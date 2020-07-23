«Удинезе» — «Ювентус» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 23 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 23 июля.

На что ставить в футболе 23 июля

Футбольные чемпионаты один за другим завершают сезон и делают совсем небольшую передышку, чтобы начать новый. В четверг будут играть в Италии. «Удинезе» примет рвущийся к чемпионству «Ювентус», а «Лацио» сыграет с «Кальяри».

Из других чемпионатов можно обратить внимание на MLS и первенство Дании. Пройдёт целый тур в Премьер-лиге Ирана. А больше поставить и не на что. Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 23 июля

КХЛ вот-вот обнародует календарь следующего сезона, а в НХЛ через несколько дней начнут доигрывать сезон нынешний. Пока же можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 23 июля

Набирают ход предсезонные матчи НБА. В 22:00 мск «Милуоки» начнёт матч против «Сан-Антонио», а спустя полчаса стартует встреча «Индианы» и «Портленда». После полуночи можно будет последить за играми «Лейкерс» — «Даллас» и «Юта» — «Финикс».

В баскетбольном чемпионате Израиля грядёт сенсация. Тель-авивский «Маккаби» проиграл первый матч четвертьфинальной серии землякам из «Хапоэля». Сегодня второй матч. Начало – в 21:15. Кроме того, можно будет поставить на игры чемпионатов Китая и Новой Зеландии. В волейболе сборные Польши и Германии сыграют второй товарищеский матч. Интересно посмотреть на поляков во главе с Вильфредо Леоном. В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу. Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи.



Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу.



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