Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов на ACA 107. Ставки на супербой в Сочи!

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым станет главным событием вечера ММА под эгидой российского промоушена Absolute Championship Akhmat. Дата и время начала главного боя ACA 107 – не ранее 22:00 мск 24 июля. Нас ждет яркое зрелище из трех раундов. Разбираемся в коэффициентах букмекеров, ставках и прогнозов на бой.

Когда дата боя Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов

Поединок Емельяненко – Исмаилов пройдёт 24 июля. Начало боя – не ранее 22:00 мск. Бой пройдёт в рамках турнира ACA 107. Изначально турнир должен был пройти в Москве, но из-за эпидемиологической обстановки его пришлось перенести в Сочи. К сожалению, турнир пройдёт без зрителей. Но на огромный интерес к бою это никак не повлияет.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Емельяненко Исмаилов

По телевидению бой посмотреть не получится. Купить трансляцию боя можно на официальном сайте промоушена ACA или в мобильном приложении. Сейчас цена трансляции боя – 449 рублей, но советуем поторопиться. В день боя организаторы повысят стоимость.

Полный кард турнира ACA 107

Вечер MMA ACA 107 включает в себя 10 боев, главный из которых – поединок Емельяненко и Исмаилова. Кроме того, один из самых разносторонних российских бойцов Абубакар Вагаев сразится с Гаджимурадом Хирамагомедовым. Интересно будет понаблюдать и за боем Магомеда Бибулатова с Никитой Чистяковым. Полный кард турнира выглядит так.

Основной кард

Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов



Абубакар Вагаев – Гаджимурад Хирамагомедов



Магомед Бибулатов – Никита Чистяков



Евгений Егембердиев – Насрудин Насрудинов Нашхо Галаев – Олег Борисов



Предварительный кард



Черси Дудаев – Виталий Слипенко



Андрей Гончаров – Роман Огульчанский



Ахмед Мусахаев – Хусейн Шайхаев



Арен Акопян – Руслан Абильтаров



Хасейн Шайхаев – Аслан Шогов

Коэффициенты и ставки на бой Емельяненко — Исмаилов

По оценке букмекеров, фаворит боя — Александр Емельяненко. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.46. Это примерно 64% вероятности. Сделать ставку на успех Магомеда Исмаилова можно за 2.60 (36%).

Емельяненко — Исмаилов. Прогноз на бой: быстрая и шумная победа Александра в Сочи Исмаилов гораздо серьёзнее Кокляева, но проблемы у Емельяненко вряд ли возникнут.

Букмекеры считают, что бой закончится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.41 (65%). Сделать ставку на то, что нас ждёт полный бой, можно за 2.70 (35%).



Вероятность нокаута эксперты оценили коэффициентом 1.63 (57%). На то, что один из бойцов завершит поединок болевым или удушающим, ставят за 6.20 (16%).

Форма Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова

Александр Емельяненко не проводил боев в ММА с августа 2018 года. Тогда судьи зафиксировали ничью в его поединке с американцем Тони Джонсоном. Правда, в конце 2019 года Емельяненко провёл бой по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева, в котором нокаутировал соперника в первом же раунде.

Вообще, о брате Фёдора в последнее время слышали больше в скандальных хрониках, Александр известен своим вспыльчивым характером. Но последние несколько месяцев он упорно готовился к бою против Исмаилова. Так что мы вправе ждать от Емельяненко хорошей физической формы. А с мастерством у него всегда было всё в порядке.

Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон. Прогноз: Мучитель отправит бразильца на пенсию Вердуму уже 42 года, 2,5 месяца назад он без шансов уступил Алексею Олейнику.

Сам Александр на пресс-конференции перед боем сравнил себя с Мохаммедом Али.

«Скоро я дорвусь до работы и побью эту лысую голову! Научу её падать, будет кататься по всему рингу. Магомед, ты только бороться можешь и на 20 сантиметров ниже меня. Только прошу – сразу не падай. Тренируй голову, подойди и понабивай её обо что-то. Я тебе такие серии буду вбивать! Ты легче Кокляева в два раза. Наедай блинами пузо! Я быстрый, как Мухаммед Али. Когда я свет выключаю, успеваю лечь под одеяло, а свет ещё не потух. Следующий бой будет с моим другом Минеевым. Можно вас даже в один вечер, будете рядом валяться, как звёзды пятиконечные», — заявил Емельяненко.

Что ж, в чём-то Александр прав. Исмаилов действительно ниже соперника на 18 сантиметров и легче на 15 килограмм. У него на счету меньше боев и серьёзных соперников. Но Исмаилов не проигрывает с 2014 года, а свой последний бой провел в сентябре 2019 (победил Артёма Фролова). Настроен Магомед решительно, обещает «финишировать» Александра в первом раунде, максимум во втором. «Емельяненко захотел подраться, потому что подумал, что я маленький. 84 килограмма, лёгкие деньги. Он после Кокляева посчитал, что со мной тоже будет легко. Хотя самый страшный кошмар Саши даже может не состояться: я могу и не начать бороться. Можем порешать всё в стойке», — заявил Исмаилов.

Прогнозы экспертов на бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов на ACA 107

Казалось бы, преимущество Емельяненко в росте и весе должно обеспечить ему лёгкую победу, но эксперты в этом сомневаются. Так, боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что шансы соперников равны. «Исмаилов и Емельяненко всё ещё бойцы, по крайней мере никто не запрещает совмещать одно с другим. Тот же Исмаилов, блогер не блогер, но он себя раскрутил и дерётся в одном из крупных боёв, его много кто знает, и все следят за его карьерой. Емельяненко под стать ему, как говорится.

Роберт Уиттакер — Даррен Тилл. Прогноз на UFC: Горилла выйдет на титульный бой с Адесаньей Жнец возобновил карьеру, но состояние бывшего чемпиона вызывает вопросы.

Шансы в этом бою 50 на 50. Бой короткий, и сложно говорить, особенно если касаться выносливости бойцов. Если говорить о досрочном завершении боя — Емельяненко. Если по решению — Исмаилов. Скорее всего, так», — сказал Шлеменко. Не уверен в победителе и новоиспечённый чемпион UFC Петр Ян. «Знаю обоих, и этот бой будет интересным, если он состоится. Могу сказать, что это конкурентный поединок. Магомеду может быть очень сложно, если Александр хорошо подготовится. А если Емельяненко опять перестанет готовиться, то он может проиграть, либо бой вообще может не состояться. Посмотрим. Но повторюсь, это будет интересное противостояние», — отметил Ян. Вячеслав Василевский и вовсе считает фаворитом боя Исмаилова. «Этот бой интересен из-за того, что и Исмаилов, и Емельяненко интересные, харизматичные, активные в социальных сетях. Спортивная часть здесь уходит на второй план.



Думаю, что Мага побьёт Сашу. Нельзя сказать, что Мага маленький. Он маленький по габаритам, но весит много. Мага, мне кажется, волнуется больше, чем Саша. Будет заряжен и поколошматит хорошенько, особенно вначале. Саша вначале любит пропускать, а Мага бьёт сильно, я на себе это испытал», — подчеркнул Василевский.



А на кого в предстоящем поединке ставите вы? Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.