«Лечче» — «Брешия». Прогноз: Лападула, Шахов и Маер помогут зайти коэффициенту 3.00

22 июля «Лечче» и «Брешия» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лечче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Брешии» оценён букмекерами коэффициентом 4.45.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Лечче» — «Брешия»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 22 июля «Лечче» — «Брешия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.
Анализ и прогноз матча Серии А «Лечче» — «Брешия» (22.07.2020)
Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались восемь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 35-го тура продолжится в среду, 22 июля, шестью матчами. Пять из них стартуют в 22:45 мск.
В Лечче местный одноимённый клуб на стадионе «Виа Дель Маре» сразится с «Брешией». И эта игра рискует стать одной из самых интересных в туре. Не по громкости вывески, разумеется. Она-то как раз более чем скучна. А по уровню значимости для соперников. Дело в том, что обе команды устроит только победа.
Речь о прямых конкурентах по борьбе за выживание, которые за четыре тура до окончания первенства находятся в зоне вылета и изо всех сил пытаются из неё выбраться. У «Брешии» всё совсем плохо: 24 очка и предпоследнее место в турнирной таблице Серии А, хуже только безнадёжный СПАЛ.
«Ласточки» отстают от спасительной 17-й строчки аж на девять очков, то есть шансы на спасение остаются сугубо теоретические. Не помогла даже волевая победа над СПАЛ в минувшем туре (2:1). Нужно одерживать четыре победы подряд и надеяться на полный провал «Дженоа».
Собственно, непосредственно по качеству футбола бело-голубые выглядят печально. Даже СПАЛ имел все шансы зацепиться. «Брешия» пропустила первой и забила победный мяч только на 93-й минуте. Больше того — клуб из Феррары на выезде создал заметно больше остроты, но пропустил два гола с трёх попаданий в створ.
«Лечче» вышел с карантина четырьмя поражениями подряд, зато потом хлопнул «Лацио» (2:1) и едва не дожал на выезде «Кальяри» (0:0). В двух предыдущих турах случились поражения, хотя грандов среди соперников не было. 1:3 от «Фиорентины» — это ещё ладно, а вот 1:2 от главного конкурента «Дженоа» рискуют дорого обойтись.
«Волки» имели заметно больше реальных возможностей отличиться, однако с реализацией категорически не заладилось. Даже с пенальти отличиться не вышло. Вдобавок ко всему решающий мяч они забили себе сами. И теперь отстают от генуэзцев на пять баллов, находясь на 18-й позиции.
Теперь нужно побеждать любой ценой, благо что расписание в оставшихся турах приятное — сплошь аутсайдеры да лишённые турнирной мотивации середняки. Начать предстоит с «Брешии». «Ласточки» ужасно выступают на выезде — в восьми предыдущих встречах они набрали всего одно очко.
«Лечче» на своём поле тоже не блещет, но всё же имеет три победы и пять ничьих в 17 матчах. Удивительно, что букмекеры ждут от команд высокой результативности, хотя высочайшая цена ошибки вполне может привести к закрытому футболу. Пропускают соперники действительно очень много, да только проблемы с созиданием есть у обеих сторон.
Статистика очных встреч подтверждает это ощущение: за последние два сезона команды встречались трижды, ни разу не преодолев отметку в три мяча (3:0, 0:1 и 2:1). 1Х + тотал меньше 3.5 мяча идёт за крепкий коэффициент 2.18, а любители рисковать могут проверить П1 + тотал меньше 3.5 гола за дивную тройку.
Прогноз и ставки на матч Серии А «Лечче» — «Брешия» 22 июля
Соперники находятся в зоне вылета, реальные шансы на выживание останутся только в случае победы. «Брешия» ужасно выступает на выезде — всего одно очко в восьми предыдущих матчах. «Лечче» справедливо идёт фаворитом. Большого количества голов не ждём из-за высокой цены ошибки. Скорее всего, команды будут действовать аккуратнее и дело ограничится двумя-тремя мячами.
Ставка: победа «Лечче» + тотал меньше 3.5 мяча за 3.00.
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