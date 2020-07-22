«Ливерпуль» — «Челси» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 22 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 22 июля.

На что ставить в футболе 22 июля

РПЛ завершает сезон. Сегодня пройдут 7 матчей заключительного тура. 7 – потому что игра между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса в составе гостей. Бывает.



Из интриг – получится ли у ЦСКА отнять третье место у «Краснодара»? Команде Гончаренко нужно обыгрывать «Тамбов» и надеяться на то, что южане потеряют очки в матче с «Ахматом». Московский «Спартак» может занять самое низкое для себя место за всю историю выступлений в РПЛ. Это случится, если команда Доменико Тедеско проиграет «Рубину», а «Урал» победит немотивированный «Локомотив». Кроме того, «Ростов» примет «Зенит», «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Уфа» — с «Арсеналом». Все матчи начнутся в 19:00 мск.



В АПЛ «Ливерпуль» примет «Челси», это главный матч дня. Лондонцы ведут борьбу за 3-е место, пока они на одно очко опережают «МЮ». Команда Сульшера может как минимум на пару часов обойти «аристократов», если обыграет «Вест Хэм», эта игра начнётся в 20:00 мск. «Ливерпуль» и «Челси» начнут играть в 22:15.



Кроме того, сразу 6 матчей запланированы в итальянской Серии А. Наиболее интересные – «Парма» — «Наполи» и «Интер» — «Фиорентина». Также можно обратить внимание на последний тур английского Чемпионшипа, матчи чемпионатов Дании, Латвии, Словении и MLS.

Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 22 июля

Сезон в профессиональном хоккее завершён. За исключением НХЛ, сезон в которой возобновится уже через неделю. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 22 июля

НБА начинает предсезонные матчи! Сегодня нас ждут две встречи: начиная с 22:00 мск «Клипперс» сыграют с «Орландо», а спустя полчаса начнут свой поединок «Денвер» и «Вашингтон». Из баскетбольных чемпионатов также можно поставить на игры в Китае и Новой Зеландии.

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!



Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи.



Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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