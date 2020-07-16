СПАЛ — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку, Янг и Эриксен разберутся с худшим клубом Серии А

16 июля СПАЛ примет «Интер» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Интер Милан»

Букмекеры считают, что матч Серии А СПАЛ — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 33-го тура Серии А СПАЛ — «Интер» (16.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 16 июля завершится 33-й тур, а уже 18 числа стартует 34-й. Завершить программу 33-го тура предстоит паре СПАЛ — «Интер».

«Реал» — «Вильярреал». Прогноз: Зидан и Рамос принесут Пересу долгожданное чемпионство Мадридцам будет очень сложно, но у «жёлтой субмарины», похоже, закончились силы.

СПАЛ в прошлой гостевой игре потерпел очередное поражение, ставшее для него третьим кряду. На этот раз обидчиком выступил один из аутсайдеров чемпионата Италии «Дженоа» (0:2). Гости за всю игру нанесли всего три удара в сторону ворот соперника, ни разу не попав в створ.



В турнирной таблице бело-голубые находятся на самом дне. За 32 тура у них получилось набрать каких-то 19 очков. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет целых 11 пунктов, так что за шесть туров до конца сезона шансов сохранить прописку в высшем итальянском дивизионе крайне мало.



«Интер» после паузы не так плох. Он провёл семь матчей и сумел набрать 14 из 21 возможного очка — грандиозным этот результат никак не назвать, несколько обидных осечек ещё непременно аукнется. И всё же жить можно. Соперники тоже много ошибаются, что позволяет удерживать третью позицию.

«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Кокорин и Мостовой помешают Мелкадзе остаться в РПЛ В предыдущих шести играх «волков» непременно заходила ставка «обе забьют».

На данный момент у чёрно-синих 68 баллов. Отставание от второго места, на котором расположилась «Аталанта», составляет два пункта, зато у замыкающего четвёрку лидеров «Лацио» очков столько же. Ну а лидирующий «Ювентус» ускакал вперёд на восемь баллов.



В прошлой игре подопечные Антонио Конте принимали неуступчивый «Торино» и сумели победить со счётом 3:1. Любопытно, что гости даже открыли счёт на 17-й минуте и на перерыв ушли с преимуществом. Однако на второй тайм хозяева вышли с боевым настроем и совершили камбэк, отгрузив сопернику три мяча.



Теперь «Интеру» предстоит выезд к аутсайдеру СПАЛу. До этого соперники провели в Серии А пять встреч. Четыре из них закончились победой миланского клуба, а ещё один раз случалась ничья. Букмекеры прекрасно понимают баланс сил, выставляя на победу фавориту скромнейший коэффициент 1.35. И это на чужом поле.

«Барселона» — «Осасуна». Прогноз: Месси и Видаль отведут душу, а «Реал» станет чемпионом В последнее время визиты «Осасуны» на «Камп Ноу» оборачиваются унижениями.

Понятно, что и на этот раз бело-голубым тоже придётся несладко, ведь разница в классе громадна. Также нужно учесть, что они слабо играют у себя дома. В 15 домашних матчах случилось 10 поражений. При этом за всё время было пропущено целых 26 мячей, то есть почти по две штуки в среднем за 90 минут.

Чёрно-синие же, напротив, по набранным очкам на выезде занимают вторую строчку в чемпионате Италии. Они совершили 15 выездов, в которых оформили 30 голов. А также получилось добыть 10 побед — показатель более чем достойный.



Против аутсайдера играет и его неубедительные выступления в последнее время. Дело в том, что за шесть игр после паузы он потерпел пять поражений с общим счётом 1:12. А таком фоне П2 всухую за коэффициент 2.26 смотрится интересно. Альтернативный вариант — П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Интер» 16 июля 2020 года

Понятно, что «Интер» выйдет явным фаворитом на предстоящий поединок. Команда Конте совершила несколько осечек, зато в прошлом туре одержала волевую победу над «Торино», которая должна придать уверенности в собственных силах. СПАЛ же замыкает турнирную таблицу Серии А и терпит поражение за поражением. Мы бы не стали ожидать сенсации от скромного клуба.



Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за коэффициент 1.95.