«Парма» — «Наполи». Прогноз: Мертенс и Гаттузо продолжат печальную серию Жервиньо

22 июля «Парма» примет «Наполи» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Парма» — «Наполи» 22 июля

Букмекеры считают, что матч Серии А «Парма» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.31. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча Серии А «Парма» — «Наполи» (22.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 20 июля завершился 34-й тур, а уже на следующий день стартует 35-й. В среду состоятся шесть матчей, в том числе и «Парма» — «Наполи».

«Сассуоло» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Чалханоглу и Тео не повторят ошибок «Ювентуса» «Россонери» набрали сумасшедший ход, победа обеспечит им путёвку в Лигу Европы.

«Парма» в прошлом матче на своём поле потерпела ещё одно поражение, ставшее шестым за девять проведённых после паузы туров. На этот раз обидчиком выступила «Сампдория», которая сейчас весьма хороша (2:3). Любопытно тут то, что после первого тайма хозяева вели в счёте 2:0, но провалили вторую половину встречи.



Из-за неудачной серии «крестоносцы» спустились в турнирной таблице чемпионата Италии на 14-е место. Сейчас у них ровно 40 очков и вполне безопасное положение. О чем-то большем давно думать не приходится, но отрыв от зоны вылета за четыре тура до конца сезона составляет 11 пунктов.



«Наполи» в матче прошлого тура у себя дома набрал дежурные три очка, обыграв скромный «Удинезе» (2:1). Гости даже открыли счёт на 22-й минуте, но ответ хозяев не заставил ждать — через девять минут счёт стал равным. Вырвать победу удалось в самом конце, забив уже в добавленное ко второму тайму время.

«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Артета выкинут Грилиша с Рейной из АПЛ Лондонский клуб имеет семь побед кряду над бирмингемцами с общим счётом 23:3.

Победа неаполитанцев не позволила главному преследователю «Милану» поднять выше в турнирной таблице. Они по-прежнему занимают шестое место, набрав 56 очков. Правда, смысла большого это не несёт, поскольку команда из Неаполя уже гарантированно примет участие в Лиге Европы, так как выиграла Кубок Италии.



Так что отстаётся просто доигрывать чемпионат в свою удовольствие, попутно готовясь к ответному поединку 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который запланирован на 8 августа. Как мы помним, первая встреча завершилась со счетом 1:1, то есть ничего ещё не ясно.



Ну а теперь «Наполи» предстоит выезд к «Парме», которая в последнее время, откровенно говоря, хромает. За семь последних туров жёлто-синие добыли всего один балл. Всё же нехватка турнирной мотивации сказывается, слишком часто не хватает совсем чуть-чуть.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола отведёт душу после кошмара с «Арсеналом» В последних семи встречах с «шершнями» «горожане» имеют семь побед с общим счётом 33:3.

Единственная ничья пришлась на «Болонью» (2:2), которая в том матче завалила концовку и пустила два мяча в добавленное ко второму тайму время. В остальных шести случаях «крестоносцы» потерпели шесть поражений с общим счётом 8:15. То есть почти все они состоялись с минимальной разницей в счёте.

Стоит также обратить внимание и на гостевую. статистику неаполитанцев. За 17 выездов в текущем сезоне они потерпели всего лишь четыре поражения и по показателю набранных очков входят в топ-5 Серии А. Однако навязать борьбу у «Пармы» будут шансы.



Дело в том, что свой гол в среднем за игру она имеет, хотя это в последнее время не помогает достичь результата. А подопечные Дженнаро Гаттузо в среднем за поединок один раз пропускают, хотя за последние 11 туров проиграли лишь однажды. А на таком фоне логично подумать над комбинированной ставкой обе забьют + Х2, за которую предлагают коэффициент 1.98.

«Спортинг» — «Витория Сетубал». Прогноз: лиссабонцы оставят экс-клуб Крицюка без медалей «Львы» одержали восемь побед в восьми предыдущих домашних матчах с «Виторией».

Статистика личных встреч на нашей стороне. В предыдущих восьми очных противостояниях в Парме «Наполи» не проигрывал. При этом в шести из этих восьми случаев забивали и те, и другие.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Парма» — «Наполи» 22 июля 2020 года

«Наполи» входит в топ-5 Серии А по заработанным баллам в гостях, а «Парма» сейчас на спаде. Однако навязать борьбу жёлто-синие способны. Дело в том, что, несмотря на неутешительные результаты они непременно забивают свой гол в среднем за игру. У неаполитанцев же ситуация противоположная — они пропускают в среднем за встречу гол, но за последние 11 туров проиграли лишь однажды. На таком фоне можно подумать над ставкой с коэффициентом возле двойки.



Ставка: обе забьют + «Наполи» не проиграет за коэффициент 1.98.