«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Уилшир оставят «молотобойцев» в АПЛ

После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка.

17 июля «Вест Хэм» примет «Уотфорд» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.65. Поставить на ничью предлагают за 3.10.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Уотфорд»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд» (17.07.2020)

Чемпионат Англии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, и включился на полные обороты. Пауз практически нет, играть приходится без перерывов, нагрузка на футболистов мощнейшая. До завершения сезона осталось совсем немного — всего три тура.

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Программа 36-го тура завершится в пятницу, 17 июля, одним матчем, который стартует в 22:00 мск. В Лондоне местный «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Олимпийский» будет выяснять отношения с «Уотфордом». Речь идёт о битве прямых конкурентов, у которых даже очков на данный момент поровну.

Соперники находятся в нижней части турнирной таблице чемпионата Англии и бьются за выживание, имея в активе по 34 балла. Лондонцы находятся выше по дополнительным показателям, но это условно. Гораздо важнее другое — отрыв от зоны вылета имеется, но большим его не назвать.

С «Норвич Сити» всё понятно — он уже потерял шансы на спасение и точно отправится в Чемпионшип. «Борнмут» отстаёт на три пункта и в 36-м туре уже отыграл, а «Астон Вилла» — на четыре. При этом у «вишен» впереди два соперника без турнирной мотивации («Саутгемптон» и «Эвертон»), а «львы» в заключительном туре сразятся с «молотобойцами».

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В общем, считать дело сделанным никак нельзя. Похоже, соперники это прекрасно понимают, поскольку сейчас они взялись за ум. «Вест Хэм», например, набрал в четырёх предыдущих поединках семь очков: хлопнул «Челси» (3:2) с «Норвичем» (4:0), скатал ничью с «Ньюкаслом» (2:2) и обидно уступил «Бёрнли» (0:1 при обилии моментов).

«Уотфорд» ещё неделю назад находился на краю пропасти, однако собрался с мыслями и выдал две победы кряду. Сперва досталось «Норвичу» (2:1), хотя по игре худший клуб АПЛ не уступил. Затем — потерявшему всякую мотивацию «Ньюкаслу» (2:1, оба мяча Трой Дини провёл с пенальти).

Вроде бы в такой ситуации мирный исход вполне устроит обе стороны, в связи с чем букмекеры дают на ничью довольно скромный коэффициент 3.10. Но дело в том, что «Вест Хэм» вряд ли захочет откладывать вопрос с сохранением прописки в элитном дивизионе на потом. И дело тут вот в чём.

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В двух заключительных турах подопечным Дэвида Мойеса точно придётся несладко. Сперва выезд на «Олд Траффорд» к предельно мотивированному «МЮ», который набрал замечательный ход и бьётся за попадание в Лигу чемпионов. А затем — битва с прямым конкурентом «Астон Виллой».

Пожалуй, «молотобойцы» сделают всё возможное, чтобы добыть три очка с «Уотфордом» и вдохнуть полной грудью. Иначе можно остаться у разбитого корыта. Благо что статистика очных встреч не против — в четырёх предыдущих случаях лондонцы трижды победили с разницей более чем в один мяч (3:1, 4:1 и 2:0).

Вдобавок ко всему «Уотфорд» крайне печально выступает в гостях — 10 очков в 17 встречах при двух жалких победах, последняя из которых датирована 12 января. В шести предыдущих выездах удалось зацепить всего один балл — 1:1 с «Брайтоном» 8 февраля. После рестарта первенства «шершни» за пределами «Викарэйдж Роуд» только проигрывают.

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В общем, лобовая победа хозяев за 2.47 выглядит замечательно, можно даже подумать о П1 с форой (-1) за дивный коэффициент 3.68. А любители аккуратных ставок могут рассмотреть П1 с нулевой форой, на неё дают нестыдные 1.67. В случае ничейного исхода произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд» 17 июля 2020 года

«Вест Хэму» лучше не откладывать сохранение прописки на потом — впереди выезд на «Олд Траффорд» к озверевшему «МЮ» и битва с цепляющейся за спасение «Астон Виллой». А вот «Уотфорд» на выезде после рестарта сезона не набрал ни одного очка. Да ещё и в трёх из четырёх предыдущих очных встреч уступал как минимум в два мяча. Возьмём лобовую победу хозяев.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.47.

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