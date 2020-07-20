«Лечче» — «Брешия». Прогноз: Лападула, Шахов и Маер помогут зайти коэффициенту 3.00

Только победа оставит соперникам шансы на сохранение прописки в Серии А.

22 июля «Лечче» и «Брешия» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лечче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Брешии» оценён букмекерами коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Лечче» — «Брешия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 22 июля «Лечче» — «Брешия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча Серии А «Лечче» — «Брешия» (22.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Сассуоло» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Чалханоглу и Тео не повторят ошибок «Ювентуса» «Россонери» набрали сумасшедший ход, победа обеспечит им путёвку в Лигу Европы.

С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались восемь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 35-го тура продолжится в среду, 22 июля, шестью матчами. Пять из них стартуют в 22:45 мск.

В Лечче местный одноимённый клуб на стадионе «Виа Дель Маре» сразится с «Брешией». И эта игра рискует стать одной из самых интересных в туре. Не по громкости вывески, разумеется. Она-то как раз более чем скучна. А по уровню значимости для соперников. Дело в том, что обе команды устроит только победа.

Речь о прямых конкурентах по борьбе за выживание, которые за четыре тура до окончания первенства находятся в зоне вылета и изо всех сил пытаются из неё выбраться. У «Брешии» всё совсем плохо: 24 очка и предпоследнее место в турнирной таблице Серии А, хуже только безнадёжный СПАЛ.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола отведёт душу после кошмара с «Арсеналом» В последних семи встречах с «шершнями» «горожане» имеют семь побед с общим счётом 33:3.

«Ласточки» отстают от спасительной 17-й строчки аж на девять очков, то есть шансы на спасение остаются сугубо теоретические. Не помогла даже волевая победа над СПАЛ в минувшем туре (2:1). Нужно одерживать четыре победы подряд и надеяться на полный провал «Дженоа».

Собственно, непосредственно по качеству футбола бело-голубые выглядят печально. Даже СПАЛ имел все шансы зацепиться. «Брешия» пропустила первой и забила победный мяч только на 93-й минуте. Больше того — клуб из Феррары на выезде создал заметно больше остроты, но пропустил два гола с трёх попаданий в створ.

«Лечче» вышел с карантина четырьмя поражениями подряд, зато потом хлопнул «Лацио» (2:1) и едва не дожал на выезде «Кальяри» (0:0). В двух предыдущих турах случились поражения, хотя грандов среди соперников не было. 1:3 от «Фиорентины» — это ещё ладно, а вот 1:2 от главного конкурента «Дженоа» рискуют дорого обойтись.

«Филадельфия» — «Орландо». Прогноз: Нани и Маурисио Перейра выйдут на первый план в MLS «Львы» уже обыграли клуб Дэвида Бекхэма и «Нью-Йорк Сити».

«Волки» имели заметно больше реальных возможностей отличиться, однако с реализацией категорически не заладилось. Даже с пенальти отличиться не вышло. Вдобавок ко всему решающий мяч они забили себе сами. И теперь отстают от генуэзцев на пять баллов, находясь на 18-й позиции.

Теперь нужно побеждать любой ценой, благо что расписание в оставшихся турах приятное — сплошь аутсайдеры да лишённые турнирной мотивации середняки. Начать предстоит с «Брешии». «Ласточки» ужасно выступают на выезде — в восьми предыдущих встречах они набрали всего одно очко.

«Лечче» на своём поле тоже не блещет, но всё же имеет три победы и пять ничьих в 17 матчах. Удивительно, что букмекеры ждут от команд высокой результативности, хотя высочайшая цена ошибки вполне может привести к закрытому футболу. Пропускают соперники действительно очень много, да только проблемы с созиданием есть у обеих сторон.

«Аталанта» — «Болонья». Прогноз: Малиновский, Пашалич и Сапата сделают заявку на 2-е место «Богиня» одержала шесть побед подряд на своём поле, а «Болонье» уже ничего не надо.

Статистика очных встреч подтверждает это ощущение: за последние два сезона команды встречались трижды, ни разу не преодолев отметку в три мяча (3:0, 0:1 и 2:1). 1Х + тотал меньше 3.5 мяча идёт за крепкий коэффициент 2.18, а любители рисковать могут проверить П1 + тотал меньше 3.5 гола за дивную тройку.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лечче» — «Брешия» 22 июля

Соперники находятся в зоне вылета, реальные шансы на выживание останутся только в случае победы. «Брешия» ужасно выступает на выезде — всего одно очко в восьми предыдущих матчах. «Лечче» справедливо идёт фаворитом. Большого количества голов не ждём из-за высокой цены ошибки. Скорее всего, команды будут действовать аккуратнее и дело ограничится двумя-тремя мячами.

Ставка: победа «Лечче» + тотал меньше 3.5 мяча за 3.00.