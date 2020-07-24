«Ислочь» — «Динамо-Брест». Прогноз: возвращение Милевского поможет действующему чемпиону

25 июля в матче 19-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» сыграет с «Динамо-Брест». Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «Ислочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Динамо-Брест»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 25 июля «Ислочь» — «Динамо-Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.74.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Динамо-Брест» (25.07.2020)

Чемпионаты Германии, Испании и России уже подошли к концу, английская Премьер-лига и итальянская Серии А вышли на финишную прямую. А ведь впереди ещё и Лига чемпионов с Лигой Европы! Европейский футбол раскрылся во всём великолепии, оттеснив чемпионат Беларуси на периферию.

«Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз: Фёдор Кудряшов, Яхович и Ндинга остановят Фегули В девяти предыдущих турах стамбульцы одержали лишь одну победу.

И всё же здесь кипят нешуточные страсти. Турнир уже преодолел экватор, а таблица потихоньку устаканилась. Программа 19-го тура Высшей лиги Беларуси продолжится в субботу, 25 июля, тремя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 16:30 мск в Минске на стадионе «Трактор». «Ислочь» сразится с «Динамо-Брест».

«Волки» уже привыкли проводить домашние матчи не на стадионе «ФК Минск», где начинали сезон. Дело тут в специальном правиле, согласно которому все матчи в Высшей лиги с 1 мая по 1 декабря должны проводиться на натуральном покрытии. Впрочем, главная проблема клуба заключается вовсе не в этом.

Вслед за серией из четырёх матчей без поражений наступил спад. В трёх предыдущих турах чемпионата Беларуси не удалось разжиться очками, хотя календарь нельзя назвать каким-то особенном тяжёлым. Поражение от «Немана» (0:1) на выезде — это нормально, гродненцы в нынешнем сезоне чертовски хороши.

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А вот 1:3 от стоящих навылет «Смолевичей» и 1:2 от проблемного «Слуцка» — это уже серьёзно. Процент брака действительно зашкаливает. Видно, что давление из-за слабых результатов мешает футболистам. В то же время число элементарных ошибок в обороне переходит все границы. В Слуцке, например, со стандартных положений пропустили два гола за три минуты.

Теперь «Ислочь» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Высшей лиги, имея в активе 23 очка. Тройка лидеров уже далеко, а вот до идущего четвёртым «Энергетика» всего шесть пунктов. Шансы подняться выше сохраняются, но для этого нужно максимально быстро исправлять результаты. А с этим пока не клеится.

«Динамо-Брест» не выходило на поле три недели из-за вспышки коронавируса. Два матча пришлось перенести, но постепенно ситуация улучшается. Скажем, накануне несколько футболистов уже вернулись в общую группу и начали подготовку к игре с «Ислочью». Среди них был нападающий Артём Милевский.

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Действующий чемпион Беларуси располагается лишь на шестой строчке с 26 очками, но не всё так печально. В запасе есть две игры, то есть по потерянным очкам южане идут четвёртыми с минимальным отставанием от лидеров. Надо только вернуться на победный путь. Шансы кажутся неплохими.

Дело в том, что «Ислочь» — один из самых удобных соперников для брестчан. В 11 очных встречах они потерпели лишь одно поражение, да и то случилось три с лишним года назад. У «волков» тоже имеются проблемы с составом, так что котировки букмекеров выглядят вполне логично. Вопрос вызывает только физическое состояние гостей.

Всё же вернувшиеся футболисты не могли нормально тренироваться в течение двух недель, что не могло не повлиять на уровень кондиций. Скорее всего, на 90 минут их не хватит. В то же время сам факт возвращения того же Милевского должен придать партнёрам импульс. Ждём от «Динамо» бодрого футбола и трудовой победы.

Роберт Уиттакер — Даррен Тилл. Прогноз на UFC: Горилла выйдет на титульный бой с Адесаньей Жнец возобновил карьеру, но состояние бывшего чемпиона вызывает вопросы.

Вариантов достаточно. Можно не мудрить и проверить лобовую победу фаворита за 2.03. Альтернативные ставки — ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 1.90 и Х2 + обе забьют за 2.15. Оборона у действующего чемпиона не блещет, а потому шансы отличиться у хозяев появятся.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси 25 июля «Ислочь» — «Динамо-Брест»

Брестчане не играли три недели из-за вспышки коронавируса и наверняка будут испытывать проблемы с физической готовностью. Трудности у них точно возникнут, но «Ислочь» сейчас находится в плохом состоянии — три поражения подряд, в том числе от «Смолевичей» и «Слуцка». Кроме того, «южане» традиционно успешно играют с «волками». Рискнём взять П2 за 2.03.

Ставка: победа «Динамо» за 2.03.

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