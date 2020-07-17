«Милан» — «Болонья». Прогноз: Ибрагимович и Чалханоглу продолжат путь к Лиге Европы

18 июля «Милан» примет «Болонью» в матче 34-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Милан» — «Болонья»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз матча Серии А «Милан» — «Болонья» (18.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 16 июля завершился 33-й тур, а уже через день стартует 34-й. Самый поздний матч субботы стартует в 22:45 мск, сразятся «Милан» и «Болонья».

«Кальяри» — «Сассуоло». Прогноз: Клаван и Берарди дадут зайти коэффициенту 2.75 в Серии А Сардинцы не забивают более 400 минут и потеряли турнирную мотивацию.

«Милан» продолжает набирать очки. В предыдущем туре он одержал победу над крепкой «Пармой» (3:1). Причём, надо сказать, россонерри пропустили гол в раздевалку и был вынужден отыграться во втором тайме, с чем прекрасно справились, продолжив погоню за еврокубками.



Эта победа стала для миланцев пятой за семь игр после паузы. Сейчас они вплотную приблизились к заветной зоне Лиги Европы. После 33 туров они имеют в своём активе 53 очка, а у замыкающего топ-6 «Наполи» баллов столько же. Причём неаполитанцы выиграли Кубок Италии, то есть в случае их попадания в шестёрку лучших путёвку в ЛЕ принесёт даже седьмая позиция.



«Болонья», в целом, тоже выглядит неплохо. За те же семь туров она потерпела только два поражения — от лидера «Ювентуса» (0:2) и от раскочегарившегося «Сассуоло» (1:2). В остальных пяти случаях команда набрала девять из 15 возможных очков, что весьма хорошо, учитывая уровень соперников.

«Норвич Сити» — «Бёрнли». Прогноз: проверяем коэффициент 2.38 в матче худшего клуба АПЛ «Норвич» в восьми последних играх потерпел восемь поражений с общим счётом 1:17.

В прошлом туре красно-синие принимали грозный «Наполи» и скатали с ним ничью — 1:1. Неаполитанцы забили первыми в начале встречи, поэтому хозяевам пришлось отыгрываться. Впрочем, сказать, что они были сильно хуже гостей, трудно. Исход вполне справедлив.



В турнирной таблице чемпионата Италии «Болонья» расположилась на 10-й строчке. После 33 туров она имеет 43 балла. Разумеется, опасность вылета ей не грозит, но о еврокубках думать не приходится, поскольку дистанция до топ-6 составляет целых 10 пунктов.



Теперь клубу из одноименного города предстоит непростой выезд к «Милану». Конечно, красно-синие входят в топ-8 Серии А по заработанным баллам в гостях, оформив за 16 игр 26 мячей. Но миланцы за те же 16 матчей на своём поле потерпели лишь четыре поражения, а пропустили 18 голов.

«Галатасарай» — «Гёзтепе». Прогноз: чемпион Турции прервёт жуткую серию в Стамбуле «Львы» не знают побед не протяжении восьми матчей и рискуют пролететь мимо еврокубков.

Также стоит обратить внимание и на статистику личных встреч. Дело тут в том, что за последние девять матчей в Милане россонери добыли семь побед. Ещё один раз случалась ничья, и только однажды победителем выходили гости. Классный показатель.



После паузы «Милан» шагает очень уверенно. 17 из 21 возможного очка за семь туров при 20 забитых мячах — результат крайне достойный. На таком фоне ставка П1 + ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.75 смотрится заманчиво. На пару голов хозяева наверняка сподобятся.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Болонья» 18 июля

«Болонья» входит в топ-8 Серии А по набранным баллам на выезде. Однако на этот раз заработать очки будет тяжело. «Милан» после паузы очень хорош. В семи турах после паузы он ни разу не проиграл и добыл пять побед, забив при этом 20 мячей. Статистика личных встреч также на его стороне: в девяти последних играх в Милане он одержал семь побед. А на таком фоне мы бы ждали яркой игры и уверенного результата от миланцев.



Ставка: «Милан» победит и забьёт больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.