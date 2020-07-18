«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Симеоне, Облак, Коке и Диего Коста задавят Эдегора

19 июля «Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Атлетико» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.45, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз матча Примеры «Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад» (19.07.2020)

Чемпионат Испании сохранил ураганный темп и вышел на финишную прямую. Десять туров уже позади, остался последний. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг практически не осталось. Программа 38-го тура испанской Примеры упакована в один день.

«Урал» — «Химки». Прогноз: полуфинал Кубка России в Екатеринбурге превратится в абсурд «Урал» провёл семь официальных матчей после выхода с карантина, а «Химки» готовились к одной игре.

В воскресенье, 19 июля, состоятся все десять матчей. По традиции два заключительных тура играются в один и тот же день, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. Сразу семь игр стартуют в 22:00 мск.

В Мадриде местный «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сразится с «Реалом Сосьедад». Это однозначно центральный матч 38-го тура Ла Лиги. Во-первых, довольно громкая вывеска, всё же отношения будут выяснять два представителя топ-6. Во-вторых, соперники имеют турнирную мотивацию.

АТМД бьётся с «Севильей» за бронзовые медали. С точки зрения Лиги чемпионов разницы между третьим и четвёртым местом нет — в любом случае прямое попадание в групповую стадию обеспечено. На кону престиж, а также приятный бонус в виде дополнительных € 3 млн от ТВ-контракта.

«Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз: Джанер, Вида и Ленс сделают стамбульское дерби жарким В шести предыдущих очных встречах непременно забивали обе команды.

Пока всё складывается замечательно. Красно-белые допустили осечку в минувшем туре, теперь подопечные Диего Симеоне единолично располагаются на третьей позиции: 69 очков в 37 турах, два балла форы от единственного конкурента. Соответственно, в случае победы можно будет не оглядываться на андалусийцев.

«Матрасники» чертовски хороши. После рестарта первенства они ни разу не проиграли, добыв на указанном отрезке 24 очка из 30 возможных. Унести ноги удалось только «Атлетику» из Бильбао (1:1), «Барселоне» (2:2) и «Сельте» (1:1). Интерес вызывают два факта. Во-первых, шесть из семи побед добыты всухую.

Во-вторых, все три осечки состоялись на выезде. А в родных стенах «Атлетико» после выхода с карантина безупречен: четыре победы из четырёх возможных с общим счётом 7:1. Единственный гол пропущен от «Алавеса» (2:1) с пенальти на 93-й минуте, когда всё уже было понятно.

«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт дадут залп по редутам Гвардиолы В предыдущих шести турах в АПЛ лондонцы забили 12 мячей при четырёх пропущенных.

«Реал Сосьедад» заключительную часть сезона провалил: находился в топ-4, но в пяти стартовых турах после возобновления сезона набрал ровно одно очко. Потом результаты худо-бедно наладились (восемь баллов в пяти поединках), но было уже поздно. Зацепиться за Лигу чемпионов не вышло.

В минувшем туре команды оказали друг другу услугу. Баски не уступили «Севилье» (0:0), а «Атлетико» задушил «Хетафе» (2:0). Благодаря этому бело-синие поднялись на шестую строчку, которая гарантирует попадание в Лигу Европы. Сейчас у них 55 очков, у «Хетафе» — 54, а у «Валенсии» с «Гранадой» — по 53.

Вроде бы гости необычайно мотивированы, но есть проблема. В шести предыдущих гостевых встречах с АТМД они потерпели шесть поражений и забили всего однажды. На таком фоне ставить против хозяев необычайно сложно. Мы бы выбирали между двумя ставками. Рискованная — гости не забьют за 2.32. И аккуратная — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 19 июля 2020

«Атлетико» в случае победы займёт третье место, а «Реалу Сосьедад» успех обеспечит участие в Лиге Европы. Обе команды не имеют проблем с мотивацией, вот только баски в шести предыдущих гостевых матчах с АТМД потерпели шесть поражений и забили всего один гол. Зацепиться им будет сложно.

Ставка: «Реал Сосьедад» не забьёт за 2.32.