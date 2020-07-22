«Торино» — «Верона». Прогноз: Белотти, Ансальди и Борини помогут зайти коэффициенту 3.50

22 июля «Торино» и «Верона» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Торино» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Торино» — «Верона»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 22 июля «Торино» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча Серии А «Торино» — «Верона» (22.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались восемь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 35-го тура продолжится в среду, 22 июля, шестью матчами. Пять из них стартуют в 22:45 мск.

В Турине местный «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» будет выяснять отношения с «Вероной». Обе команды после рестарта сезона выглядят далеко не лучшим образом, но в целом с поставленными задачами справляются. Правда, мотивацию сохраняет только одна из сторон.

«Мастифы» долгое время находились неподалёку от зоны еврокубков, однако в восьми поединках летней части первенства добыли всего одну победу (3:2 с «Пармой»). Плюс три поражения и четыре ничьи. Понятно, что с такими результатами всерьёз претендовать на попадание в Лигу Европы сложно.

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Теперь жёлто-синие фактически доигрывают сезон. Надо отметить, что делают они это более чем достойно. В четырёх предыдущих турах удалось остановить «Интер» (2:2) и «Аталанту» (1:1), да и «Фиорентина» сейчас неплоха (1:1). Также было поражение от «Ромы» со счётом 1:2, но там преимущество римлян оказалось внушительным.

«Верона» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 45 очков. До зоны еврокубков 11 баллов — формально шансы ещё не потеряны, но всем уже понятно, что попасть в топ-7 не получится. А прописку в элитном дивизионе клуб давно сохранил.

Об этом же мечтает и «Торино». С качеством футбола и стабильностью здесь большие проблемы. Спасают два фактора. Первый — Андреа Белотти, у которого семь голов и одна результативная передача в восьми предыдущих турах. Сумасшедший показатель. И второй — своё поле.

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На выезде туринцы не набирали очки аж с 5 января, с тех потерпев восемь поражений. Зато в родных стенах в пяти предыдущих матчах удалось накопить 10 баллов. Единственное поражение состоялось от «Лацио» (1:2). Затем «быки» последовательно разобрались дома с «Брешией» (3:1) и «Дженоа» (3:0).

Тем самым они практически гарантировали себе спокойное завершение сезона. 17 очков, 15-е место в турнирной таблице, восемь пунктов отрыва от «Лечче». Достаточно просто избежать провала в оставшихся турах, чтобы финишировать в районе 15-17-й позиции. Игра с немотивированной «Вероной» — хороший шанс сделать ещё один шажок вперёд.

Лобовая ничья за 3.50 выглядит невероятно соблазнительно. Во-первых, этот результат полностью устроит обе стороны. Во-вторых, статистика очных встреч пестрит мирными исходами — в пяти из девяти поединков победитель не определялся. «Верона» смотрится сильнее, зато «Торино» хорош на своём поле. Риск кажется оправданным.

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Вариант попроще — обе забьют за 1.67. Эта ставка доезжала в пяти из шести последних личных встреч. Да и вообще «мастифы» много забивают и достаточно пропускают. Достаточно взглянуть на их результаты — 3:3, 3:2, 0:2, 2:2, 1:1, 1:2 и 1:1. Забить не получилось только «Брешии», где много выручал Йессе Йоронен.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Верона» 22 июля 2020 года

«Торино» практически обеспечил себе сохранение прописки в элите, а «Вероне» уже ничего не надо. Даже странно, что на лобовую ничью при таких условиях дают дивный коэффициент 3.50. Мирный исход устроит обе стороны, а главное — он случался в пяти из девяти предыдущих очных встреч. Рискнём.

Ставка: ничья за 3.50.