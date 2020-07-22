Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон. Прогноз: Мучитель отправит бразильца на пенсию

Бой Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон состоится 26 июля 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории состоится в рамках турнира UFC on ESPN 14. Начало — не ранее 6:00 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Густафссона: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.29, успех Вердума идёт за 3.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя Вердум — Густафссон UFC on ESPN 14 (26.07.2020)

UFC набирает обороты после пандемии, в ближайшие выходные состоится уже четвёртый турнир на Бойцовском острове в Абу-Даби. Кард у UFC on ESPN 14 крепкий: пара-тройка громких афиш и ещё несколько бодрых боёв с участием не самых известных широкому кругу, но имеющих потенциал спортсменов.

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В одном из поединков основного карда сойдутся Фабрисиу Вердум и Александр Густафссон. Вывеска классная (особенно для неномерного ивента), хотя на деле оба спортсмена переживают непростой период. Разумеется, никаких титулов на кону не будет: бразилец 14-й в рейтинге претендентов, швед — седьмой.



Собственно, карьера Вердума вплотную приблизилась к закату. Битвы с братьями Емельяненко, Алистаром Оверимом, Андреем Орловским, Жуниором дос Сантосом, Кейном Веласкесом и Стипе Миочичем остались далеко позади. Ему уже 42 года, а два предыдущих боя завершились поражениями.



Также были проблемы с допингом (дисквалификация на два года, которую потом сократили), несколько скандалов и печальное возвращение. В 2018 году Фабрисиу проиграл в четвёртом раунде Александру Волкову, вернуться в октагон получилось только 9 мая 2020 года.

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И вот это была уже настоящая катастрофа. Вердум без вариантов уступил заслуженному ветерану ММА Алексею Олейнику на UFC 249, выглядев просто кошмарно. Россиянин победил даже без любимого партера, просто перестреляв оппонента в стойке. Отсюда и идёт коэффициент 3.75 на победу над Густафссоном.



Если Вердум хотя бы немного не улучшил уровень кондиций за 2,5 месяца, никаких шансов не будет. Сам швед, впрочем, тоже далеко не на пике: в декабре 2018 года он вышел на реванш с Джоном Джонсом, на кону стоял титул чемпиона в полутяжёлом версии. Борьбы не получилось — в третьем раунде американец уложил оппонента в нокаут.



Спустя полгода Мучитель перед родными болельщиками в Стокгольме проиграл не самом мощному Энтони Смиту, попавшись на удушающий приём в четвёртом раунде. Дальше швед взял перерыв в карьере и перешёл в тяжёлый вес. Сам боец говорит, что это пошло ему на пользу и без изнурительной весогонки он станет сильнее.

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На кону стоит многое. Для Вердума этот поединок рискует оказаться последним в UFC, в случае третьего поражения подряд его просто отправят на пенсию. Густафссон формально идёт седьмым номером в рейтинге претендентов, но речь о полутяжёлом весе, а теперь он поднялся на категорию выше.



Швед вполне логично считается фаворитом. Он находится в хорошей физической форме, чего нельзя сказать о сопернике. В стойке Густаффсон заметно превосходит Олейника, против которого Вердум пару месяцев назад ничего сделать не сумел. Если фаворит сможет защищаться от тейкдаунов, то наверняка победит.



В то же время быстрого завершения боя не ждём. Мучитель в интервью отзывается о Фабрисиу с большим уважением и постоянно добавляет, что тот способен перевернуть ход поединка в любой момент. Похоже, Александр не станет форсировать события и предпочтёт работать на дистанции, чтобы избежать риска.

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Брать победу шведа за унылый коэффициент 1.29 совсем не хочется, так что придётся усложнять. Мы бы выбирали между двух вариантов. П2 в третьем раунде или по очкам идёт за отличные 2.50, а П2 решением судей — вообще за 2.88.

Прогноз на бой Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон 26 июля 2020

Оба спортсмена переживают не лучший период, однако Густафссон гораздо моложе и имел достаточно времени, чтобы разобраться в себе. Вердум пропустил почти два года из-за дисквалификации и в мае без шансов проиграл в стойке Алексею Олейнику, оставив просто ужасное впечатление. Ударная техника у шведа в порядке, так что ждём от него победы. Небыстрой, зато надёжной.



Ставка: победа Густафссона в третьем раунде или по очкам за 2.50.