«Рома» — «Интер». Прогноз: Джеко, Мхитарян, Санчес, Эриксен и Янг вспомнят зарубы в АПЛ

19 июля «Рома» примет «Интер М» в матче 34-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.25.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер»
Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Интер М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Анализ и прогноз матча 34-го тура Серии А «Рома» — «Интер» (19.07.2020)
Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 16 июля завершился 33-й тур, а уже через день стартовал 34-й. На 19 июля запланированы сразу шесть матчей, центральным из них однозначно станет противостояние «Ромы» и «Интера».
«Рома» в прошлом туре одержала третью подряд победу. На этот раз удалось на своём поле оставить не у дел крепкую «Верону» (2:1). Хозяева забили в начале и конце первого тайма, обеспечив себе тем самым комфортную фору на второй тайм. Их планы нарушил полузащитник гостей Пессина, отквитавший один мяч сразу из раздевалки и заставивший понервничать принимающую сторону.
Уверенный отрезок позволил римлянам оторваться от «Наполи», замыкающего топ-6, и сохранить отличные шансы на еврокубки. На данный момент у них 57 баллов и чистейшая пятая строчка в Серии А. Теперь отрыв от неаполитанцев и ещё одного преследователя «Милана» составляет четыре пункта.
Теоретически «волки» сохраняют даже шансы зацепиться за Лигу чемпионов. Однако сделать это в действительности практически нереально. Отставание от «Лацио», замыкающего топ-4 чемпионата Италии, составляет 12 пунктов. Сосед из Рима, конечно, сбавил в последнее время, но фора слишком солидная.
«Интер» уже практически наверняка примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Более того, он способен в текущем сезоне побороться с «Ювентусом» за чемпионство. Дело в том, что команда Криштиану Роналду часто ошибается в последнее время, и эти осечки привели к тому, что фора от второго места сократилась до шести пунктов.
Миланцы, которые после паузы тоже выдали пару слабых встреч, собственно, и занимают вторую строчку в чемпионата Италии. На данный момент у них 71 пункт. Правда, плотность таблицы высока, и «Аталанта» с «Лацио» отстали всего на один и два балла соответственно.
В прошлой игре подопечные Антонио Конте гостили у самой последней команды Серии А СПАЛа и вынесли того без шансов — 4:0. Преимущество гостей было мощным, внятного сопротивления они не получили, а потому результат получился более чем закономерным.
Однако теперь просто претенденту на чемпионство точно не будет. Его ожидает ещё один выезд — теперь уже к «Роме». А штука тут в том, что в девяти предыдущих играх в Риме миланцы добыли только одну победу. Также случились четыре ничьи, а в остальных четырёх случаях сильнее оказывались хозяева.
Стоит отметить также, что в последнее время битвы в столице Италии между получаются результативными, с забитыми мячами в обе стороны. Между прочим, в семи из девяти последних таких встреч забивали и те, и другие. А всего за это время было забито 26 голов, то есть почти три мяча в среднем за 90 минут. Неслабо.
При таких раскладах есть смысл подумать над комбинированной ставкой обе забьют + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.76. А мощная результативность команд в последнее время нам в этом поможет. За предыдущие три тура на двоих соперники забили 16 голов.
Любопытно также смотрится ставка обе забьют + «Рома» не проиграет за коэффициент 2.34. Всё же римляне набрали неплохой ход, да и статистика личных встреч уж больно убедительная.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер» 19 июля 2020
Букмекеры справедливо отдают небольшое предпочтение «Интеру». Всё же он практически гарантированно выйдет в ЛЧ и на данный момент является главным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за чемпионство. Однако найти, чем ответить гостям, «Рома» определённо может. Серия из трёх побед кряду должна придать уверенности, а статистика личных встреч — спокойствия. Так что мы бы ждали от команд яркого и результативного футбола.
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.76.
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