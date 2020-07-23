«Милан» — «Аталанта». Прогноз: Ибрагимович, Малиновский и Чалханоглу устроят вратарям ад

24 июля «Милан» и «Аталанта» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 24 июля «Милан» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.39, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.35.

Анализ и прогноз матча Серии А «Милан» — «Аталанта» (24.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз: Роналду обгонит Иммобиле и приблизит туринцев к скудетто В шести предыдущих очных встречах «Ювентус» побеждал с разницей не менее чем в два мяча.

С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались девять полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 36-го тура стартует в пятницу, 24 июля, в 22:45 мск. Правда, всего одной игрой. Зато какой!

В Милане местный одноимённый клуб на стадионе «Сан-Сиро» будет выяснять отношения с «Аталантой». Строго говоря, это битва двух самых горячих на данный момент команд Италии. Уровень амбиций тут разный, но кое-что их всё же объединяет: соперники уже выполнили задачу-минимум на сезон.

«Россонери» показывают лучший результат во всей Серии А после выхода с карантина: семь побед и две ничьи в девяти поединках, 23 очка из 27 возможного. Такой темп никому не под силу. И бонус — сумасшедшая разница мячей 27:12. То есть в среднем за 90 минут забивается более четырёх голов!

«Лацио» — «Кальяри». Прогноз: Иммобиле и Кайседо могут забыть о втором месте в Серии А За пять последних игр в Серии А римляне забили три раза, а пропустили девять.

12 июля подопечные Стефано Пиоли едва унесли ноги из Неаполя (2:2), зато потом одержали три яркие победы — над «Пармой» (3:1), «Болоньей» (5:1) и «Сассуоло» (2:1). И обеспечили себе попадание в еврокубки на будущий год. 59 очков в 35 турах, чистое шестое место в турнирной таблице.

«Наполи» успел выиграть Кубок Италии и в любом случае попадёт в еврокубки, а «Сассуоло» находится в 11 баллах позади, то есть больше не имеет даже теоретических шансов. До топ-4 слишком далеко, а потому остаток сезона становится для «дьяволов» возможностью насладиться положением и получить удовольствие. Единственный вопрос — с какого именно раунда они начнут квалификацию Лиги Европы.

Вроде бы в такой ситуации команде сам чёрт не брат: контракт с Пиоли продлён, игра даётся, голы забиваются в промышленных масштабах, задача выполнена. «Аталанта», конечно, чертовски хороша, да только запас сил, похоже, у неё заканчивается. Всё же стиль крайне энергозатратен, а «скамейка» не особо широкая.

Емельяненко — Исмаилов. Прогноз на бой: быстрая и шумная победа Александра в Сочи Исмаилов гораздо серьёзнее Кокляева, но проблемы у Емельяненко вряд ли возникнут.

«Богиня» не сумела дожать «Ювентус», хотя смотрелась гораздо лучше (2:2). Затем отвела душу на несчастной «Брешии» (6:2), выдала равную игру с «Вероной» (1:1) и забила всего один мяч «Болонье» (1:0), да ещё и уступив по проценту владения. Кажется, что на своём поле у россонери точно будут шансы зацепиться.

Но есть проблема, причём очень серьёзная. Победа над «Сассуоло» получилась пирровой и обернулась весомыми потерями. Тео Эрнандес и Исмаэль Беннасер перебрали жёлтых карточек и пропустят 36-й тур. Оба однозначно футболисты основного состава, а шустрый француз имеет все основания считаться как минимум одним из лидеров коллектива.

А ещё два защитника получили травмы и были заменены до перерыва: Андреа Конти провёл на поле 10 минут (колено), Алессио Романьоли — 31 (берцовая кость). «Милан» и так многое позволял соперникам, а на фоне серьёзных перестановок в линии обороны работы у Доннаруммы будет предостаточно.

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Потому можно не мудрить и проверить лобовую победу «Аталанты» за 2.17. Голов должно быть много: клуб из Бергамо по умолчанию часто пропускает, подбор исполнителей в защите у него откровенно скромный (для стабильного участника Лиги чемпионов, разумеется). Ну а обескровленные хозяева точно будут ошибаться и привозить на фоне проблем с сыгранностью.

Классические варианты не пройдут: на обе забьют дают смешные 1.36, а на тотал больше 2.5 мяча — 1.38. Тотал больше 3.5 гола за 2.09 — уже интереснее, а нам больше нравится ставка «обе забьют в первом тайме» за дивный коэффициент 2.91. Долгие разведки и закрытые дебюты соперники не любят, да и турнирная таблица на них не давит. Ждём праздника футбола.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Аталанта» 24 июля

Обе команды показывают невероятно яркий и результативный футбол. «Милан» после рестарта сезона набрал больше всех очков в Серии А, но в минувшем туре потерял сразу четырёх футболистов основы — Тео, Беннасера, Конти и Романьоли. Агрессивная «Аталанта» непременно этим воспользуется. Голов должно быть много, шансы гостей выглядят выше.

Ставка №1: победа «Аталанты» за 2.17.

Ставка №2: обе забьют в первом тайме за 2.91.