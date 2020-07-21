«Уфа» — «Арсенал». Прогноз: Луценко и Ломовицкий не пустят Евсеева на седьмое место в РПЛ

22 июля «Уфа» и «Арсенал» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Арсенал»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 22 июля «Уфа» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (22.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы ещё 19 июля, а теперь подошёл к логическому завершению. Позади остались семь полных туров, клубам предстоит провести ещё по одному поединку, а затем уйти в короткий отпуск. Исправлять ошибки уже поздно, пора собирать камни.

«Аталанта» — «Болонья». Прогноз: Малиновский, Пашалич и Сапата сделают заявку на 2-е место «Богиня» одержала шесть побед подряд на своём поле, а «Болонье» уже ничего не надо.

Интриг практически не осталось, ответы на все основные вопросы уже известны. «Зенит» давно гарантировал себе титул, «Локомотив» занял второе место, а «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» попали в топ-5. «Оренбург» отправился в ФНЛ и может рассчитывать разве что на депутатов Госдумы, «Крылья Советов» оказались 15-ми и будут ждать решения «Химок».

Оставалась надежда на упорную борьбу за шестую строчку. Дело в том, что при победе «Зенита» в Кубке России она выведет в квалификацию Лиги Европы. Шансы на подобный расклад крайне велики, ведь в финальном матче сине-бело-голубым будут противостоять всё те же «Химки».

Однако и тут развязка произошла досрочно. «Динамо» хлопнуло «Краснодар» в перенесённом матче 23-го тура РПЛ, гарантировав себе шестое место. Из-за этого в последнем туре будет много практически товарищеских игр. «Уфа» и «Арсенал», например, идут сразу за бело-голубыми, но выше уже не поднимутся.

«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Артета выкинут Грилиша с Рейной из АПЛ Лондонский клуб имеет семь побед кряду над бирмингемцами с общим счётом 23:3.

Соперники набрали по 37 очков, до «Динамо» четыре пункта. Туляки находятся выше только по дополнительным показателям, так как в первом круге они оказались сильнее (1:0). Отрыв от зоны вылета вообще составляет девять баллов. По сути нас ждёт очная встреча за седьмую позицию, которая достанется победителю.

«Уфа» пару туров назад замыкала топ-6, но дальше на фоне проблем с коронавирусом не смогла рассчитывать сразу на нескольких футболистов основного состава. И набрала всего одно очко в двух турах — немного недотерпела на выезде с «Локомотивом» (1:1), а затем уступила «Динамо» (0:1).

«Арсенал» после отставки Игоря Черевченко приободрился и добыл три победы в четырёх предыдущих турах. Пострадали всё то же «Динамо» (1:0), а также «Тамбов» (2:1) и «Урал» (3:1). Но слишком многое было потеряно раньше — серия из пяти поражений в марте-июне не позволила зацепиться за еврокубки.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола отведёт душу после кошмара с «Арсеналом» В последних семи встречах с «шершнями» «горожане» имеют семь побед с общим счётом 33:3.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям, что в первую очередь связано с кадровыми проблемами «горожан». Скорее всего, им вновь предстоит играть полуторным составом. Разумеется, это повышает шансы гостей. К тому же «канониры» забивали «Уфе» в четырёх предыдущих встречах, что само по себе непросто.

Если вы любите надёжные варианты, рассмотрите ИТБ 1 гола «Арсенала» за 1.61. Ставка посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.93. Подопечные Вадима Евсеева не пропускают много даже в ослабленном состоянии, но и сами больше одного мяча забивают только по праздникам.

Статистика на нашей стороне. В элитном дивизионе соперники встречались девять раз, во всех случаях забивалось не более трёх голов. При этом в четырёх последних случаях туляки не проигрывали.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Арсенал» 22 июля 2020 года

Туляки после смены тренера приободрились, добыв три победы в четырёх турах. «Уфа» на фоне проблем с коронавирусом вынуждена играть без нескольких футболистов основы, а скамейка тут довольно короткая. Шансы гостей как минимум не ниже, да и статистика очных встреч говорит в пользу «канониров» — ни одного поражения в четырёх предыдущих поединках.

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

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