забраться повыше будет тяжело. На данный момент команда из английской столицы находится на 14-й строчке с 42 баллами в копилке. Остаток сезона превратился в формальность.

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У «Манчестер Юнайтед», напротив, всё замечательно. Надо сказать, что манкунианцы единственные в АПЛ, кто не потерпел ни одного поражения после паузы. Более того, за шесть сыгранных туров они сумели набрать 14 из 18 возможных очков.



В прошлом туре, кстати, «красные дьяволы» скатали лишь вторую ничью. На своём поле они принимали «Саутгемптон» и пропустили гол уже на добавленных ко второму тайму минутах, упустив тем самым очередную победу (2:2). Но тут стоит отдать должное «святым» — они смотрелись достойно и в целом наиграли на очки.



Выдающаяся серия позволила подопечным Уле-Гуннара Сульшера забраться на пятую строчку. Сейчас у них в активе 59 очков. Отрыв от замыкающего топ-6 «Вулверхэмптона» составляет четыре пункта, так что тылы худо-бедно прикрыты.

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При этом клуб из Манчестера является одним из претендентов на попадание в Лигу чемпионов, поскольку проваливший возвращение «Лестер Сити» спустился на четвёртое место и имеет в копилке столько же баллов. Да и убежавший в отрыв «Челси» Фрэнка Лэмпарда находится не так далеко — в четырёх пунктах, при том, что провел на игру больше. А в таком случае «МЮ» необходимо просто набирать очки и ждать осечки конкурентов.



В предстоящем поединке особых предпосылок для возникновения проблем не видно. Дело тут в том, что «Кристал Пэлас» после паузы выглядит ужасно. Пять поражений кряду с общим счётом 2:13 — врагу не пожелаешь.



На наш взгляд, заманчиво смотрится П2 с форой (-1.5) за коэффициент 2.06. Лондонцы на своём поле даже в среднем одного забитого гола за игру не имеют, зато в последнее время с обороной проблемы возникают в каждом матче.

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У «Манчестер Юнайтед» же с атакой полнейший порядок. В предыдущих пяти турах он сумел наколотить 16 голов, то есть чуть больше трёх мячей в среднем за встречу. При этом, согласно статистике личных встреч, в шести из семи поединков с «орлами» в Лондоне манкунианцы непременно забивали больше одного мяча. Так что ждём от них очередной уверенной победы.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «МЮ» 16 июля 2020 года

У «Кристал Пэлас» после паузы совсем не заладилось: пять поражений кряду с общим счётом 2:13 — врагу не пожелаешь. Зато у «Манчестер Юнайтед» всё прекрасно. Помимо убойной результативности (16 голов за 5 предыдущих туров), на стороне клуба нехилая мотивация в виде Лиги чемпионов. Так что ждём от манкунианцев очередной уверенной победы.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за коэффициент 2.06.