«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт дадут залп по редутам Гвардиолы

18 июля «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в матче полуфинала Кубка Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.60.
Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити»
Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.66. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.
Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ман Сити» (18.07.2020)
Наряду с АПЛ в Англии будет доигран и национальный Кубок. В конце июня были проведены четвертьфиналы, а 18 и 19 июля состоятся матчи 1/2 финала. Одну из пар полуфиналистов составили «Арсенал» с «Манчестер Сити». Их встреча запланирована на 18 июля и, как водится, пройдёт без зрителей на трибунах.
В прошлой стадии Кубка Англии «Арсенал» на выезде встречался с крепким орешком «Шеффилд Юнайтед» и сумел обыграть того со счётом 2:1. Соперники смотрелись сопоставимо: гости чуть больше владели мячом, хозяева после контратак чуть чаще били по воротам. Всё решилось в концовке встречи, когда «клинки» отыгрались с 0:1 на 87-й минуте, а потом всё же пропустили второй мяч на первой добавленной минуте.
В АПЛ лондонцы тоже идут вполне успешно. В последних шести турах они набрали 13 из 18 возможных очков. Поражение пришлось дерби с «Тоттенхэмом» (1:2), а ничья на домашнюю игру с «Лестером» (1:1). Но тут надо бы сказать, что «шпоры» натурально отскочили, а в матче с «лисами» хозяева остались в меньшинстве.
В последнем матче «канониры» на своём поле встречались с чемпионом страны «Ливерпулем» и победили — 2:1. Бригада Клоппа долго готовила свой гол и даже открыла счёт, но в итоге привезла себе два мяча на ровном месте. Хотя, конечно, стоит отметить мощный прессинг в исполнении лондонского клуба, который дал свои плоды.
В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты идут девятыми, имея в активе 53 очка. Отставание от зоны Лиги Европы составляет три пункта, зато конкуренция очень солидная. Победа в Кубке для молодого испанского специалиста станет важной ещё и с точки зрения борьбы за еврокубки. Лондонцы будут предельно мотивированы.
«Манчестер Сити» в четвертьфинале гостил у «Ньюкасла», никаких проблем с середняком не возникло (2:0). Преимущество грозных гостей было мощным. Ближе к перерыву пенальти реализовал Кевин Де Брёйне, а в середине второго тайма удвоил преимущество Рахим Стерлинг.
В чемпионате Англии «горожане» идут вторыми с отрывом от третьего места в 12 очков. На днях УЕФА снял с них бан, и теперь подопечные Хосепа Гвардиолы сумеют принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако после того, как «Ливерпуль» стал чемпионом, подопечные Пепа Гвардиолы едва ли захотят отдавать ещё один трофей.
«Арсеналу» просто точно не будет, слишком уж грозен противник. Статистика личных встреч с большим перевесом также играет против них. В последних семи поединках «Манчестер Сити» одержал над своим оппонентом семь побед с общим счётом 20:2. Цифры для лондонцев просто кошмарные.
Впрочем, на этот раз дать свой залп «канониры» вполне могут. После паузы они смотрятся весьма хорошо. За шесть предыдущих туров в АПЛ получилось забить 12 мячей при четырёх пропущенных.
Понятно, что матч пройдёт на нейтральном стадионе «Уэмбли», тоесть здесь гости и хозяева будут условными. Но всё же встреча состоится в Лондоне, а у «горожан» в последнее время имеются некоторые трудности с результатам за пределами родного стадиона. За шесть предыдущих игр в АПЛ на выезде команда Гвардиолы потерпела четыре поражения, а побед одержала только две. При этом пропущено на этом отрезке было семь мячей.
«Арсенал» также захочет взять реванш за обидное разгромное поражение в дебютной после паузы встрече, да и с форвардами у Артеты полный порядок. А при таких раскладах мы бы проверили гол лондонцев за коэффициент 1.69. Пройти дальше им едва ли удастся, а вот оформить мяч шансы велики.
Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» 18 июля
«Манчестер Сити» справедливо идёт в букмекерских конторах фаворитом. Клуб выглядит мощно, статистика личных встреч на его стороне. Однако «Арсенал» определённо может дать бой. Клуб Микеля Артеты набрал хороший ход, да и дополнительную турнирную мотивацию в виде еврокубков никто не отменял. Так что мы бы проверили гол лондонцев.
Ставка: «Арсенал» забьёт за коэффициент 1.69.
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