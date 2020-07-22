«Сампдория» — «Дженоа». Прогноз: Кришито, Пандев и Перин не дождутся помощи от Раньери

«Сампдория» уже решила все задачи на сезон, но впереди «фонарное дерби».

22 июля «Сампдория» и «Дженоа» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Сампдории» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех «Дженоа» оценён букмекерами коэффициентом 3.06.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Дженоа»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 22 июля «Сампдория» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча Серии А «Сампдория» — «Дженоа» (22.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались восемь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 35-го тура продолжится в среду, 22 июля, шестью матчами. Пять из них стартуют в 22:45 мск.

Битва «Сампдории» и «Дженоа» рискует стать украшением тура, хотя обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Дело в том, что речь о «фонарном дерби» — матче двух клубов из Генуи. Хозяев и гостей тут нет, поскольку оба клуба проводят домашние встречи на стадионе «Луиджи Феррарис», а в Серии А сейчас играют без зрителей.

«Сампдория» оказалась великолепно готова к возобновлению первенства. В шести предыдущих турах она одержала пять побед. Единственное — все соперники находятся в нижней половине турнирной таблицы. «Лечче» (2:1), СПАЛ (3:0), «Удинезе» (3:1), «Кальяри» (3:0) и «Парма» (3:2). И всё же достижение внушительное.

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Единственная осечка случилась с «Аталантой», которая набрала страшный ход и недавно чудом не сумела победить «Ювентус». Даже на фоне клуба из Бергамо подопечные Клаудио Раньери смотрелись очень достойно. Собственно, они удерживали нули на табло вплоть до 75-й минуты, но всё же недотерпели.

Тем не менее задача-минимум на сезон уже выполнена. «Блучеркьяти» набрали 41 очко и занимают 12-е место в чемпионате Италии, оторвавшись от зоны вылета на 12 пунктов. Прописка в элитном дивизионе сохранена, а потому оставшиеся туры превращаются в формальность.

Вроде бы «Дженоа» очки сейчас гораздо нужнее, а в конце сезона в такой ситуации зачастую выигрывает более мотивированный клуб. «Грифоны» добыли две победы в трёх предыдущих турах, но всё равно располагаются на 17-й строчке и не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку опережают «Лечче» всего на четыре балла.

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Но есть проблема — речь идёт о дерби, а потому у «Сампдории» вряд ли возникнут проблемы с мотивацией. Подложить свинью заклятому сопернику и устроить ему жаркое окончание сезона всегда приятно, а по уровню исполнителей и качеству футбола «дория» сейчас смотрится никак не хуже.

Очные встречи традиционно получаются крайне упорными, а в последнее время ещё и малорезультативными. В шести предыдущих случаях забивалось не более двух мячей, а ставка «обе забьют — нет» не доехала лишь однажды. В принципе, можно не мудрить и проверить эти варианты.

На тотал меньше 2.5 гола букмекеры дают прекрасный коэффициент 2.04, а на «обе забьют — нет» — ещё более сочные 2.17. Любители рисковать могут рассмотреть комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.65. Она тоже доезжала в шести предыдущих очных встречах.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Дженоа» 22 июля

«Сампдория» одержала пять побед в шести предыдущих турах, уступив только огненной «Аталанте». Задача не сезон решена, но впереди генуэзское дерби, так что проблемы с мотивацией вряд ли возникнут. «Дженоа» борется за выживание, очки ему гораздо нужнее. Проверим тотал меньше 2.5 мяча за 2.04 — эта ставка заходила в шести предыдущих очных встречах.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.