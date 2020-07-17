«Чарльтон» — «Уиган». Прогноз: Эйден Макгиди поможет воспользоваться ошибкой букмекеров

18 июля «Чарльтон Атлетик» сыграет с «Уиган Атлетик» в матче 45-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Уигана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Чарльтона» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Чарльтон» — «Уиган» 18 июля

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 18 июля «Чарльтон» — «Уиган» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.42.

Анализ и прогноз матча «Чарльтон» — «Уиган» (18.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Семь полных туров уже позади, наступило время финишной прямой. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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Программа 45-го тура продолжится в субботу, 18 июля, аж девятью матчами. Два из них стартуют в 14:30 мск. В Лондоне местный «Чарльтон Атлетик» на стадионе «Вэлли» будет выяснять отношения с «Уиганом». Соперники провели сезон ниже ожиданий и сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы.

«Латикс» уже ничего не надо. Они очень долго запрягали и напрочь завалили первую половину чемпионата, зато ближе к февралю набрали мощный ход. Впрочем, было уже поздно: они быстро выбрались из подвала и переместились в серединку, но слишком многое оказалось потеряно раньше.

Зацепиться за топ-6 не удалось, хотя в 13 предыдущих турах команда потерпела лишь одно поражение. Сейчас «Уиган» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 57 баллов. До зоны плей-офф не хватает 10 очков, потеряны даже теоретические шансы. Борьба за выживание также не грозит.

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Вроде бы можно расслабиться и просто плыть по течению, но вместо этого подопечные Пола Кука рвут и мечут. Достаточно сказать, что в 11 предыдущих турах они 10 раз отыграли на ноль. Аномальный показатель! А во вторник уничтожили в родных стенах несчастный «Халл Сити», отгрузив тому восемь мячей. И это безо всяких удалений с пенальти.

Справедливости ради, у хозяев просто залетало всё подряд — восемь голов с девяти ударов в створ. И второй момент — с выездами у «латикс» после рестарта не ладится. В трёх поединках удалось добыть одну победу, над слабо проводящим сезон «Хаддерсфилдом» (2:0). В двух оставшихся случаях даже забить не вышло — 0:3 от «Брентфорда» и 0:0 с «Барнсли».

А вот у «Чарльтона» с мотивацией полнейший порядок. Он бьётся за выживание. Пока успешно, но запас небольшой. 47 очков в 44 турах, 21-е место в турнирной таблице. Отрыв от открывающего зону вылета «Халл Сити» составляет всего два пункта, то есть одно поражение может перевернуть расклады.

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По общему уровню лондонцы, конечно, несколько уступают. Хотя тут есть старый знакомый любителей российского футбола Эйден Макгиди. Брать ли 1Х за 1.78 — дело вкуса. «Уиган» сейчас хорош, но чужое поле и запредельная мотивация соперника вполне могут перевесить. Выберем другой вариант.

В девяти из десяти предыдущих игр с участием «Чарльтона» проходила ставка «обе забьют — нет». А с «Уиганом» всё ещё мощнее — голы в обе стороны в прошлый раз забивались аж 15 февраля, с тех пор команда успела провести 11 матчей! При этом «обе забьют — нет» идёт с коэффициентом 1.94. Всякое может случиться, но с точки зрения математики это подарок.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Чарльтон» — «Уиган» 18 июля 2020

«Уиган» после рестарта сезона хорош, но полностью лишён мотивации. Да и на выезде не блещет — всего одно очко в двух предыдущих поединках. Любопытно другое: ставка «обе забьют — нет» доезжала в девяти из десяти недавних матчей с участием «Чарльтона». А у «латикс» это показатель ещё страшнее — аж 11 проходов подряд. Не будем мудрить.

Ставка: обе забьют — нет за 1.94.

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