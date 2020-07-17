«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт дадут залп по редутам Гвардиолы

18 июля «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в матче полуфинала Кубка Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.66. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ман Сити» (18.07.2020)

Наряду с АПЛ в Англии будет доигран и национальный Кубок. В конце июня были проведены четвертьфиналы, а 18 и 19 июля состоятся матчи 1/2 финала. Одну из пар полуфиналистов составили «Арсенал» с «Манчестер Сити». Их встреча запланирована на 18 июля и, как водится, пройдёт без зрителей на трибунах.

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В прошлой стадии Кубка Англии «Арсенал» на выезде встречался с крепким орешком «Шеффилд Юнайтед» и сумел обыграть того со счётом 2:1. Соперники смотрелись сопоставимо: гости чуть больше владели мячом, хозяева после контратак чуть чаще били по воротам. Всё решилось в концовке встречи, когда «клинки» отыгрались с 0:1 на 87-й минуте, а потом всё же пропустили второй мяч на первой добавленной минуте.



В АПЛ лондонцы тоже идут вполне успешно. В последних шести турах они набрали 13 из 18 возможных очков. Поражение пришлось дерби с «Тоттенхэмом» (1:2), а ничья на домашнюю игру с «Лестером» (1:1). Но тут надо бы сказать, что «шпоры» натурально отскочили, а в матче с «лисами» хозяева остались в меньшинстве.



В последнем матче «канониры» на своём поле встречались с чемпионом страны «Ливерпулем» и победили — 2:1. Бригада Клоппа долго готовила свой гол и даже открыла счёт, но в итоге привезла себе два мяча на ровном месте. Хотя, конечно, стоит отметить мощный прессинг в исполнении лондонского клуба, который дал свои плоды.

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В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты идут девятыми, имея в активе 53 очка. Отставание от зоны Лиги Европы составляет три пункта, зато конкуренция очень солидная. Победа в Кубке для молодого испанского специалиста станет важной ещё и с точки зрения борьбы за еврокубки. Лондонцы будут предельно мотивированы.



«Манчестер Сити» в четвертьфинале гостил у «Ньюкасла», никаких проблем с середняком не возникло (2:0). Преимущество грозных гостей было мощным. Ближе к перерыву пенальти реализовал Кевин Де Брёйне, а в середине второго тайма удвоил преимущество Рахим Стерлинг.



В чемпионате Англии «горожане» идут вторыми с отрывом от третьего места в 12 очков. На днях УЕФА снял с них бан, и теперь подопечные Хосепа Гвардиолы сумеют принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако после того, как «Ливерпуль» стал чемпионом, подопечные Пепа Гвардиолы едва ли захотят отдавать ещё один трофей.

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«Арсеналу» просто точно не будет, слишком уж грозен противник. Статистика личных встреч с большим перевесом также играет против них. В последних семи поединках «Манчестер Сити» одержал над своим оппонентом семь побед с общим счётом 20:2. Цифры для лондонцев просто кошмарные.

Впрочем, на этот раз дать свой залп «канониры» вполне могут. После паузы они смотрятся весьма хорошо. За шесть предыдущих туров в АПЛ получилось забить 12 мячей при четырёх пропущенных.



Понятно, что матч пройдёт на нейтральном стадионе «Уэмбли», тоесть здесь гости и хозяева будут условными. Но всё же встреча состоится в Лондоне, а у «горожан» в последнее время имеются некоторые трудности с результатам за пределами родного стадиона. За шесть предыдущих игр в АПЛ на выезде команда Гвардиолы потерпела четыре поражения, а побед одержала только две. При этом пропущено на этом отрезке было семь мячей.

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«Арсенал» также захочет взять реванш за обидное разгромное поражение в дебютной после паузы встрече, да и с форвардами у Артеты полный порядок. А при таких раскладах мы бы проверили гол лондонцев за коэффициент 1.69. Пройти дальше им едва ли удастся, а вот оформить мяч шансы велики.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» 18 июля

«Манчестер Сити» справедливо идёт в букмекерских конторах фаворитом. Клуб выглядит мощно, статистика личных встреч на его стороне. Однако «Арсенал» определённо может дать бой. Клуб Микеля Артеты набрал хороший ход, да и дополнительную турнирную мотивацию в виде еврокубков никто не отменял. Так что мы бы проверили гол лондонцев.



Ставка: «Арсенал» забьёт за коэффициент 1.69.