«Галатасарай» — «Гёзтепе». Прогноз: чемпион Турции прервёт жуткую серию в Стамбуле

18 июля «Галатасарай» и «Гёзтепе» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Галатасарая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Гёзтепе» оценён букмекерами коэффициентом 6.40.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Гёзтепе»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Гёзтепе» 18 июля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.61, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.46. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70.
Анализ и прогноз матча «Галатасарай» — «Гёзтепе» (18.07.2020)
Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Власти Турции рассматривали вариант с частичной заполняемостью трибун, однако в итоге было решено продолжить играть без зрителей.
Позади остались шесть туров. Этого вполне достаточно, чтобы прогреться, почувствовать ритм и войти в колею. Финиш уже совсем близко, времени на исправление ошибок не осталось. Программа 33-го тура стартует в субботу, 18 июля, двумя матчами, каждый из которых начнётся в 21:00 мск.
В Стамбуле местный «Галатасарай» на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» сразится с «Гёзтепе». Обе команды находятся в ужасном состоянии. Достаточно сказать, что после рестарта первенства они ни разу не выиграли, набрав всего по два очка. Для стамбульцев, которые в прошлом году оформили золотой дубль, это полнейший провал.
Впрочем, на то есть объективные причины. Дело в огромном количестве кадровых потерь, из-за которых играть приходится фактически полуторным составом. Поддержка болельщиков могла хотя бы частично замаскировать эту проблему, но из-за коронавируса зрителей на трибуны не пускают.
В итоге «львы» идут на серии из трёх поражений, а предыдущую победу одержали ещё в 24-м туре, 1 марта. 1:3 от «Трабзонспора» на своём поле вопросов не вызвали — соперник рвётся в Лигу чемпионов, а с 32-й минуты пришлось действовать в меньшинстве. Прямую красную карточку схватил Софьян Фегули.
Дальше случились 1:4 от прямого конкурента «Аланьяспора». Жёлто-красные смотрелись ничуть не хуже и много владели мячом, сохраняя шансы на спасение вплоть до 89-й минуты. Потом они раскрылись и получили ещё два гола. А в воскресенье вообще проиграли худшему клубу Суперлиги «Анкарагюджю» (0:1).
Самое интересное, что даже после кошмарного отрезка шансы попасть в еврокубки сохраняются. 52 очка и чистое пятое место в турнирной таблице — это плохо, до топ-4 не хватает четырёх баллов. Основная надежда в другом — в финал Кубка Турции вышел «Трабзонспор», в случае его победы путёвку в Лигу Европы принесёт пятая строчка.
То есть хозяева сохраняют мотивацию, а вот гостям уже совсем ничего не надо. 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Шансы на еврокубки давно потеряны, но и борьба за выживание не грозит ни при каких обстоятельствах. На своём поле клуб из Измира худо-бедно набирает очки, а вот в гостях всё очень плохо.
Четыре поражения подряд с общим счётом 2:7. Плюс статистика очных встреч — в обеих играх на своём поле «Галатасарай» оказался сильнее (1:0 и 3:1). Хозяева сейчас не в том состоянии, чтобы отгружать авоську и оформлять разгромы, но свои два мяча за счёт мотивации и злости они наверняка забьют. В предыдущих турах «львы» заслуживали большего.
Лобовая победа фаворита идёт за скучный коэффициент 1.47, так что придётся выкручиваться. Лезть в большие форы опасно, стамбульцы сейчас не впечатляют. П1 с форой (-1) за 1.78 — ещё куда ни шло, но дальше уже слишком рискованно. Нам больше нравится П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.93. Что-то вроде 2:1 или 2:0 тут вполне вероятно.
Прогноз и ставки на матч «Галатасарай» — «Гёзтепе» 18 июля 2020 года
Обе команды находятся в жутком состоянии: гости потеряли турнирную мотивацию и потерпели четыре поражения на выезде подряд, а у хозяев огромное количество кадровых потерь. «Галатасарай» сохраняет шансы на Лигу Европы, но для этого нужно собраться с мыслями и победить. Яркой игры от стамбульцев не ждём, они сейчас не в том состоянии. Но чёрную серию пора бы прервать.
Ставка: победа «Галатасарая» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.
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