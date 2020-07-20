«Сассуоло» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Чалханоглу и Тео не повторят ошибок «Ювентуса»

21 июля «Сассуоло» и «Милан» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Сассуоло» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан» 21 июля

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 21 июля «Сассуоло» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча Серии А «Сассуоло» — «Милан» (21.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду, Дибала и Пьянич убьют интригу в гонке за скудетто «Лацио» набрал одно очко в четырёх турах и испытывает гигантские кадровые трудности.

С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались восемь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 35-го тура откроется во вторник, 21 июля, двумя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 22:45 мск.

В Реджо-нель-Эмилии местный «Сассуоло» на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» будет выяснять отношения с «Миланом». Формально команды занимают соседние строчки в турнирной таблице чемпионата Италии и могут считаться прямыми конкурентами, хотя на деле их положение сильно разнится.

«Россонери» занимают седьмую позицию, чёрно-зелёные — восьмую. Вот только разница между ними составляет аж восемь очков. У «Милана» 56 баллов, «Наполи» он уступает только по дополнительным показателям, да и до «Ромы» всего один пункт. При этом партенопейцы успели выиграть Кубок Италии, то есть в случае их попадания в топ-6 путёвку в Лигу Европы принесёт седьмая строчка.

«Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Уолкотт и Сигурдссон останутся с пустыми руками В шести предыдущих домашних матчах «клинки» набрали 16 из 18 возможных очков.

Иными словами, для попадания в еврокубки достаточно просто обойтись без провалов в заключительных турах. Сейчас «дьяволы» впервые за долгое время радуют болельщиков как результатами, так и качеством футбола. Ни одного поражения в восьми турах после рестарта первенства — это солидно.

Больше того — на указанном отрезке состоялись всего две осечки. Особенно обидными получились 2:2 на выезде с безнадёжным аутсайдером СПАЛ. Также были 2:2 в гостях у прямого конкурента «Наполи». Вот только в Неаполе подопечные Стефано Пиоли смотрелись хуже оппонента и зацепились только благодаря везению.

В остальном «Милан» чертовски хорош, списать удачную серию на слабый календарь не получится. Обыграны «Рома» (2:0), «Лацио» (3:0), «Ювентус» (4:2). Также досталось двум крепким середнякам — «Парме» (3:1) и «Болонье» (5:1). Игра даётся, движение на хорошем уровне, моменты создаются исправно.

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Адама Траоре и Хименес останутся в топ-6 АПЛ Лондонцы потерпели шесть поражений кряду с общим счётом 2:15.

А вот «Сассуоло» остался без побед в двух предыдущих турах, хотя имел всё необходимое. Сперва не смог дожать «Ювентус» в родных стенах (3:3), показывая куда более симпатичный футбол. А в субботу упустил победу над «Кальяри» (1:1): открыл счёт, остался в большинстве 48-й минуте. И умудрился пропустить в большинстве с единственного удара в створ.

Теперь шансы на еврокубки сугубо теоретические. До «Милана» целых восемь очков, то есть хозяев устроит только победа. Надо сказать, что подопечные Роберто де Дзерби показывают яркий футбол и не стесняются играть в атаку даже против грандов. «Милан» сейчас на ходу, так что зрелище должно получиться ярким.

Фактор своего поля не стоит переоценивать. Играть придётся без зрителей, а три предыдущих поединка на стадионе «Мапей» завершились в пользу «Милана». Мы бы выбирали между Х2 + обе забьют за 1.90, а также ИТБ 2 мяча «Милана» за 2.17. Пропускают хозяева много, а Чалханоглу, Ребич и Ибрагимович сейчас в огне.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан» 21 июля

«Сассуоло» не смог выиграть в двух предыдущих турах, шансы на еврокубки стали сугубо теоретическими. «Милан» тем временем набрал потрясающий ход: игра даётся, голов много, пришла уверенность. Защита у чёрно-зелёных часто ошибается, а три предыдущих выезда завершились для россонери победами. На наш взгляд, пару-тройку голов подопечные Пиоли оформят.

Ставка: ИТБ 2 гола «Милана» за 2.17.