СПАЛ — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку, Янг и Эриксен разберутся с худшим клубом Серии А

16 июля СПАЛ примет «Интер» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.00.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Интер Милан»
Букмекеры считают, что матч Серии А СПАЛ — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.
Анализ и прогноз матча 33-го тура Серии А СПАЛ — «Интер» (16.07.2020)
Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 16 июля завершится 33-й тур, а уже 18 числа стартует 34-й. Завершить программу 33-го тура предстоит паре СПАЛ — «Интер».
СПАЛ в прошлой гостевой игре потерпел очередное поражение, ставшее для него третьим кряду. На этот раз обидчиком выступил один из аутсайдеров чемпионата Италии «Дженоа» (0:2). Гости за всю игру нанесли всего три удара в сторону ворот соперника, ни разу не попав в створ.
В турнирной таблице бело-голубые находятся на самом дне. За 32 тура у них получилось набрать каких-то 19 очков. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет целых 11 пунктов, так что за шесть туров до конца сезона шансов сохранить прописку в высшем итальянском дивизионе крайне мало.
«Интер» после паузы не так плох. Он провёл семь матчей и сумел набрать 14 из 21 возможного очка — грандиозным этот результат никак не назвать, несколько обидных осечек ещё непременно аукнется. И всё же жить можно. Соперники тоже много ошибаются, что позволяет удерживать третью позицию.
На данный момент у чёрно-синих 68 баллов. Отставание от второго места, на котором расположилась «Аталанта», составляет два пункта, зато у замыкающего четвёрку лидеров «Лацио» очков столько же. Ну а лидирующий «Ювентус» ускакал вперёд на восемь баллов.
В прошлой игре подопечные Антонио Конте принимали неуступчивый «Торино» и сумели победить со счётом 3:1. Любопытно, что гости даже открыли счёт на 17-й минуте и на перерыв ушли с преимуществом. Однако на второй тайм хозяева вышли с боевым настроем и совершили камбэк, отгрузив сопернику три мяча.
Теперь «Интеру» предстоит выезд к аутсайдеру СПАЛу. До этого соперники провели в Серии А пять встреч. Четыре из них закончились победой миланского клуба, а ещё один раз случалась ничья. Букмекеры прекрасно понимают баланс сил, выставляя на победу фавориту скромнейший коэффициент 1.35. И это на чужом поле.
Понятно, что и на этот раз бело-голубым тоже придётся несладко, ведь разница в классе громадна. Также нужно учесть, что они слабо играют у себя дома. В 15 домашних матчах случилось 10 поражений. При этом за всё время было пропущено целых 26 мячей, то есть почти по две штуки в среднем за 90 минут.
Чёрно-синие же, напротив, по набранным очкам на выезде занимают вторую строчку в чемпионате Италии. Они совершили 15 выездов, в которых оформили 30 голов. А также получилось добыть 10 побед — показатель более чем достойный.
Против аутсайдера играет и его неубедительные выступления в последнее время. Дело в том, что за шесть игр после паузы он потерпел пять поражений с общим счётом 1:12. А таком фоне П2 всухую за коэффициент 2.26 смотрится интересно. Альтернативный вариант — П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.95.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Интер» 16 июля 2020 года
Понятно, что «Интер» выйдет явным фаворитом на предстоящий поединок. Команда Конте совершила несколько осечек, зато в прошлом туре одержала волевую победу над «Торино», которая должна придать уверенности в собственных силах. СПАЛ же замыкает турнирную таблицу Серии А и терпит поражение за поражением. Мы бы не стали ожидать сенсации от скромного клуба.
Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за коэффициент 1.95.
- 16 июля 2020
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 15 июля 2020
-
22:30
-
21:45
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30