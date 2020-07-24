«Зенит» — «Химки». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак принесут Санкт-Петербургу золотой дубль

«Химки» сенсационно выбили в полуфинале «Урал», но петербуржцы — это совсем другой уровень.

25 июля «Зенит» и «Химки» сыграют в матче финала Кубка России. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом петербуржцев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 15.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Химки» 25 июля

Букмекеры уверены, что матч Кубка России 25 июля «Зенит» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.20.

Анализ и прогноз матча финала Кубка России «Зенит» — «Химки» (25.07.2020)

Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился на этой неделе. Последний тур превратился в формальность для подавляющего большинства клубов, единственной вменяемой интригой оставалась борьба «Краснодара» и ЦСКА за третье место. «Быки» разнесли «Ахмат» и попали в квалификацию Лиги чемпионов.

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Настало время Кубка России, после чего сезон в отечественном футболе официально завершится и настанет время короткой паузы. В финальном матче сойдутся «Зенит» и «Химки». Появление в решающей игре сине-бело-голубых вряд ли кого-то удивило, а вот подмосковный клуб сотворил сенсацию.

Сразу оговоримся, что деление на хозяев и гостей абсолютно условно, поскольку играть предстоит на нейтральной территории. Если точнее — в Екатеринбурге. Петербуржцы после вылета «Урала» предлагали перенести финал Кубка России в Химки, в чём была определённая логика. Но РФС отказал.

В полуфинале подопечные Сергея Семака высадили московский «Спартак», лишив того последнего шанса на попадание в еврокубки (2:1). Естественно, после финального свистка много говорили о судействе и околофутбольных вещах. Основания жаловаться на работу арбитра у москвичей имелись, но это не должно заслонять главного.

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Непосредственно по качеству футбола «Зенит» смотрелся лучше, особенно в первом тайме. После перерыва красно-белые приободрились и завладели инициативой, но пенальти так и не дождались. А с игры ничего толком не создали: подходы были, подачи и стандарты — тоже, а вот конкретики не хватало.

«Химки» тем временем отправили в нокаут «Урал» (3:1). Отчасти подопечным Сергея Юрана повезло. Два первых гола они забили после стандартных поражений («шмели» в принципе часто пропускают после угловых и штрафных), после чего соперник поплыл и тут же получил третий гол. Спастись уже не сумел.

В последние недели подмосковный клуб стал чуть ли не самым обсуждаемым в медиапространстве. Выход в РПЛ растянулся на неприличное время, однако на днях всё же было объявлено, что клуб решил воспользоваться правом на выступление в элитном дивизионе, которое получил за второе место в ФНЛ.

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Обе команды должны находиться в хорошем состоянии. «Химки» не имели игровой практики четыре с лишним месяца, однако приятно удивили уровнем физической готовности. Они очень здорово прессинговали в полуфинале, а затем получили неделю на восстановление и подготовку.

«Зенит» в середине недели слетал в Ростов-на-Дону, однако тренерский штаб посмотрел в деле ближайший резерв. Широкая ротация позволила поберечь силы лидеров. Что, впрочем, никак не помешало добыть очередную победу (2:1). Несколько футболистов основы остались в Санкт-Петербурге, Сердар Азмун и Артём Дзюба отыграли один тайм, а Далер Кузяев провёл около 20 минут.

Соответственно сине-бело-голубые тоже не тратили лишних сил и должны быть хорошо готовы. Всё это обещает бодрый и интенсивный футбол. Понятно, что вероятность сенсации крайне низка, поскольку у чемпиона России полнейший порядок с мотивацией — на кону второй золотой дубль в истории клуба.

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Потому линия выглядит невероятно скучно. На лобовую победу фаворита дают смешной коэффициент 1.25, даже П2 с форой (-1.5) идёт за скромные 1.72. Из основных вариантов более-менее нормально выглядят разве что П2 с форой (-2) за 2.11, а также П2 + тотал больше 2.5 гола за 1.78.

Мы же предпочтём взять необычный вариант. «Химки» ещё при Андрее Талалаеве использовали высокий прессинг и старались атаковать вертикально, максимально быстро доходя до чужой штрафной. Скорее всего, они не отступят от своего футбола и будут стараться поддавливать гранда.

В связи с этим поначалу у сине-бело-голубых наверняка возникнут проблемы, однако подобный футбол требует огромного количества сил. Скорее всего, ближе к получасу игры подопечные Сергея Юрана подсядут, а петербуржцы навалятся на ворота аутсайдера с удвоенной энергией.

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На таком фоне любопытно выглядит «гол с 30:00 по конец первого тайма», букмекеры дают на него замечательный коэффициент 2.37. Также можно рассмотреть ИТБ 1 гола «Зенита» в первом тайме за 1.90.

Прогноз и ставки на финал Кубка России «Зенит» — «Химки» 25 июля 2020

«Химки» активно используют высокий прессинг и стараются атаковать максимально вертикально. Поначалу «Зениту» наверняка будет непривычно, но ближе к перерыву подопечные Сергея Юрана наверняка подсядут. Концовка тайма рискует пройти при серьёзном преимуществе действующего чемпиона. Возьмём гол на этом отрезке за 2.37.

Ставка: гол с 30:00 по конец первого тайма за 2.37.

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