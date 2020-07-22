Роберт Уиттакер — Даррен Тилл. Прогноз на UFC: Горилла выйдет на титульный бой с Адесаньей

Бой Роберт Уиттакер — Даррен Тилл состоится 26 июля 2020 года. Поединок в средней весовой категории станет главным событием турнира UFC on ESPN 14. Начало — не ранее 7:00 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Уиттакера: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.85, успех Тилла идёт за 1.97. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя Уиттакер — Тилл UFC on ESPN 14 (26.07.2020)

UFC набирает обороты после пандемии, в ближайшие выходные состоится уже четвёртый турнир на Бойцовском острове в Абу-Даби. Кард у UFC on ESPN 14 крепкий: пара-тройка громких афиш и ещё несколько бодрых боёв с участием не самых известных широкому кругу, но определённо имеющих потенциал спортсменов.

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В главном поединке основного карда сойдутся Роберт Уиттакер и Даррен Тилл. Речь идёт о среднем весе, оба бойца находятся на хорошем счету и имеют достойный послужной список. Достаточно сказать, что один из них возглавляет официальный рейтинг претендентов, а второй замыкает пятёрку сильнейших.



Уиттакеру всего 29 лет, по меркам смешанных единоборств это не возраст. А позади уже огромный путь. Новозеландец не проигрывал четыре года и выдал два убойных сражения с Йоэлем Ромеро. Оба раза победил решением судей (в первом случае единогласным, во втором — раздельным, и это было сомнительно).



А дальше начались травмы, которые наложились на непростой период в жизни. Всё завершилось брутальным нокаутом от Исраэля Адесаньи — Жнец напропускал во втором раунде и рухнул. Затем приостановил карьеру, но ненадолго. Не прошло и года, а Уиттакер возвращается в октагон.

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Соперник чертовски опасный. Даррен Тилл выступает в UFC с 2015 года, спустя шесть боёв он вышел на титульник с Тайроном Вудли, но попался во втором раунде на удушающий приём. Потом улетел в нокаут от Хорхе Масвидаля и решил вернуться в средний вес, в котором не выступал аж с 2014 года.



Получилось замечательно: сходу удалось победить крепкого Келвина Гастелума, который до этого бился с Адесаньей за временный титул. Тилл предпочитает стойку, удар у него поставлен — резкий, мощный. В партер предпочитает не соваться, поскольку чувствует себя там менее уютно.



Уиттакер более универсальный боец, проблема заключается в мотивации. Роберт сам признавался, что в последний раз был собой в первом поединке с Ромеро. Который, если что, состоялся более трёх лет назад. А затем Жнец добавил, что идёт на бой против Тилла дабы повеселиться, да и вообще не хочет думать о давлении.

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У британца никаких проблем с мотивацией нет, переход в средний вес способен придать ему импульс. Уроженец Ливерпуля по прозвищу Горилла в открытую задирает непобедимого Исраэля Адесанью. Победа над Робертом выведет его на титульный бой. Там шансов будет совсем немного, но это уже вопрос будущего.

На пике новозеландец был более чем хорош, с этим трудно поспорить. Вот только проблемы с мотивацией, затяжная депрессия и огромное количество тараканов в голове вызывают серьёзные сомнения в том, что он будет выглядеть лучше, чем в двух предыдущих поединках. На таком фоне победа Тилла за 1.97 смотрится очень соблазнительно.



Любители рисковать могут подумать о победе Тилла в 4-5 раундах или по очкам за отличный коэффициент 3.50. Предпосылок для быстрого нокаута немного: Даррен редко форсирует события, а непонятное состояние соперника только увеличивает вероятности долгой разведки. Формат у боя пятираундовый, так что торопиться некуда.

Прогноз на бой UFC Роберт Уиттакер — Даррен Тилл 26 июля 2020

Уиттакер сам признавался, что в двух предыдущих боях не был собой. За его плечами брутальный нокаут от Хорхе Масвидаля, приостановка карьеры и депрессия. Состояние новозеландца вызывает сомнения, а Тилл после возвращения в средний вес получил импульс. Мотивация серьёзнейшая — победа выведет британца на титульный бой с Адесаньей.



Ставка: победа Тилла в 4-5 раундах или по очкам за 3.50.