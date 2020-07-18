«Урал» — «Химки». Прогноз: полуфинал Кубка России в Екатеринбурге превратится в абсурд

«Урал» провёл семь официальных матчей после выхода с карантина, а «Химки» готовились к одной игре.

19 июля «Урал» и «Химки» сыграют в матче полуфинала Кубка России. Начало встречи — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Урал» — «Химки» 19 июля

Букмекеры уверены, что матч Кубка России 19 июля «Урал» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.26, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Урал» — «Химки» (19.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Финишная черта уже близко, остался один-единственный тур. Практически все вопросы решены, интриг совсем немного: «Зенит» давно стал чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» вяло бодаются за вторую строчку, а «Оренбург» успешно отправился в ФНЛ.

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Настало время Кубка России. В воскресенье, 19 июля, состоятся два полуфинала. Наиболее ранний начнётся в 13:00 мск. В Екатеринбурге местный «Урал» сразится с «Химками». Крепкий середняк Российской Премьер-Лиги по умолчанию должен идти фаворитом с клубом ФНЛ, тем более на своём поле. Но дело тут не в этом.

«Шмели» провели шесть встреч в чемпионате России («Оренбургу» присудили техническое поражение, выходить на поле не пришлось), а также без особых хлопот прошли «Шинник» в перенесённом четвертьфинале Кубка России. Футболисты находятся в тонусе и готовы штурмовать очередной финал любимого турнира.

А вот «Химки» из-за досрочного завершения сезона в ФНЛ не проводили официальных матчей аж с 15 марта, когда скатали на выезде ничью с «Нефтехимиком» (2:2). С тех пор прошло аж четыре с лишним месяца. В связи с чем полуфинал рискует превратиться в фарс, ведь подопечные Сергея Юрана фактически выходили с карантина и усиленно готовились ради одной игры. Вторая будет только в случае прохода в финал.

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Однако шансы на такой расклад кажутся минимальными. Никакие товарищеские поединки (не говоря уже о тренировках, пусть даже самых интенсивных и упорных) не заменят официальных игр. Заметная разница в уровне исполнителей множится на физическую готовность: выйти и сходу провести качественные 90 минут невероятно сложно, тем более на уровне полуфинала.

Вдобавок ко всему клуб из Московской области вроде как решил не подниматься в РПЛ, хотя занял второе место в ФНЛ и получил такое право. Официально о решении пока не объявлено (это будет сделано как раз после полуфинала Кубка России), но футболисты читают новости и видят ситуацию изнутри.

Разумеется, это влияет на общий настрой и атмосферу в раздевалке. Состав у «Химок» достаточно крепкий — несколько игроков с опытом выступлений в РПЛ, много воспитанников академий ведущих клубов страны и так далее. Но у «Урала» исполнители, конечно, мощнее. Да ещё и своё поле.

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В среду екатеринбуржцы сражались с тульским «Арсеналом» в чемпионате России, хотя вряд ли это станет проблемой. Даже странно, что с учётом всех данных букмекеры дают на лобовую победу фаворита нестыдный коэффициент 1.67. Можно не мудрить и заиграть его. А в остальном соблазн рискнуть слишком велик.

Скажем, находившийся в похожих условиях «Шинник» в четвертьфинале Кубка России не смог противопоставить подопечным Дмитрия Парфёнова ровным счётом ничего, пропустив по голу в каждом тайме. П1 с форой (-1) за 2.23 или даже ИТБ 2 гола «Урала» за 3.00 смотрятся нормально. «Шмели» в РПЛ забивают много и от души, а уступающему в классе сопернику без тонуса наверняка отгрузят пару-тройку.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Урал» — «Химки» 19 июля 2020

Сезон в ФНЛ завершили досрочно, то есть «Химки» не имели игровой практики и не могли нормально подготовиться. «Урал» тем временем успел провести семь официальных матчей. Состав у хозяев заметно сильнее, а преимущество в тонусе и готовности сделает всё остальное. Ждём уверенной победы екатеринбуржцев.

Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.23.

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