По стопам Хабиба. Ставки букмекеров на новый бой чемпиона UFC Петра Яна

Что ждет нового чемпиона? Интервью с Ургантом и Собчак, а может, бой с Макгрегором?

Российскому бойцу Петру Яну понадобилось всего 7 боев, чтобы стать чемпионом UFC. Победив легендарного Жозе Альдо, Ян завоевал чемпионский титул. Что ждёт россиянина дальше? Отвечают букмекеры!

Следующий соперник Яна – Стерлинг?

Не успел Петр Ян примерить на себя звание чемпиона, а его уже завалили вопросами о том, кто будет следующим соперником. И сам россиянин, и его менеджер Саят Абдрахманов осторожно высказались о возможном бое против американца Алджемейна Стерлинга.

«Я думаю, что Стерлинг. Он побил многих, кто был на хороших позициях. Он заслуживает этот бой», — сказал Ян на пресс-конференции.

Кстати, сам Стерлинг высоко оценил действия Яна во время боя с Альдо и признался, что ему не терпится выйти в октагон против россиянина. По оценке букмекеров, Стерлингу не стоит этого делать. Он не фаворит возможного боя. Поставить на то, что победит Петр Ян, можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на победу Стерлинга можно за 2.60 (37%). На счету американца 22 боя, 19 из них он выиграл.

По словам менеджера бойца, Яну интересен в медийном плане поединок против Коди Гарбрандта. Аналитики оценивают перспективы чемпиона в этом возможном бою радужно. Сделать ставку на победу Яна можно с коэффициентом 1.18. Это примерно 81% вероятности. Поставить на Гарбрандта можно за 5.00 (19%).

Петр Ян получил шанс на чемпионский бой после того, как о завершении карьеры заявил Генри Сехудо. Букмекеры принимают ставки на то, что Сехудо решит вернуться в октагон и проведёт бой с Яном. Тут уже шансы россиянина не так высоки. Поставить на победу Сехудо можно за 1.68 (58%). Сделать ставку на успех Яна можно за 2.20 (42%).

Самое интересное предложение – возможный бой Яна с Конором Макгрегором. Букмекеры предлагают коэффициент 25.00 (4%) на то, что бойцы сразятся до конца 2020 года. Выглядит малореальным, но Конор приучил нас к экстравагантным поступкам!

Кстати, сейчас Яна отстранили от боёв на месяц. Ограничения ввели врачи. Они также рекомендовали россиянину тренироваться без контакта в ближайшие три недели. Но сейчас только июль, поэтому букмекеры считают, что россиянин ещё выйдет в октагон в этом году. Поставить на это можно за 1.50 (60%). Сделать ставку на то, что мы не увидим Петра в 2020 году на защите титула, можно за 2.50 (40%).

Ян не будет менять вес

Ян – второй российский чемпион UFC после Хабиба Нурмагомедова. Если о бойце из Дагестана знает без преувеличения весь мир, то Петр Ян – новое имя для многих. Букмекеры принимают ставки на то, что произойдёт с российским чемпионом в 2020 году.

К примеру, можно поставить на то, что Ян решит сменить весовую категорию. Для чего это нужно? Чтобы попробовать завоевать титул в другой весовой категории. Букмекеры предлагают на такое развитие событий коэффициент 2.00 (48%). Поставить на то, что Ян останется в своём весе, можно за 1.75 (52%). Менеджер россиянина склоняется именно к такому варианту.

«Дивизион переполнен претендентами. 61 кг — идеальная весовая категория для Петра. В 57 кг смысла опускаться нет, убивать себя сгонкой веса. В 66 кг драться, не гоняя вес, тоже смысла нет. Думаю, сейчас публике интересны чемпионы, которые защищают пояс в своей категории, которые пытаются стать доминирующими чемпионами и сосредотачиваются на одном дивизионе. Переходы не интересны ни нам, ни публике, ни UFC», — подчеркнул Саят Абдрахманов.

Зато весьма вероятно то, что Ян проведёт в 2020 году турнир по ММА на территории России. Шансы – 50%, то есть коэффициенты на то, что это случится и не случится, равны. По 1.87. Идея отличная, и думаем, Пётр её с радостью поддержал бы, но есть проблемы с эпидемиологической ситуацией в регионах. От этого и стоит отталкиваться в выборе ставки.

Кому Петр Ян даст интервью? Ургант, Дудь, Собчак – выбирайте!

Да, Ян пока не так популярен, как Хабиб Нурмагомедов, но наверняка в ближайшее время мы часто будем видеть его лицо в телевизоре. Букмекеры предлагают ставки на то, кому российский боец даст интервью в 2020 году.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у передачи «Вечерний Ургант». Поставить на то, что Ян окажется её героем до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.87 (50% вероятности).

А вот шансы Юрия Дудя и Ксении Собчак обстоятельно поговорить с российским чемпионом UFC букмекеры оценивают ниже. Поставить на то, что в 2020 году Петр Ян даст интервью Дудю или Собчак, можно с коэффициентом 2.50 (39% вероятности).

Да, Яну придётся привыкать к повышенному вниманию. Но кажется, это куда легче, чем побить Жозе Альдо. Ждём новых побед россиянина!