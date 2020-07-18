«Борнмут» — «Саутгемптон». Прогноз: аутсайдер АПЛ и гроза «Ман Сити» удивят букмекеров

19 июля «Борнмут» примет «Саутгемптон» в матче 37-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Саутгемптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Борнмут» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Борнмут» — «Саутгемптон» (19.07.2020)

Английская Премьер-лига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона участникам осталось провести по две игры. 17 июля завершился 36-й тур, а уже на следующий тур стартует 37-й тур. Продолжить программу 19 июля предстоит двум парам, одна из них — «Борнмут» — «Саутгемптон».

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: Федун и Тедеско снова будут жаловаться на судейство На полуфинал Кубка России назначен Сергей Иванов, у «Спартака» с ним старые счёты.

«Борнмут» в матче прошлого тура гостил у грозного «Манчестер Сити» и проиграл со счётом 1:2. «Горожане» открыли счёт уже на шестой минуте встречи, а ближе к перерыву удвоили своё преимущество. Однако стоит отдать должное гостям — они смотрелись достойно на фоне мощного оппонента, сумели отквитать один мяч на 88-й минуте и подарили интересную концовку.



Впрочем, из-за кошмарных результатов «вишни» по-прежнему находятся в зоне вылета. За два тура до конца сезона они имеют 31 балл в активе, отставание от спасительной 17-й строчки составляет три пункта. Но при этом у конкурента в борьбе за выживание «Астон Виллы» баллов столько же.



«Саутгемптону» давно ничего не грозит, так что клуб доигрывает сезон в свое удовольствие. Пока получается весьма неплохо. Беспроигрышная серия составляет уже пять матчей кряду, а в турнирной таблице клуб из одноимённого города сейчас находится на 12-й строчке и даже грозится обойти «Эвертон», у которого тоже 46 баллов.

«Эспаньол» — «Сельта». Прогноз: без Смолова и Нолито атака «кельтов» в Барселоне заглохнет «Сельта» не знает побед уже шесть туров, придумав себе приключения на ровном месте.

В прошлом туре «святые» принимали скромный «Брайтон» и довольствовались лишь ничьей (1:1). Гости открыли счёт в первом тайме, хозяевам пришлось отыгрываться. Они имели ощутимый перевес, но вырвать победу не сумели.



Отдельно стоит обратить внимание на то, что фишкой команды из Саутгемптона являются выездные матчи. По набранным очкам в гостях они входят в топ-5 АПЛ. При этом за 18 таковых поединков получилось оформить целых 28 голов, больше чем полторы штуки в среднем за 90 минут.



Для «Борнмута», которому предстоит принимать своего оппонента, это станет настоящим испытанием. Аутсайдер чемпионата Англии потерпел всего два поражения за шесть предыдущих домашних игр. Однако за это время он пропустил целых десять мячей.

«Леганес» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Азар сделают подарок с королевского плеча Мадридцы выиграли титул, а «Леганес» сохранит шансы на выживание только в случае победы.

«Саутгемптон» же после паузы смотрится крайне достойно, особенно за пределами родного стадионе. За четыре выезда он отгрузил своим соперникам целых девять мячей. А с учётом того, что «вишни» одни из самых пропускающих в первенстве, ставка ИТБ2 1.5 за коэффициент 2.34 смотрится заманчиво. Её и проверим.



Также интересным вариантом выглядит комбинированная ставка Х2 + тотал больше 2.5 мяча. За такой расклад букмекеры предлагают увесистый коэффициент 3.12. Логика здесь проста: «святые» крайне хороши, а в четырёх из последних пяти матчей «Борнмута» команды непременно пробивали верх.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Борнмут» — «Саутгемптон» 19 июля 2020 года

«Саутгемптон» после паузы крайне хорош, особенно на выездах. За четыре матча в гостях он оформил девять мячей. «Борнмут», конечно, удивил в последних трёх встречах, но всё же шансы хозяев тут никак не выше. Мы бы проверили сразу две ставки с коэффициентами значительно выше двойки.



Ставка 1: индивидуальный тотал «Саутгемптона» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.34.



Ставка 2: «Саутгемптон» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 3.12.