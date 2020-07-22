«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз: Роналду обгонит Иммобиле и приблизит туринцев к скудетто

В шести предыдущих очных встречах «Ювентус» побеждал с разницей не менее чем в два мяча.

23 июля «Удинезе» и «Ювентус» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Удинезе» оценён букмекерами коэффициентом 6.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Ювентус»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 23 июля «Удинезе» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.35.

Анализ и прогноз матча Серии А «Удинезе» — «Ювентус» (23.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались восемь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 35-го тура завершится в четверг, 23 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 20:30 мск.

В Удине местный «Удинезе» на стадионе «Дачия Арена — Фриули» будет выяснять отношения с «Ювентусом». Разумеется, соперники находится на противоположных полюсах турнирной таблицы и имеют абсолютно разные задачи. Важнее другое — обе стороны близки к тому, чтобы их выполнить.

Туринцы как обычно ведут борьбу за скудетто. Хотя фактически борьба осталась позади, теперь всё полностью в руках действующего чемпиона Италии. 80 очков и чистое первое место в Серии А. Идущая второй «Аталанта» отстаёт на шесть очков и свой матч в 35-м туре уже провела, а замыкающий тройку «Интер» находится аж в восьми пунктах.

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Защита титула кажется делом техники, особенно на фоне приятного календаря. В трёх ближайших турах предстоит сразиться с тремя представителями нижней половины турнирной таблицы. А на десерт осталась проблемная «Рома». Если всё пойдёт нормально, к тому моменту всё будет кончено.

Накануне туринцы прервали неудачную серию, окончательно выбросив из чемпионской гонки «Лацио» (2:1). Несмотря на минимальную разницу в счёте, по факту преимущество Роналду и партнёров оказалось солидным. При нормальной реализации они вполне могли бы забить четыре-пять мячей.

Теперь предстоит выезд в Удине. У подопечных Луки Готти сезон складывается без блеска, но вполне терпимо. В трёх предыдущих турах удалось разжиться одним очком, хотя там и соперники были в порядке. Резко добавившая «Сампдория» (1:3), «Лацио» (0:0) и «Наполи» (1:2). В Неаполе для ничейного результата не хватило считанных секунд.

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Тем не менее положение остаётся устойчивым. 36 очков в 34 турах, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, семь баллов отрыва от зоны вылета. Сохранение прописки в элите ещё не гарантировано, и всё же шансы высоки. Правда, в четверг зацепиться вряд ли удастся.

Дело в том, что в последнее время «Удинезе» стал для «Ювентуса» любимым клиентом. Шесть поражений подряд, каждое — минимум с разницей в два мяча. Понятно, что сейчас туринцы выглядят не лучшим образом и стабильностью не отличаются, но разница в уровне исполнителей колоссальна. Для успеха этого должно хватить.

Кроме того, у гостей есть сверхмотивированный Криштиану Роналду, бьющийся с Чиро Иммобиле за звание лучшего бомбардира Серии А. На счету каждого из нападающих по 30 мячей. П2 с форой (-1) идёт за достойный коэффициент 2.05. Если вы доверяете статистике, подумайте о П2 с форой (-1.5) за 2.63.

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На гол Роналду дают всего лишь 1.60, зато шансы на проход велики. Оборона у «Удинезе» далеко не самая плохая в чемпионате Италии, но от «Ювентуса» она стабильно получает не меньше двух пробоин.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Ювентус» 23 июля

Туринцы в прошлом туре по делу одолели «Лацио» и стали ещё ближе к долгожданному скудетто. «Удинезе» в последние годы превратился в любимого клиента действующего чемпиона — шесть побед в очных встречах подряд, все с разницей в два мяча и больше. Не будем мудрить, проверим П2 с форой (-1) за 2.05.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.05.