Что такое линия в ставках на спорт: как и почему меняются коэффициенты букмекеров

Линию в ставках на спорт выставляют букмекеры. Она состоит из рынков и может меняться под воздействием нескольких факторов. В этой статье мы разберём, что такое линия, как и почему она движется, а также поговорим о росписи и прогрузах.



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Что такое линия в ставках на спорт

Линия — предлагаемые букмекером ставки с коэффициентами на событие.



Линия состоит из рынков: чистый исход, результат с учетом форы, двойной шанс, статистику и т.д.



Состав ставок в линии может отличаться в разных БК. Линию формируют с помощью специализированного ПО под контролем команды аналитиков.



Некоторые букмекеры используют готовое ПО и не участвуют в процессе формирования линии.



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Что такое движение линии

Движение линии — изменение коэффициентов.



Линия меняется как под воздействием внешних и внутренних факторов.



При выходе линии коэффициент отображает предматчевое соотношение сил соперников. В дальнейшем может появляться информация о травмах в стане команд, наличии разногласий среди игроков, другая инсайдерская информация, которая может вынудить повысить коэффициент в одну сторону и понизить в другую.



Кроме того, на линии влияют прогрузы — поток ставок на определённый исход. Если в одну сторону проставлено много денег, коэффициент на этот исход снизится.



Букмекерские конторы используют оба подхода при изменении линии:

фундаментальный — оценка вероятности события с учётом маржи,

рыночный — искусственная коррекция в зависимости от прогруза.

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Что такое маржа и как её посчитать:

Что такое маржа в ставках на спорт: как рассчитать комиссию букмекера, формула и примеры Букмекеру не важно, как часто вы выигрываете. Конторы всегда будут в плюсе из-за маржи.

Рынки и роспись линии

Главный рынок для большинства игроков — основной исход:

П1 — победа хозяев;

Х — ничья;

П2 — выигрыш гостей.

Учтите, что на этом рынке вы ставите на результат основного времени. Если вы взяли победу хозяев, а они выиграли в серии пенальти, ставка не зайдёт. В этом случае пройдёт пари на итоговый проход хозяев.



В линии есть рынки тоталов и фор, на которые можно ставить по результатам всего матча или игрового отрезка.



Тотал — количество определённых действий. Фора — число, которое добавляют к результату команды или спортсмена.



Роспись — второстепенные рынки. Максимальная ставка на такие исходы меньше, чем на основные рынки. Букмекеры вводят ограничения, чтобы избежать крупных убытков. Исходы на второстепенных рынках сложнее анализировать.



Это может быть процент владения мячом, тотал голов отдельного игрока, количество замен и так далее.



Перед выбором ставки внимательно проанализируйте линию. Вы вряд ли найдёте серьёзную ошибку букмекера, но можете выбрать недооценённый исход.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!