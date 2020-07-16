«Городея» — «Белшина». Прогноз: берём коэффициент 3.50 в матче чемпионата Беларуси

17 июля в матче 18-го тура чемпионата Беларуси «Городея» сыграет с «Белшиной». Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Городеи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Городея» — «Белшина»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 17 июля «Городея» — «Белшина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча «Городея» — «Белшина» (17.07.2020)

Чемпионат Германии уже подошёл к концу, испанская Примера и английская Премьер-лига вышли на финишную прямую, предпоследний тур проходит в РПЛ. Да и в Италии конец уже близок. Европейский футбол раскрылся во всём великолепии, оттеснив чемпионат Беларуси на периферию.

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И всё же здесь кипят нешуточные страсти. Турнир уже преодолел экватор, а таблица потихоньку устаканилась. Программа 18-го тура Высшей лиги Беларуси стартует в пятницу, 17 июля, двумя матчами. Наиболее поздний из них начнётся в 20:00 мск в Городее, где местный одноимённый клуб сразится с «Белшиной».

Вывеска, откровенно говоря, скучная, хотя эмоций и нервов тут должно быть предостаточно. Дело в том, что речь идёт о битве прямых конкурентов. Соперники ожидаемо находятся внизу турнирной таблицы Высшей лиги Беларуси, ведя борьбу за выживание. Пока получается с разной степенью успеха.

У «сахарников» дела складываются терпимо: 16 очков в 17 турах, 13-е место в турнирной таблице. Но всё очень на тоненького. Находящийся в зоне стыков «Минск» отстаёт на один пункт при двух играх в запасе, а открывающие зону вылета «Смолевичи» — на два при одной игре в запасе. То есть по потерянным очкам это предпоследнее место.

СПАЛ — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку, Янг и Эриксен разберутся с худшим клубом Серии А В шести играх после паузы СПАЛ потерпел пять поражений с общим счётом 1:12.

Старт получился бодрым, а вот дальше неприятная финансовая ситуация начала сказываться. В 12 предыдущих турах одержана всего одна победа при семи очках. С голами особых проблем нет, «Городея» забивает не так много, зато исправно. Один мяч за 90 минут она, как правило, имеет. А вот в обороне натуральный кошмар.

28 пропущенных мячей в 17 турах, это третий показатель с конца. Хуже только у «Славии» и как раз «Белшины». Вроде бы календарь даёт возможность обрести уверенность и вернуться на победный путь, поскольку клуб из Бобруйска замыкает турнирную таблицу чемпионата Беларуси с жалкими 10 очками.

Но не всё так просто. «Шина» очень долго запрягала и первую победу одержала лишь в середине июня, зато дальше дело потихоньку пошло на лад. В двух предыдущих турах вообще удалось набрать четыре очка: спаслись в гостях у «Минска» (2:2), а затем одержали волевую победу над «Торпедо-БелАЗ».

«Кристал Пэлас» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Рашфорд и Погба войдут в зону Лиги чемпионов За пять предыдущих туров манкунианцы отгрузили соперникам 16 мячей.

Турнирное положение всё ещё сложное, но теперь его нельзя назвать безнадёжным: пять очков до зоны стыков, шесть — до спасительной 13-й строчки. Команды сопоставимы по уровню исполнителей, так что можно не мудрить и просто проверить лобовую ничью за отличный коэффициент 3.50.

Ставка попроще — тотал меньше 2.5 мяча за 1.90. Больше одного гола соперники забивают крайне редко, имея солидные проблемы с созиданием. Цена ошибки велика, поскольку играть придётся с прямым конкурентом. На таком фоне футбол наверняка получится закрытым и осторожным. Ждём одного-двух мячей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси 17 июля «Городея» — «Белшина»

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание. «Белшина» постепенно пришла в себя и приблизилась к конкурентам, а вот «Городея» в четырёх предыдущих турах набрала всего одно очко. Ждём закрытого футбола, при котором дело вполне может завершиться мирно. С созиданием у соперников проблемы, а рисковать они не любят.

Ставка №1: ничья за 3.50.

Ставка №2: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

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